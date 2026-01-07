📊 Trend Flow Oscillator

Trend Zone Force Joas Da Silva Veiga 지표

추세, 되돌림, 추세 지표, 변동성, atr, 이동평균, ema, 모멘텀, 오실레이터, 주문흐름, 델타, 추세 매매, 스캘핑, 데이트레이딩 기능 이동 평균을 사용하여 주요 추세를 식별합니다. 변동성을 기반으로 한 동적 되돌림 영역을 표시합니다. 가격의 방향성 흐름(매수 또는 매도 압력)을 보여줍니다. 보다 정확한 거래를 위한 시장 맥락 파악을 도와줍니다. 제가 이 지표를 실제로 사용하는 방법은 다음과 같습니다. 가격이 빨간 점선(매도 구간) 아래에서 움직일 때, 시장은 하락 추세이며 매도세가 강합니다. 매도 구간 근처나 매도 구간 안에서 매도 거래를 우선적으로 찾으세요. 가격이 초록 점선(매수 구간) 위에서 움직일 때, 이는 강한 상승 추세를 의미합니다. 매수 구간 근처나 매수 구간 안에서 매수 거래를 찾으세요. 추세 전환은 보통 구간이 돌파될 때 발생합니다. 하지만 단순한 돌파만으로는 충분하지 않으며, 돌파는 강해야 합니다. 일반적으로 5분 봉이 강하게 구간을