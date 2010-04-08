Quickview

🔥 Schnellansicht

Der Quickview-Indikator hebt Schwankungen bei Vermögenswerten sofort hervor und liefert kristallklare Markteinblicke auf einen Blick. Verfolgen Sie mühelos mehrere Vermögenswerte mit visueller Einfachheit und treffen Sie täglich schnellere, intelligentere und sicherere Handelsentscheidungen.

➡️ Hauptmerkmale

Verfolgung von Vermögenswerten in Echtzeit: Überwachen Sie sofort mehrere Vermögenswerte gleichzeitig und verpassen Sie keine wichtige Marktbewegung.

Flexible und intuitiv bedienbare Anzeige: Passen Sie Ihre Ansicht an und zeigen Sie die Vermögenswerte genau so an, wie Sie es wünschen - klar, übersichtlich und übersichtlich.

Unmittelbare Wahrnehmung von Schwankungen: Sofortige visuelle Wahrnehmung, die signifikante prozentuale Abweichungen hervorhebt, um Chancen in Echtzeit zu erfassen.

Vollständig anpassbare Schwellenwerte: Legen Sie Ihre eigenen Schwellenwerte und Farben fest, um die wichtigsten Marktveränderungen schnell zu erkennen.

➡️ Eingabeparameter

Durch Kommata getrennte Assets: Vermögenswerte, die dem Indikator hinzugefügt werden sollen

Assets pro Zeile: Anzahl der Vermögenswerte, die pro Zeile angezeigt werden sollen

Abweichung %: Minimale prozentuale Abweichung zwischen dem Schlusskurs der letzten Sitzung und dem aktuellen Geldkurs, damit der Vermögenswert farbig dargestellt wird.

Farben > Positive Abweichung: Farbe für die positive Abweichung.

💥 Sonderangebot

Kostenlose Lizenz auf Lebenszeit!

