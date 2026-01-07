tendance,indicateur de tendance,momentum,oscillateur,histogramme,force de tendance,flux de marche,confirmation de tendance,haussier,baissier,analyse technique



📊 Trend Flow Oscillator

Le Trend Flow Oscillator est un indicateur de flux et de momentum du marché, développé pour aider le trader à identifier clairement la force et la direction du mouvement, avec simplicité et une lecture visuelle rapide.

Il est particulièrement efficace sur les graphiques de 5 minutes (M5), où les changements de flux sont plus fréquents.

✅ Ce qu’il fait

Identifie les changements et la continuité du flux acheteur et vendeur

Montre l’accélération et la décélération du mouvement

Aide à confirmer les entrées dans le sens de la tendance

Affiche le flux dans un histogramme séparé, facile à interpréter

Fonctionne comme un oscillateur de momentum directionnel

👤 Pour qui

Traders discrétionnaires

Scalpers et day traders (principalement en M5)

Traders recherchant une confirmation de flux, pas des signaux automatiques

Traders qui opèrent les tendances et les pullbacks

Utilisateurs préférant des indicateurs simples et objectifs

⚙️ Comment l’utiliser

Utilisez de préférence sur le graphique M5

Observez l’histogramme : Barres bleues (Flow Up) → le flux acheteur gagne en force Barres rouges (Flow Down) → le flux vendeur gagne en force

Plus la barre est grande, plus le momentum est fort

Utilisez l’indicateur pour :

Confirmer les entrées dans le sens de la tendance

Éviter de trader contre le flux dominant

Valider les cassures et la continuité du mouvement

Combinez avec :

Price Action

Support et résistance

Structure de marché

📌 Conseil : ne pas utiliser seul. C’est un indicateur de confirmation, pas un déclencheur unique.

❌ Ce qu’il ne fait PAS

❌ Ce n’est pas un robot de trading

❌ Il n’ouvre ni ne ferme des positions

❌ Il ne prédit pas le marché

❌ Il ne remplace pas la gestion du risque

❌ Il ne garantit aucun profit

⚠️ Avertissement sur les risques

Le trading sur les marchés financiers comporte un risque élevé.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Utilisez toujours une gestion du risque, testez en compte démo et tradez de manière responsable.

Cet indicateur est une aide à la décision, pas une promesse de gains.