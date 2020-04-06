Expert Advisor Daily Green (EA) – Stabile tägliche Handelsverwaltung

Der „Daily Green“ Expert Advisor (EA) ist ein automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um eine strukturierte Handelsausführung zu unterstützen. Er ist für verschiedene Märkte optimiert, einschließlich Forex, Rohstoffe wie Gold und Silber sowie andere wichtige Vermögenswerte. Dieser EA verwendet algorithmische Ansätze, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen und Marktrisiken gezielt zu steuern.

Warum Daily Green?

Das Hauptziel von Daily Green ist es, eine konsistente Handelsführung zu unterstützen. Die Strategie passt sich an wechselnde Marktbedingungen an und legt besonderen Wert auf Risikomanagement. Besonders im Handel mit Gold und Silber kann dies hilfreich sein, da diese Märkte häufig volatil sind.

Hauptmerkmale:

Entwickelt für Stabilität: Der EA verfolgt das Ziel, durch kontrolliertes Risikomanagement stabile Handelsergebnisse zu erreichen und den Einfluss von Verlustgeschäften zu begrenzen.

Optimiert für Gold und Silber: Effektiv in liquiden und volatilen Märkten wie XAU/USD (Gold) und XAG/USD (Silber), in denen gut strukturierte Handelsstrategien eingesetzt werden können.

Empfohlene Zeitspanne: 15-Minuten-Chart. Dieses Zeitfenster ermöglicht kurzfristige Handelsmöglichkeiten bei einem ausgewogenen Verhältnis von Risiko zu Ertrag.

Positionsgrößen basierend auf Kontostand: Bei einem Kontostand ab 2.500 USD und einem Hebel von 1:200 oder höher wird eine Lotgröße ab 0,05 empfohlen. Bei Kontoständen zwischen 1.000 USD und 2.500 USD wird eine Lotgröße von 0,02 empfohlen. Bei Kontoständen unter 1.000 USD wird eine Lotgröße von 0,01 empfohlen.

Risikosteuerung: Der EA vermeidet übermäßiges Trading und handelt nicht während bedeutender Nachrichtenereignisse. Die Strategie passt sich laufend an das Marktumfeld an.

Anpassungsfähige Handelsstrategie: Der EA justiert Einstiegs- und Ausstiegspunkte abhängig von Markttrends, Seitwärtsbewegungen oder hoher Volatilität – besonders relevant beim Handel mit Rohstoffen.

Stop-Loss- und Take-Profit-Mechanismen: Die Risikoabsicherung erfolgt dynamisch und richtet sich nach der aktuellen Marktlage, um potenzielle Verluste zu begrenzen und Gewinne abzusichern.

Reduzierung von Drawdowns: Die Algorithmen zielen darauf ab, Verluste in schwierigen Marktphasen zu begrenzen und das Gesamtrisiko gering zu halten.

Vollständig automatisiert und benutzerfreundlich: Nach der Einrichtung arbeitet der EA selbstständig. Die Bedienung ist einfach und eignet sich für Einsteiger ebenso wie für erfahrene Trader.

Getestet in verschiedenen Marktbedingungen: Die Strategie wurde anhand historischer Daten unter unterschiedlichen Marktbedingungen getestet, um ihre Flexibilität zu prüfen.

Echtzeit-Marktbeobachtung: Der EA analysiert kontinuierlich die Marktentwicklung und passt die Strategie entsprechend an – besonders hilfreich bei Rohstoffen wie Gold und Silber.

Der EA analysiert kontinuierlich die Marktentwicklung und passt die Strategie entsprechend an – besonders hilfreich bei Rohstoffen wie Gold und Silber. Detaillierte Berichte: Der EA stellt umfassende Handelsberichte zur Verfügung, mit denen Nutzer ihre Leistung nachverfolgen und auf dieser Basis Entscheidungen treffen können.

Funktionsweise von Daily Green:

Daily Green analysiert aktuelle Markttrends und passt seine Handelsstrategie dynamisch an. Der Fokus liegt darauf, die Handelsrichtung an die allgemeine Marktlage anzupassen und auf tägliche Kursbewegungen sowie Ereignisse zu reagieren.

Trendanalyse: Der EA erkennt übergeordnete Marktbewegungen und führt entsprechende Handelsaktionen durch.

Intraday-Anpassungen: Der EA passt seine Strategie innerhalb des Tages an Kursveränderungen an.

Der EA passt seine Strategie innerhalb des Tages an Kursveränderungen an. Sicherung von Teilgewinnen: Bei Bedarf kann der EA Teilgewinne vor Marktschluss realisieren, um das Tagesergebnis zu stabilisieren.

So starten Sie:

Installation: Laden Sie den Expert Advisor „Daily Green“ über den MQL5-Marktplatz herunter und installieren Sie ihn in Ihrer MetaTrader 5-Plattform. Konfiguration: Wählen Sie ein Handelssymbol (z. B. Gold oder Silber), stellen Sie die Zeitspanne auf 15 Minuten ein und passen Sie die Risikoeinstellungen entsprechend Ihrem Kontostand an. Automatischer Betrieb: Nach der Einrichtung übernimmt der EA das Handelsmanagement vollständig.

Nutzererfahrungen:

Strukturierte Handelsführung

Daily Green unterstützt eine geordnete Vorgehensweise beim Handel, insbesondere bei volatilen Märkten. Dies kann helfen, Risiken besser zu steuern – ohne dauerhafte Marktbeobachtung.

Für alle Erfahrungsstufen geeignet

Dank der einfachen Bedienung eignet sich der EA sowohl für Einsteiger als auch für fortgeschrittene Nutzer. Die Automatisierung ermöglicht effiziente Nutzung unabhängig vom Erfahrungsgrad.

Zuverlässige Handelsbegleitung

Der EA reagiert auf Marktveränderungen und kann helfen, Risiken zu kontrollieren sowie Handelschancen zu nutzen – insbesondere bei Rohstoffen mit starker Kursbewegung.

Fazit:

Daily Green ist eine automatisierte Lösung zur Handelsunterstützung mit besonderem Fokus auf Risikokontrolle und Marktanpassung. Die Strategie eignet sich insbesondere für den Handel mit volatilen Vermögenswerten wie Gold und Silber und kann helfen, Handelsentscheidungen strukturiert und diszipliniert umzusetzen.