Empfohlene Produkte
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
Swing Supply Demand
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Hauptmerkmale: 1. Institutionelle Angebots- & Nachfrage-Zonen Auto-Detection: Zeichnet automatisch Zonen an gültigen Pivot-Punkten. Intelligente Erweiterung: Die Zonen erstrecken sich in die Zukunft, um die Sichtbarkeit zu erleichtern, werden aber automatisch abgeschnitten, wenn der Preis sie durchbricht. Mitigation Logic: Wenn eine Zone ungültig wird, wird sie in eine gestrichelte "Break of Structure"-Linie (BOS) umgewandelt, um Ihr Diagramm von alten Daten sauber zu halten. ATR-Größe: Die Zone
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
Blow it Up That Questions Your Life Choices
Fatih Klavun
Indikatoren
"Blow It Up!" - Der Handelsindikator, der Ihre Lebensentscheidungen in Frage stellt Haben Sie genug von langweiligen Indikatoren? Lernen Sie Ihren neuen Marktbegleiter kennen, der liefert: "YOLO BUY!"-Pfeile , wenn Sie wahrscheinlich in Panik geraten sollten Explosives Rechteck-Konfetti ( denn warum nicht? 200+ seelenzerfetzende Zitate wie "Ihr Stop-Loss ist imaginär" und "Das ist kein Handel, sondern eine Spende für Wale" Zufällige Warnungen, die Ihre Strategie durchkreuzen D
Reverse side scalper
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Reverse Side Scalper ist ein manuelles Handelssystem, das auf abgehackten (Anti-Trend) Märkten arbeitet. In der Regel sind die Märkte auf 80% abgehackt und nur 20% ist Trendphase. Das System basiert auf dem benutzerdefinierten Schritt Moving und RSI und dem Reverse-Muster. Das System definiert Aufwärts- und Abwärtsbewegungen, Trend- und Abwärtsphasen. Der Indikator zeigt einen Kaufsignalpfeil an, wenn die aktuelle Richtung abwärts gerichtet und die Phase ein Trend ist, und einen Verkaufssignalpf
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indikatoren
Definition : TPO ist eine Time Price Opportunity. Anstelle von Balken oder Kerzen mit einem Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs wird jeder "Balken" in einem Marktprofil durch horizontale Balken gegen den Preis dargestellt. Mit anderen Worten: Zeit-Preis-Chance-Profile (TPO) sind Histogramme, die zeigen, wie viel Zeit bei jedem Preis innerhalb der Profilspanne verbracht wurde. Mit Hilfe eines TPO-Charts können Sie den Umfang der Handelsaktivität auf der Grundlage der Zeit für jedes Prei
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indikatoren
Trend Trading ist ein Indikator, der so weit wie möglich von den Markttrends profitiert, indem er Pullbacks und Breakouts zeitlich festlegt. Sie findet Handelsmöglichkeiten, indem sie analysiert, was der Preis während etablierter Trends tut. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Handeln Sie mit Zuversicht und Effizienz an den Finanzmärkten Profitieren Sie von etablierten Trends, ohne ins Wanken zu geraten Profitable Pullbacks, Ausbrüche und vorze
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Supply and Demand Indicator MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
Angebots- und Nachfrageindikator + KOSTENLOSES Währungsstärkenmessgerät ADD-ON Suchen Sie nach einem leistungsstarken Tool, das Ihnen hilft, die reaktionsfreudigsten Zonen auf dem Devisenmarkt zu identifizieren? Unser Angebots- und Nachfrageindikator für MetaTrader 4 und 5 ist genau das, was Sie brauchen. Mit seinen fortschrittlichen Algorithmen und Echtzeitanalysen hilft dieser Indikator Händlern aller Erfahrungsstufen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Der Angebots- und Nachfrageindi
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
uGenesys AI - 90% genauer Daytrading-Indikator uGenesys AI ist das ultimative System für Forex-Handelsindikatoren, das auf modernster KI-Technologie und fortschrittlichen Analysetechniken wie der Zeitreihenanalyse und genetischen Algorithmen basiert. Unser KI-gestütztes Handelssystem nutzt die Leistungsfähigkeit der Zeitreihenanalyse, um Trends und Muster in historischen Kursdaten zu erkennen, die es Händlern ermöglichen, fundierte Vorhersagen über zukünftige Marktbewegungen zu treffen. Durch d
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
In MetaTrader kann das Zeichnen mehrerer   horizontaler Linien   und das anschließende Verfolgen ihrer jeweiligen Kursniveaus mühsam sein. Dieser Indikator zeichnet automatisch mehrere horizontale Linien in gleichen Abständen, um Preisalarme zu setzen, Unterstützungs- und Widerstandszonen zu markieren oder andere manuelle Zwecke zu erfüllen. Dieser Indikator eignet sich besonders für Einsteiger im Forex-Handel, die nach schnellen Gewinnmöglichkeiten durch Kauf und Verkauf suchen. Horizontale Lin
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indikatoren
