📊 Trend Flow Oscillator



Trend Flow Oscillator — это индикатор рыночного потока и импульса, разработанный для помощи трейдерам в определении силы и направления движения цены с ясностью, простотой и быстрой визуальной интерпретацией.

Особенно эффективен на 5-минутных графиках (M5), где изменения потока происходят чаще.



✅ Что делает

Определяет смену и продолжение покупательского и продавательского потока

Показывает ускорение и замедление движения цены

Помогает подтверждать входы по тренду

Отображает поток в виде отдельной гистограммы

Работает как осциллятор направленного импульса

👤 Для кого

Дискреционные трейдеры

Скальперы и дейтрейдеры (особенно M5)

Трейдеры, ищущие подтверждение потока, а не автоматические сигналы

Трейдеры тренда и откатов

Пользователи, предпочитающие чистые и объективные индикаторы

⚙️ Как использовать

Используйте преимущественно на M5

Наблюдайте за гистограммой: Синие бары (Flow Up) → усиление покупательского потока Красные бары (Flow Down) → усиление продавательского потока

Чем больше бар, тем сильнее импульс

Используйте индикатор для: Подтверждения входов по тренду Избежания торговли против доминирующего потока Подтверждения пробоев и продолжения движения

Комбинируйте с: Price Action Уровнями поддержки и сопротивления Структурой рынка



📌 Совет: не используйте отдельно. Это индикатор подтверждения, а не самостоятельный сигнал.

❌ Чего не делает

❌ Не является торговым роботом

❌ Не открывает и не закрывает сделки

❌ Не предсказывает рынок

❌ Не заменяет управление рисками

❌ Не гарантирует прибыль

⚠️ Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском.

Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Всегда используйте управление рисками и тестируйте на демо-счете.