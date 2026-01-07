Trend Flow Oscillator
📊 Trend Flow Oscillator
Le Trend Flow Oscillator est un indicateur de flux et de momentum du marché, développé pour aider le trader à identifier clairement la force et la direction du mouvement, avec simplicité et une lecture visuelle rapide.
Il est particulièrement efficace sur les graphiques de 5 minutes (M5), où les changements de flux sont plus fréquents.
✅ Ce qu’il fait
- Identifie les changements et la continuité du flux acheteur et vendeur
- Montre l’accélération et la décélération du mouvement
- Aide à confirmer les entrées dans le sens de la tendance
- Affiche le flux dans un histogramme séparé, facile à interpréter
- Fonctionne comme un oscillateur de momentum directionnel
👤 Pour qui
- Traders discrétionnaires
- Scalpers et day traders (principalement en M5)
- Traders recherchant une confirmation de flux, pas des signaux automatiques
- Traders qui opèrent les tendances et les pullbacks
- Utilisateurs préférant des indicateurs simples et objectifs
⚙️ Comment l’utiliser
- Utilisez de préférence sur le graphique M5
- Observez l’histogramme :
- Barres bleues (Flow Up) → le flux acheteur gagne en force
- Barres rouges (Flow Down) → le flux vendeur gagne en force
- Plus la barre est grande, plus le momentum est fort
- Confirmer les entrées dans le sens de la tendance
- Éviter de trader contre le flux dominant
- Valider les cassures et la continuité du mouvement
- Price Action
- Support et résistance
- Structure de marché
❌ Ce qu’il ne fait PAS
- ❌ Ce n’est pas un robot de trading
- ❌ Il n’ouvre ni ne ferme des positions
- ❌ Il ne prédit pas le marché
- ❌ Il ne remplace pas la gestion du risque
- ❌ Il ne garantit aucun profit
⚠️ Avertissement sur les risques
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Utilisez toujours une gestion du risque, testez en compte démo et tradez de manière responsable.
Cet indicateur est une aide à la décision, pas une promesse de gains.