Ultimativer Boom- und Crash-Indikator Der ultimative Boom- und Crash-Indikator ist ein von Coetsee Digital entwickeltes, hochmodernes Tool zur Identifizierung potenzieller Spike-Gelegenheiten auf dem Markt. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die sich auf synthetische Deriv- und Weltrade-Märkte konzentrieren. Er ist optimiert, um ausschließlich auf den 3-Minuten- (M3), 5-Minuten- (M5), 15-Minuten- (M15), 30-Minuten- (M30) und 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) zu funktionieren und unterstützt
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
Project IG MT5
Ruslan Pishun
1.57 (7)
Experten
Der EA ist kein Scalper. Der EA verwendet eine Strategie, die auf dem Zusammenbruch lokaler Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basiert, und nutzt auch die Umkehr und den Rebound von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der EA basiert auf der ursprünglichen Strategie des Autors. Echte Überwachung: https: //www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql Detaillierte Beschreibung der Strategie hier: https: //www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 Dies ist ein Link zur allgemeinen Diskussion über den E
Ignition
Dansie Software Limited
Experten
Überblick über die Strategie Der Ignition EA versucht, das plötzliche Momentum auszunutzen, wenn das Ignition-Muster erkannt wird. Der letzte Balken des Zündmusters hat einen kleinen Eröffnungsdocht, einen sehr kleinen oder gar keinen Schlussdocht, ist groß im Vergleich zu den letzten Balken und muss am unteren Ende der aktuellen Handelsspanne beginnen (für eine bullische Zündung). Schnelles Testen Verwenden Sie das Symbol EURUSD, den Zeitrahmen M2, und entfernen Sie das GBPUSD-Symbol aus de
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Rocket Trend-Indikator befindet sich im Trend. Der Indikator zeichnet zweifarbige Punkte, die durch Linien entlang des Charts verbunden sind. Dies ist ein Trendindikator, es ist ein algorithmischer Indikator. Er ist einfach zu bedienen und zu verstehen, wenn ein blauer Kreis erscheint, müssen Sie kaufen, wenn ein roter Kreis erscheint, verkaufen. Der Indikator wird für Scalping und Pipsing verwendet und hat sich gut bewährt. Rocket Trend ist für die Analyse der Trendrichtung für einen besti
Vwap RSJ
JETINVEST
4.8 (10)
Indikatoren
VWAP RSJ ist ein Indikator, der die stündlichen, täglichen, wöchentlichen und monatlichen VWAP-Linien anzeigt. Große institutionelle Käufer und Investmentfonds nutzen das VWAP-Verhältnis, um mit möglichst geringen Auswirkungen auf den Markt in Aktien ein- oder auszusteigen. Daher versuchen sie, wenn möglich, unter dem VWAP zu kaufen oder über dem VWAP zu verkaufen. Auf diese Weise treiben sie den Preis in Richtung des Durchschnitts zurück, anstatt sich von ihm zu entfernen. Auf der Grundlage d
FREE
SSL Channel Chart Weighted by Volume
Ricardo Zara Barbieri
Indikatoren
Hier präsentiere ich euch diesen genialen Indikator, den ich gemacht habe. Dies ist eine nique Kombination Hexe bringt Sie in der gleichen Ebene wie MM's. So können Sie surfen eine Menge von Wellen und identifizieren die Rallye-Zeit, Ausbrüche, und die perfekte Zeit, um in den Markt zu bekommen. ---- Der SSL-Kanal ist ein großartiger Allrounder, der auf 2 einfachen gleitenden Durchschnitten basiert, einem der letzten Hochs und einem der letzten Tiefs. Die Berechnung druckt einen Kanal auf dem Ch
Market Session Pro
Kambiz Shahriarynasab
Indikatoren
Der Market Sessions Indicator für MT5 hilft Ihnen, Marktumschwünge vorherzusagen , indem er wichtige Angebots- und Nachfragebereiche erkennt. Diese Pivot-Punkte treten in der Regel auf, nachdem eine neue Sitzung begonnen hat und die vorherige noch offen ist. Der Indikator wird auch verwendet, um festzustellen, um wie viele Punkte oder Pips sich der Markt im Durchschnitt während einer Sitzung bewegt. Dies hilft uns, unsere Take-Profits und Stop-Losses besser zu platzieren. Der Indikator funktion
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indikatoren
Der Swing-High-Low- und Fibonacci-Retracement-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug, mit dem sich wichtige Kursniveaus und potenzielle Umkehrzonen auf dem Markt identifizieren lassen. Er erkennt automatisch die jüngsten Swing-Hochs und Swing-Tiefs auf dem Chart und überlagert die Fibonacci-Retracement-Levels auf der Grundlage dieser Punkte. Dieser Indikator hilft Händlern: Visualisierung der Marktstruktur durch Hervorhebung der letzten Schwungpunkte. Identifizierung von
