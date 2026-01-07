Trend Flow Oscillator
- Indicadores
- Joas Da Silva Veiga
- Versão: 1.0
- Ativações: 20
tendencia,indicador de tendencia,momentum,oscilador,histograma,forca da tendencia,fluxo de mercado,confirmacao de tendencia,alta,baixa,analise tecnica,macd
📊 Trend Flow Oscillator
O Trend Flow Oscillator é um indicador de fluxo e momentum de mercado, desenvolvido para ajudar o trader a identificar a força e a direção do movimento com clareza, simplicidade e leitura visual rápida.
Ele é especialmente eficiente em gráficos de 5 minutos (M5), onde a mudança de fluxo acontece com mais frequência.
✅ O que faz
- Identifica mudança e continuidade de fluxo comprador e vendedor
- Mostra aceleração e desaceleração do movimento
- Ajuda a confirmar entradas a favor da tendência
- Exibe o fluxo em histograma separado, fácil de interpretar
- Funciona como um oscilador de momentum direcional
👤 Para quem é
- Traders discricionários
- Scalpers e day traders (principalmente em M5)
- Quem busca confirmação de fluxo, não sinais automáticos
- Traders que operam tendência e pullbacks
- Usuários que gostam de indicadores limpos e objetivos
⚙️ Como usar
- Use preferencialmente no gráfico M5
- Observe o histograma:
- Barras azuis (Flow Up) → fluxo comprador ganhando força
- Barras vermelhas (Flow Down) → fluxo vendedor ganhando força
-
- Quanto maior a barra, maior o momentum
- Use o indicador para:
- Confirmar entradas a favor da tendência
- Evitar operar contra o fluxo dominante
- Validar rompimentos e continuação de movimento
-
- Combine com:
- Price Action
- Suporte e resistência
- Estrutura de mercado
-
📌 Dica: não use isoladamente. Ele é um indicador de confirmação, não de gatilho único.
❌ O que NÃO faz
- ❌ Não é robô de trades
- ❌ Não abre nem fecha operações
- ❌ Não prevê o mercado
- ❌ Não substitui gerenciamento de risco
- ❌ Não garante lucro
⚠️ Aviso de risco
Operar no mercado financeiro envolve alto risco.
Resultados passados não garantem resultados futuros.
Use sempre gestão de risco, conta demo para testes e opere de forma consciente.
O indicador é uma ferramenta de apoio à decisão, não uma promessa de ganhos.