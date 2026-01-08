Grid Ultimate Pro EA
- Uzman Danışmanlar
- Fredrick Chege Muiruri
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Grid Ultimate Pro, MetaTrader 5 için tasarlanmış tek yönlü bir grid (ızgara) ticaret Expert Advisor (EA)’dır. Önceden belirlenmiş fiyat aralıklarında otomatik olarak bir dizi işlem (“grid”) açar ve yönetir, fiyat geri çekilmelerinden kar elde etmeyi hedefler ve yerleşik risk kontrollerini uygular.
EA, grid stratejilerini anlayan ve keyfi ticaret yerine kontrollü, kurallara dayalı yürütme isteyen trader’lar için tasarlanmıştır.
2. Temel Özellikler
- Tek yönlü ticaret (ALIM veya SATIM)
- Piyasa emri ile grid yürütme
- Sabit veya progresif lot boyutu
- Her işlem için bireysel Kar Al (Take Profit)
- Her işlem için opsiyonel Zarar Durdur (Stop Loss)
- Spread koruması
- Maksimum zarar (drawdown) koruması
- Magic Number’a dayalı işlem izolasyonu
⚠️ Önemli: Bu EA piyasa yönünü tahmin etmez ve gösterge veya haber filtreleri kullanmaz.
3. Ticaret Stratejisi Mantığı (Konsept)
3.1 İlk İşlem
- Hiç işlem yoksa, EA seçilen yönde (ALIM veya SATIM) bir piyasa emri açar
- Spread koşulları kabul edilebilir olmalıdır
3.2 Grid Genişlemesi
- Ek işlemler yalnızca fiyat mevcut pozisyonun tersine hareket ederse açılır
- Her yeni işlem, son grid emrinden belirli bir mesafeye (grid adımı) yerleştirilir
3.3 Yönsel Davranış
- ALIM modu: fiyat düştükçe işlemler eklenir
- SATIM modu: fiyat yükseldikçe işlemler eklenir
EA asla yönleri karıştırmaz.
4. Emir Tipleri ve Yönetimi
4.1 Emir Tipi
- Sadece piyasa emirleri
- Bekleyen emir yok
4.2 Kar Al (Take Profit)
- Her emrin kendi Kar Al seviyesi vardır
- İşlemler bağımsız olarak kapanabilir
- Grid’in kısmi çözülmesi mümkündür
4.3 Zarar Durdur (Stop Loss) (Opsiyonel)
- Açılıp kapatılabilir
- Her işlem için ayrı uygulanır
- İkincil bir güvenlik önlemi olup, birincil risk kontrolü değildir
5. Lot Boyutu Seçenekleri
5.1 Sabit Lot Modu
- Lot Çarpanı = 1.0
- Tüm grid emirleri aynı lot boyutunu kullanır
- Temkinli ve uzun vadeli ticaret için önerilir
5.2 Progresif Lot Modu
- Lot Çarpanı > 1.0
- Her yeni grid emri büyür
- Kurtarmayı hızlandırır ama riski önemli ölçüde artırır
⚠️ Progresif lotlar yalnızca sıkı drawdown sınırları ile kullanılmalıdır.
6. Risk Yönetimi Özellikleri
6.1 Maksimum Emir Limiti
- Aşırı maruziyeti önler
- Marjin kullanımını sınırlar
- Güçlü trendler sırasında riski azaltır
Limit aşılınca yeni işlem açılmaz.
6.2 Spread Koruması
EA, mevcut spread kullanıcı tarafından belirlenen maksimum değeri aşarsa yeni işlem açmaz.
- Haber kaynaklı ani fiyat hareketlerini önler
- Piyasa açılışındaki volatiliteye maruz kalmayı azaltır
- Düşük likidite dönemlerinde işlem yapmayı engeller
Mevcut işlemler etkilenmez.
6.3 Maksimum Drawdown Koruması
- Hesap drawdown’unu sürekli izler
- Limit aşılırsa EA tarafından yönetilen tüm işlemleri kapatır
- Acil durum koruma mekanizması olarak çalışır
Drawdown’u 0 yapmak bu özelliği devre dışı bırakır (önerilmez).
7. İşlem İzolasyonu (Magic Number)
- Sadece EA işlemleri yönetilir
- Manuel işlemler etkilenmez
- Birden fazla EA güvenle aynı hesapta çalışabilir
8. Broker ve Hesap Gereksinimleri
8.1 Desteklenen Hesaplar
- MetaTrader 5
- Hedging veya netting hesapları
- 3 ve 5 haneli fiyatlandırma desteklenir
8.2 Önerilen Broker Koşulları
- Düşük spread
- Hızlı yürütme
- Yüksek kaldıraç (1:200 veya üzeri)
9. Önerilen Kullanım Kılavuzu
9.1 En İyi Piyasa Koşulları
- Yan hareketli piyasalar (range)
- Hafif trendler ve geri çekilmeler
- Yüksek likidite seansları
9.2 Yön Seçimi
- Yönü, üst zaman dilimi eğilimine göre hizalayın
- Bir yönde sürekli çalıştırmaktan kaçının
9.3 Haberler ve Volatilite
- Önemli ekonomik haberler öncesi EA’yı duraklatın
- Volatilite stabil hale geldikten sonra devam edin
10. Bu EA’nın Yapmadıkları
- Trend veya dönüşleri tahmin etmez
- Göstergeleri kullanmaz
- Haber analizleri yapmaz
- Pozisyon hedge etmez
- Sepet bazlı kar yönetimi yapmaz
- Grid aralığını dinamik olarak ayarlamaz
11. Risk Uyarısı
Grid ticareti önemli riskler içerir; uzun drawdown dönemleri, güçlü trendlerde marjin tükenmesi ve risk parametreleri yanlış yapılandırılırsa hesap kaybı olasılığı dahil.
⚠️ Bu EA, maksimum drawdown limiti olmadan kullanılmamalıdır. Ayarları gerçek işlem öncesinde demo hesapta test edin.
12. En İyi Uygulama Özeti
- ✔ Temkinli lot boyutları kullanın
- ✔ Martingale yerine sabit lot tercih edin
- ✔ Geniş grid aralığı kullanın
- ✔ Maksimum emir sayısını sınırlayın
- ✔ Drawdown korumasını etkinleştirin
- ✔ Sadece likit sembollerle işlem yapın
13. Özet
Grid Ultimate Pro, fiyat hareketine karşı sistematik olarak pozisyonlar inşa eden, emir limitleri, spread filtreleri ve drawdown koruması ile riski yöneten ve piyasa tahminine değil disiplinli konfigürasyona dayanan tek yönlü bir grid ticaret EA’sıdır.```