Trend Flow Oscillator
- 지표
- Joas Da Silva Veiga
- 버전: 1.0
- 활성화: 20
추세,추세지표,모멘텀,오실레이터,히스토그램,추세강도,시장흐름,추세확인,강세,약세,기술적분석
📊 Trend Flow Oscillator
Trend Flow Oscillator는 시장의 흐름과 모멘텀을 분석하여
가격 움직임의 방향과 강도를 명확하고 직관적으로 파악할 수 있도록 설계된 지표입니다.
특히 5분 차트(M5) 에서 효과적입니다.
✅ 기능
- 매수·매도 흐름의 변화 및 지속성 식별
- 가격 움직임의 가속과 감속 표시
- 추세 방향 진입 확인에 도움
- 분리된 히스토그램으로 흐름 표시
- 방향성 모멘텀 오실레이터로 작동
👤 대상
- 재량 트레이더
- 스캘퍼 및 데이 트레이더(M5 권장)
- 자동 신호가 아닌 흐름 확인을 원하는 트레이더
- 추세 및 눌림목 트레이더
- 깔끔하고 객관적인 지표를 선호하는 사용자
⚙️ 사용 방법
- M5 차트에서 사용 권장
- 히스토그램 확인:
- 파란 막대 → 매수 흐름 강화
- 빨간 막대 → 매도 흐름 강화
-
- 막대가 클수록 모멘텀 강함
- 활용 목적:
- 추세 방향 진입 확인
- 지배적 흐름에 역행하는 거래 회피
- 돌파 및 추세 지속 검증
-
- 다음과 함께 사용 권장:
- 가격 행동
- 지지와 저항
- 시장 구조
-
📌 팁: 단독 사용 금지. 확인용 지표입니다.
❌ 하지 않는 기능
- ❌ 자동매매 아님
- ❌ 거래 자동 실행 없음
- ❌ 시장 예측 없음
- ❌ 리스크 관리 대체 불가
- ❌ 수익 보장 없음
⚠️ 위험 경고
금융 시장 거래는 높은 위험을 수반합니다.
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
금융 시장 거래는 높은 위험을 수반합니다.
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.