Grid Ultimate Pro EA

Grid Ultimate Pro, MetaTrader 5 için tasarlanmış tek yönlü bir grid (ızgara) ticaret Expert Advisor (EA)’dır. Önceden belirlenmiş fiyat aralıklarında otomatik olarak bir dizi işlem (“grid”) açar ve yönetir, fiyat geri çekilmelerinden kar elde etmeyi hedefler ve yerleşik risk kontrollerini uygular.

EA, grid stratejilerini anlayan ve keyfi ticaret yerine kontrollü, kurallara dayalı yürütme isteyen trader’lar için tasarlanmıştır.

2. Temel Özellikler

Tek yönlü ticaret (ALIM veya SATIM)

Piyasa emri ile grid yürütme

Sabit veya progresif lot boyutu

Her işlem için bireysel Kar Al (Take Profit)

Her işlem için opsiyonel Zarar Durdur (Stop Loss)

Spread koruması

Maksimum zarar (drawdown) koruması

Magic Number’a dayalı işlem izolasyonu

⚠️ Önemli: Bu EA piyasa yönünü tahmin etmez ve gösterge veya haber filtreleri kullanmaz.

3. Ticaret Stratejisi Mantığı (Konsept)

3.1 İlk İşlem

Hiç işlem yoksa, EA seçilen yönde (ALIM veya SATIM) bir piyasa emri açar

Spread koşulları kabul edilebilir olmalıdır

3.2 Grid Genişlemesi

Ek işlemler yalnızca fiyat mevcut pozisyonun tersine hareket ederse açılır

Her yeni işlem, son grid emrinden belirli bir mesafeye (grid adımı) yerleştirilir

3.3 Yönsel Davranış

ALIM modu: fiyat düştükçe işlemler eklenir

fiyat düştükçe işlemler eklenir SATIM modu: fiyat yükseldikçe işlemler eklenir

EA asla yönleri karıştırmaz.

4. Emir Tipleri ve Yönetimi

4.1 Emir Tipi

Sadece piyasa emirleri

Bekleyen emir yok

4.2 Kar Al (Take Profit)

Her emrin kendi Kar Al seviyesi vardır

İşlemler bağımsız olarak kapanabilir

Grid’in kısmi çözülmesi mümkündür

4.3 Zarar Durdur (Stop Loss) (Opsiyonel)

Açılıp kapatılabilir

Her işlem için ayrı uygulanır

İkincil bir güvenlik önlemi olup, birincil risk kontrolü değildir

5. Lot Boyutu Seçenekleri

5.1 Sabit Lot Modu

Lot Çarpanı = 1.0

Tüm grid emirleri aynı lot boyutunu kullanır

Temkinli ve uzun vadeli ticaret için önerilir

5.2 Progresif Lot Modu

Lot Çarpanı > 1.0

Her yeni grid emri büyür

Kurtarmayı hızlandırır ama riski önemli ölçüde artırır

⚠️ Progresif lotlar yalnızca sıkı drawdown sınırları ile kullanılmalıdır.

6. Risk Yönetimi Özellikleri

6.1 Maksimum Emir Limiti

Aşırı maruziyeti önler

Marjin kullanımını sınırlar

Güçlü trendler sırasında riski azaltır

Limit aşılınca yeni işlem açılmaz.

6.2 Spread Koruması

EA, mevcut spread kullanıcı tarafından belirlenen maksimum değeri aşarsa yeni işlem açmaz.

Haber kaynaklı ani fiyat hareketlerini önler

Piyasa açılışındaki volatiliteye maruz kalmayı azaltır

Düşük likidite dönemlerinde işlem yapmayı engeller

Mevcut işlemler etkilenmez.

6.3 Maksimum Drawdown Koruması

Hesap drawdown’unu sürekli izler

Limit aşılırsa EA tarafından yönetilen tüm işlemleri kapatır

Acil durum koruma mekanizması olarak çalışır

Drawdown’u 0 yapmak bu özelliği devre dışı bırakır (önerilmez).

7. İşlem İzolasyonu (Magic Number)

Sadece EA işlemleri yönetilir

Manuel işlemler etkilenmez

Birden fazla EA güvenle aynı hesapta çalışabilir

8. Broker ve Hesap Gereksinimleri

8.1 Desteklenen Hesaplar

MetaTrader 5

Hedging veya netting hesapları

3 ve 5 haneli fiyatlandırma desteklenir

8.2 Önerilen Broker Koşulları

Düşük spread

Hızlı yürütme

Yüksek kaldıraç (1:200 veya üzeri)

9. Önerilen Kullanım Kılavuzu

9.1 En İyi Piyasa Koşulları

Yan hareketli piyasalar (range)

Hafif trendler ve geri çekilmeler

Yüksek likidite seansları

9.2 Yön Seçimi

Yönü, üst zaman dilimi eğilimine göre hizalayın

Bir yönde sürekli çalıştırmaktan kaçının

9.3 Haberler ve Volatilite

Önemli ekonomik haberler öncesi EA’yı duraklatın

Volatilite stabil hale geldikten sonra devam edin

10. Bu EA’nın Yapmadıkları

Trend veya dönüşleri tahmin etmez

Göstergeleri kullanmaz

Haber analizleri yapmaz

Pozisyon hedge etmez

Sepet bazlı kar yönetimi yapmaz

Grid aralığını dinamik olarak ayarlamaz

11. Risk Uyarısı

Grid ticareti önemli riskler içerir; uzun drawdown dönemleri, güçlü trendlerde marjin tükenmesi ve risk parametreleri yanlış yapılandırılırsa hesap kaybı olasılığı dahil.

⚠️ Bu EA, maksimum drawdown limiti olmadan kullanılmamalıdır. Ayarları gerçek işlem öncesinde demo hesapta test edin.

12. En İyi Uygulama Özeti

✔ Temkinli lot boyutları kullanın

✔ Martingale yerine sabit lot tercih edin

✔ Geniş grid aralığı kullanın

✔ Maksimum emir sayısını sınırlayın

✔ Drawdown korumasını etkinleştirin

✔ Sadece likit sembollerle işlem yapın

13. Özet

Grid Ultimate Pro, fiyat hareketine karşı sistematik olarak pozisyonlar inşa eden, emir limitleri, spread filtreleri ve drawdown koruması ile riski yöneten ve piyasa tahminine değil disiplinli konfigürasyona dayanan tek yönlü bir grid ticaret EA’sıdır.

