Trend Flow Oscillator

📊 Trend Flow Oscillator

O Trend Flow Oscillator é um indicador de fluxo e momentum de mercado, desenvolvido para ajudar o trader a identificar a força e a direção do movimento com clareza, simplicidade e leitura visual rápida.
Ele é especialmente eficiente em gráficos de 5 minutos (M5), onde a mudança de fluxo acontece com mais frequência.

✅ O que faz

  • Identifica mudança e continuidade de fluxo comprador e vendedor
  • Mostra aceleração e desaceleração do movimento
  • Ajuda a confirmar entradas a favor da tendência
  • Exibe o fluxo em histograma separado, fácil de interpretar
  • Funciona como um oscilador de momentum direcional

👤 Para quem é

  • Traders discricionários
  • Scalpers e day traders (principalmente em M5)
  • Quem busca confirmação de fluxo, não sinais automáticos
  • Traders que operam tendência e pullbacks
  • Usuários que gostam de indicadores limpos e objetivos

⚙️ Como usar

  1. Use preferencialmente no gráfico M5
  2. Observe o histograma:
    • Barras azuis (Flow Up) → fluxo comprador ganhando força
    • Barras vermelhas (Flow Down) → fluxo vendedor ganhando força
  3. Quanto maior a barra, maior o momentum
  4. Use o indicador para:
    • Confirmar entradas a favor da tendência
    • Evitar operar contra o fluxo dominante
    • Validar rompimentos e continuação de movimento
  5. Combine com:
    • Price Action
    • Suporte e resistência
    • Estrutura de mercado
📌 Dica: não use isoladamente. Ele é um indicador de confirmação, não de gatilho único.

❌ O que NÃO faz

  • ❌ Não é robô de trades
  • ❌ Não abre nem fecha operações
  • ❌ Não prevê o mercado
  • ❌ Não substitui gerenciamento de risco
  • ❌ Não garante lucro

⚠️ Aviso de risco

Operar no mercado financeiro envolve alto risco.
Resultados passados não garantem resultados futuros.
Use sempre gestão de risco, conta demo para testes e opere de forma consciente.
O indicador é uma ferramenta de apoio à decisão, não uma promessa de ganhos.



