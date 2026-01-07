Trend Flow Oscillator
- インディケータ
- Joas Da Silva Veiga
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 20
トレンド,トレンド指標,モメンタム,オシレーター,ヒストグラム,トレンド強度,マーケットフロー,トレンド確認,強気,弱気,テクニカル分析
📊 Trend Flow Oscillator
Trend Flow Oscillator は、市場のフローとモメンタムを分析するために開発された指標です。
価格の動きの方向性と強さを、シンプルかつ視覚的に素早く把握することができます。
特に、フローの変化が頻繁に起こる 5分足（M5） チャートで高い効果を発揮します。
価格の動きの方向性と強さを、シンプルかつ視覚的に素早く把握することができます。
特に、フローの変化が頻繁に起こる 5分足（M5） チャートで高い効果を発揮します。
✅ できること
- 買い・売りフローの変化と継続を識別
- 価格動きの加速・減速を表示
- トレンド方向へのエントリー確認をサポート
- 分かりやすい独立ヒストグラムでフローを表示
- 方向性モメンタム・オシレーターとして機能
👤 対象ユーザー
- 裁量トレーダー
- スキャルパーおよびデイトレーダー（特に M5）
- 自動シグナルではなく、フロー確認を求めるトレーダー
- トレンド・押し目トレードを行う方
- シンプルで客観的な指標を好むユーザー
⚙️ 使い方
- M5 チャートでの使用を推奨
- ヒストグラムを確認：
- 青いバー（Flow Up）→ 買いフローが強化
- 赤いバー（Flow Down）→ 売りフローが強化
-
- バーが大きいほどモメンタムが強い
- 以下の用途に使用：
- トレンド方向のエントリー確認
- フローに逆らった取引を回避
- ブレイクアウトや継続の検証
-
- 以下と組み合わせると効果的：
- プライスアクション
- サポート＆レジスタンス
- マーケット構造
-
📌 ヒント：単体で使用しないでください。これは確認用インジケーターであり、単独のトリガーではありません。
❌ できないこと
- ❌ 自動売買ロボットではありません
- ❌ ポジションの自動開閉は行いません
- ❌ 市場予測は行いません
- ❌ リスク管理の代替にはなりません
- ❌ 利益を保証するものではありません
⚠️ リスク警告
金融市場での取引は高いリスクを伴います。
過去の実績は将来の結果を保証しません。
必ずリスク管理を行い、デモ口座でテストしてください。