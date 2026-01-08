Grid Ultimate Pro EA

Grid Ultimate Pro는 MetaTrader 5용으로 설계된 단일 방향 그리드 트레이딩 전문가 어드바이저(Expert Advisor, EA)입니다. 사전에 정의된 가격 간격으로 일련의 거래(“그리드”)를 자동으로 개시하고 관리하며, 내장된 리스크 관리 기능을 적용하여 가격 되돌림에서 수익을 추구합니다.

이 EA는 그리드 전략을 이해하고, 재량적 트레이딩이 아닌 규칙 기반의 통제된 실행을 원하는 트레이더를 대상으로 합니다.

2. 주요 특징

단일 방향 트레이딩 (BUY 또는 SELL)

시장가 주문 기반 그리드 실행

고정 또는 점진적 로트 크기

각 거래별 개별 Take Profit

각 거래별 선택적 Stop Loss

스프레드 보호

최대 드로우다운 보호

매직 넘버(Magic Number) 기반 거래 분리

⚠️ 중요: 본 EA는 시장 방향을 예측하지 않으며, 지표나 뉴스 필터를 사용하지 않습니다.

3. 트레이딩 전략 로직 (개념적)

3.1 초기 거래

열려 있는 거래가 없을 경우, 선택한 방향(BUY 또는 SELL)으로 시장가 주문 1건을 개시합니다

스프레드 조건이 허용 범위 내에 있어야 합니다

3.2 그리드 확장

가격이 기존 포지션에 불리한 방향으로 움직일 때만 추가 거래가 개시됩니다

각 신규 거래는 이전 그리드 주문으로부터 고정된 거리(그리드 스텝)에 배치됩니다

3.3 방향성 동작

BUY 모드: 가격이 하락할수록 거래를 추가

가격이 하락할수록 거래를 추가 SELL 모드: 가격이 상승할수록 거래를 추가

EA는 절대 방향을 혼합하지 않습니다.

4. 주문 유형 및 관리

4.1 주문 유형

시장가 주문만 사용

지정가/예약 주문 미사용

4.2 Take Profit

각 주문마다 개별 Take Profit 설정

거래는 서로 독립적으로 청산 가능

그리드의 부분 청산 가능

4.3 Stop Loss (선택 사항)

활성화 또는 비활성화 가능

각 거래에 개별 적용

주요 리스크 관리가 아닌 보조 안전 장치

5. 로트 크기 옵션

5.1 고정 로트 모드

로트 배수 = 1.0

모든 그리드 주문에 동일한 로트 크기 사용

보수적·장기 트레이딩에 권장

5.2 점진적 로트 모드

로트 배수 > 1.0

각 신규 그리드 주문마다 로트 크기 증가

회복 속도는 빨라지나 리스크는 크게 증가

⚠️ 점진적 로트는 엄격한 드로우다운 제한과 함께 사용할 때만 권장됩니다.

6. 리스크 관리 기능

6.1 최대 주문 수 제한

과도한 포지션 확대 방지

증거금 사용 제한

강한 추세 구간에서 리스크 감소

한도에 도달하면 추가 거래는 개시되지 않습니다.

6.2 스프레드 보호

현재 스프레드가 사용자가 설정한 최대값을 초과할 경우, EA는 새로운 거래를 개시하지 않습니다.

뉴스 발표 시 스프레드 급등 회피

시장 개장 시 높은 변동성 노출 감소

유동성이 낮은 환경에서의 거래 방지

기존 거래에는 영향을 주지 않습니다.

6.3 최대 드로우다운 보호

계좌 드로우다운을 지속적으로 모니터링

설정된 한도를 초과하면 EA가 관리하는 모든 거래를 청산

비상 보호 메커니즘으로 작동

드로우다운을 0으로 설정하면 해당 기능은 비활성화됩니다(권장하지 않음).

7. 거래 분리 (매직 넘버)

EA 거래만 관리

수동 거래는 영향을 받지 않음

하나의 계좌에서 여러 EA를 안전하게 운용 가능

8. 브로커 및 계좌 요구 사항

8.1 지원 계좌

MetaTrader 5

헤징 계좌 또는 넷팅 계좌

3자리·5자리 호가 지원

8.2 권장 브로커 조건

낮은 스프레드

빠른 체결 속도

높은 레버리지 (1:200 이상)

9. 권장 사용 가이드

9.1 최적의 시장 환경

횡보장

되돌림이 있는 완만한 추세

높은 유동성 세션

9.2 방향 선택

상위 타임프레임의 방향성과 일치시키기

검토 없이 한 방향으로만 장기간 운용하지 않기

9.3 뉴스 및 변동성

중요 경제 지표 발표 전 EA 일시 중지

변동성이 안정된 후 재개

10. 본 EA가 하지 않는 것

추세 또는 반전 예측

지표 사용

뉴스 이벤트 분석

헤징 거래

바스켓 단위 수익 관리

그리드 간격의 동적 조정

11. 리스크 고지

그리드 트레이딩은 장기 드로우다운, 강한 추세에서의 증거금 고갈, 리스크 설정 오류 시 계좌 손실 등 상당한 위험을 수반합니다.

⚠️ 최대 드로우다운 제한 없이 본 EA를 사용해서는 안 됩니다. 실거래 전에 반드시 데모 계좌에서 설정을 테스트하시기 바랍니다.

12. 베스트 프랙티스 요약

✔ 보수적인 로트 크기 사용

✔ 마틴게일보다 고정 로트 선호

✔ 넓은 그리드 간격 사용

✔ 최대 주문 수 제한

✔ 드로우다운 보호 활성화

✔ 유동성이 높은 종목만 거래

13. 요약

Grid Ultimate Pro는 가격 움직임에 역행하여 체계적으로 포지션을 구축하는 단일 방향 그리드 트레이딩 EA로, 주문 수 제한, 스프레드 필터 및 드로우다운 보호를 통해 리스크를 관리하며, 시장 예측이 아닌 규율 있는 설정에 의존합니다.

