📊 Trend Flow Oscillator

O Trend Flow Oscillator é um indicador de fluxo e momentum de mercado, desenvolvido para ajudar o trader a identificar a força e a direção do movimento com clareza, simplicidade e leitura visual rápida.

Ele é especialmente eficiente em gráficos de 5 minutos (M5), onde a mudança de fluxo acontece com mais frequência.

✅ O que faz

Identifica mudança e continuidade de fluxo comprador e vendedor

Mostra aceleração e desaceleração do movimento

Ajuda a confirmar entradas a favor da tendência

Exibe o fluxo em histograma separado , fácil de interpretar

Funciona como um oscilador de momentum direcional

👤 Para quem é

Traders discricionários

Scalpers e day traders (principalmente em M5 )

Quem busca confirmação de fluxo , não sinais automáticos

Traders que operam tendência e pullbacks

Usuários que gostam de indicadores limpos e objetivos

⚙️ Como usar

Use preferencialmente no gráfico M5 Observe o histograma: Barras azuis (Flow Up) → fluxo comprador ganhando força

Barras vermelhas (Flow Down) → fluxo vendedor ganhando força Quanto maior a barra, maior o momentum Use o indicador para: Confirmar entradas a favor da tendência

Evitar operar contra o fluxo dominante

Validar rompimentos e continuação de movimento Combine com: Price Action

Suporte e resistência

Estrutura de mercado

📌 Dica: não use isoladamente. Ele é um indicador de confirmação, não de gatilho único.

❌ O que NÃO faz

❌ Não é robô de trades

❌ Não abre nem fecha operações

❌ Não prevê o mercado

❌ Não substitui gerenciamento de risco

❌ Não garante lucro

⚠️ Aviso de risco

Operar no mercado financeiro envolve alto risco.

Resultados passados não garantem resultados futuros.

Use sempre gestão de risco, conta demo para testes e opere de forma consciente.

O indicador é uma ferramenta de apoio à decisão, não uma promessa de ganhos.



