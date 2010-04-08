🔥 Schnellansicht

Der Quickview-Indikator hebt Schwankungen bei Vermögenswerten sofort hervor und liefert kristallklare Markteinblicke auf einen Blick. Verfolgen Sie mühelos mehrere Vermögenswerte mit visueller Einfachheit und treffen Sie täglich schnellere, intelligentere und sicherere Handelsentscheidungen.

➡️ Hauptmerkmale

Verfolgung von Vermögenswerten in Echtzeit: Überwachen Sie sofort mehrere Vermögenswerte gleichzeitig und verpassen Sie keine wichtige Marktbewegung.

Flexible und intuitiv bedienbare Anzeige: Passen Sie Ihre Ansicht an und zeigen Sie die Vermögenswerte genau so an, wie Sie es wünschen - klar, übersichtlich und übersichtlich.

Unmittelbare Wahrnehmung von Schwankungen: Sofortige visuelle Wahrnehmung, die signifikante prozentuale Abweichungen hervorhebt, um Chancen in Echtzeit zu erfassen.

Vollständig anpassbare Schwellenwerte: Legen Sie Ihre eigenen Schwellenwerte und Farben fest, um die wichtigsten Marktveränderungen schnell zu erkennen.

➡️ Eingabeparameter

Durch Kommata getrennte Assets: Vermögenswerte, die dem Indikator hinzugefügt werden sollen

Assets pro Zeile: Anzahl der Vermögenswerte, die pro Zeile angezeigt werden sollen

Abweichung %: Minimale prozentuale Abweichung zwischen dem Schlusskurs der letzten Sitzung und dem aktuellen Geldkurs, damit der Vermögenswert farbig dargestellt wird.

Farben > Positive Abweichung: Farbe für die positive Abweichung.

💥 Sonderangebot

Kostenlose Lizenz auf Lebenszeit!