Trend Flow Oscillator
- Göstergeler
- Joas Da Silva Veiga
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 20
trend,trend gostergesi,momentum,osilator,histogram,trend gucu,piyasa akisi,trend onayi,yukselis,dusus,teknik analiz
📊 Trend Flow Oscillator
Trend Flow Oscillator, piyasa akışı ve momentumunu analiz etmek için geliştirilmiş bir göstergedir.
Trader’ların fiyat hareketinin yönünü ve gücünü net, sade ve hızlı bir görsel okuma ile anlamasına yardımcı olur.
Özellikle akış değişimlerinin daha sık yaşandığı 5 dakikalık (M5) grafiklerde etkilidir.
✅ Ne yapar
- Alıcı ve satıcı akışındaki değişimi ve devamlılığı belirler
- Hareketin hızlanmasını ve yavaşlamasını gösterir
- Trend yönünde işlemleri doğrulamaya yardımcı olur
- Akışı ayrı bir histogramda, kolay okunur şekilde gösterir
- Yönsel momentum osilatörü olarak çalışır
👤 Kimler için
- Discretionary trader’lar
- Scalper ve day trader’lar (özellikle M5)
- Otomatik sinyal değil, akış onayı arayanlar
- Trend ve pullback işlemleri yapan trader’lar
- Sade ve net göstergeleri tercih eden kullanıcılar
⚙️ Nasıl kullanılır
- Tercihen M5 grafikte kullanın
- Histogramı gözlemleyin:
- Mavi çubuklar (Flow Up) → alıcı akışı güçleniyor
- Kırmızı çubuklar (Flow Down) → satıcı akışı güçleniyor
-
- Çubuk ne kadar büyükse momentum o kadar güçlüdür
Göstergeden şu amaçlarla faydalanın:
- Trend yönündeki işlemleri doğrulamak
- Baskın akışa karşı işlem açmaktan kaçınmak
- Kırılmaları ve hareketin devamını teyit etmek
Şunlarla birlikte kullanın:
- Price Action
- Destek ve direnç
- Piyasa yapısı
📌 Not: Tek başına kullanılmamalıdır. Bu bir onay göstergesidir, tek başına tetikleyici değildir.
❌ Ne yapmaz
- ❌ Bir trading robotu değildir
- ❌ İşlem açmaz veya kapatmaz
- ❌ Piyasayı tahmin etmez
- ❌ Risk yönetiminin yerine geçmez
- ❌ Kâr garantisi vermez
⚠️ Risk uyarısı
Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir.
Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.
Her zaman risk yönetimi kullanın, demo hesapta test edin ve bilinçli işlem yapın.
Bu gösterge bir karar destek aracıdır, kazanç vaadi değildir.
Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.
Her zaman risk yönetimi kullanın, demo hesapta test edin ve bilinçli işlem yapın.
Bu gösterge bir karar destek aracıdır, kazanç vaadi değildir.