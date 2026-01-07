Trend Flow Oscillator
- Индикаторы
- Joas Da Silva Veiga
- Версия: 1.0
- Активации: 20
тренд,индикатор тренда,импульс,осциллятор,гистограмма,сила тренда,рыночный поток,подтверждение тренда,бычий,медвежий,анализ рынка
📊 Trend Flow Oscillator
Trend Flow Oscillator — это индикатор рыночного потока и импульса, разработанный для помощи трейдерам в определении силы и направления движения цены с ясностью, простотой и быстрой визуальной интерпретацией.
Особенно эффективен на 5-минутных графиках (M5), где изменения потока происходят чаще.
✅ Что делает
- Определяет смену и продолжение покупательского и продавательского потока
- Показывает ускорение и замедление движения цены
- Помогает подтверждать входы по тренду
- Отображает поток в виде отдельной гистограммы
- Работает как осциллятор направленного импульса
👤 Для кого
- Дискреционные трейдеры
- Скальперы и дейтрейдеры (особенно M5)
- Трейдеры, ищущие подтверждение потока, а не автоматические сигналы
- Трейдеры тренда и откатов
- Пользователи, предпочитающие чистые и объективные индикаторы
⚙️ Как использовать
- Используйте преимущественно на M5
- Наблюдайте за гистограммой:
- Синие бары (Flow Up) → усиление покупательского потока
- Красные бары (Flow Down) → усиление продавательского потока
- Чем больше бар, тем сильнее импульс
- Используйте индикатор для:
- Подтверждения входов по тренду
- Избежания торговли против доминирующего потока
- Подтверждения пробоев и продолжения движения
- Комбинируйте с:
- Price Action
- Уровнями поддержки и сопротивления
- Структурой рынка
📌 Совет: не используйте отдельно. Это индикатор подтверждения, а не самостоятельный сигнал.
❌ Чего не делает
- ❌ Не является торговым роботом
- ❌ Не открывает и не закрывает сделки
- ❌ Не предсказывает рынок
- ❌ Не заменяет управление рисками
- ❌ Не гарантирует прибыль
⚠️ Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском.
Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Всегда используйте управление рисками и тестируйте на демо-счете.