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet den metaquotes ZigZag-Indikator als Basis für die Darstellung der Fibonacci-Extension und des Fibonacci-Retracements auf Basis der Elliot-Wellen. Ein Fibonacci-Retracement wird bei jeder Welle, die der ZigZag zeichnet, eingezeichnet. Eine Fibonacci-Erweiterung wird erst nach der 2. Welle eingezeichnet. Beide Fibonacci werden über die gleiche Wellentendenz aktualisiert. Unterstützt bis zu 9 aufeinanderfolgende Elliot-Wellen. Parameter: Tiefe: Wie viel der Algorithmus
Predator Supply Demand volume zones
Evans Asuma Metobo
Indikatoren
Angebot-Nachfrage Volumenzonen — Institutionelle Support-/Resistance-Level mit Bullen/Bären-Druck Supply Demand Volume  ist ein hochpräzises Tool zur automatischen Erkennung von Schlüsselniveaus im Markt auf Basis von Preisstruktur, Volumenanalyse und Echtzeit-Volatilität. Ideal für Trader, die mit Support- und Resistance-Leveln, Orderflow, Wyckoff-Schemata oder Smart Money Konzepten arbeiten. Hauptfunktionen: Automatische Zonenerkennung – Ermittelt institutionelle Volumenzonen auf Basis hist
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Antique Trend Indicator ist eine revolutionäre Trendhandels- und Filterlösung mit allen wichtigen Funktionen eines Trendtools in einem einzigen Tool! Der Antique Trend Indikator ist gut für jeden Trader, geeignet für jeden Trader sowohl für Forex und binäre Optionen. Es gibt keine Notwendigkeit, irgendetwas zu konfigurieren, alles wurde durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während Flats und Trends. Der Antique Trend-Indikator ist ein Instrument für die tech
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indikatoren
Max-Min-Delta-Indikator - Analyse des Marktvolumen-Ungleichgewichts Gewinnen Sie mit der Delta-Analyse tiefere Einblicke in das Ungleichgewicht des Marktvolumens Was ist der Max-Min-Delta-Indikator? Der Max-Min-Delta-Indikator ist ein leistungsstarkes Instrument zur Analyse des Marktvolumens, das die maximalen und minimalen Delta-Werte mithilfe eines Histogramms visuell darstellt. Er hilft Händlern, Marktstärke, Schwäche, Absorption und aggressive Kauf-/Verkaufsaktivitäten präzise zu erkennen. H
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indikatoren
Stargogs Spike Catcher V4.0 Dieser Indikator wurde entwickelt, um die BOOM und CRASH Indizes zu melken. funktioniert jetzt auch auf weltrade für PAIN und GAIN Indizes. Senden Sie mir eine Nachricht, wenn Sie Hilfe mit dem Indikator benötigen. ÜBERPRÜFEN SIE DIE STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: KLICKEN SIE HIERALSO ÜBERPRÜFEN SIE DIE ZWEITE ZU NONEFX SPIKE CATCHER: KLICKEN SIE HIER STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 WAS NEUES! Brandneue Strategie. Dies ist der Indikator, den Sie für 2025 brauchen. N
Sentimento de Mercado
OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
Indikatoren
Market Sentiment ist ein Indikator, der die Daten unseres Hauptindikators verwendet: Market Strength Radar: https: //www.mql5.com/pt/market/product/114568?source=Site+Profile+Seller Er druckt ein Liniendiagramm aus, das mit dem Preisdiagramm verglichen werden muss, um die Marktstimmung zu verstehen. Divergenzen sind wichtige Wendepunkte. Konvergenzen zeigen die Stärke des aktuellen Trends an.
FREE
Live Renko
Jefferson Judge Metha
Indikatoren
Perfekt gestaltet für Trader, die Klarheit, Präzision und Benutzerfreundlichkeit schätzen, bietet dieser hochmoderne Renko-Chart-Indikator alles, was Sie benötigen, um Ihre Handelsstrategie zu verbessern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Generatoren, die Offline-Charts erstellen, liefert dieser Indikator Renko-Charts in Echtzeit direkt auf Ihrer Live-Handelsplattform. Der Live Renko-Indikator funktioniert auch nahtlos auf Synthetic Indices wie Volatility 75, Step Index, Boom und Crash.
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilitys
Autogrids Autogrids EA ist ein hochmodernes Tool zur Handelsautomatisierung, das Devisenhändlern einen unvergleichlichen Vorteil auf dem Markt verschafft. Auf der Grundlage einer leistungsstarken quantitativen Strategie analysiert es die Häufigkeitsverteilung der täglichen Kursbewegungen und nutzt historische Daten, um ein hochoptimiertes operatives Raster zu erstellen. ️ Hauptmerkmale Dualer Strategie-Modus: Quantitatives oder manuelles Raster: Wählen Sie zwischen dem quantitativen Modus,
MyHistogram
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (1)
Indikatoren
MyHistogram Der Indikator MyHistogram ist ein Tool, das den Abstand zwischen den Kursextremen und einem gleitenden Durchschnitt visualisiert. Durch die Berechnung und Anzeige dieses Abstands in einem Histogrammformat können Markttrends schnell bewertet, potenzielle Umschwünge erkannt und fundiertere Handelsentscheidungen getroffen werden. Der Indikator ist in hohem Maße anpassbar und ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Zeitrahmen, Typen von gleitenden Durchschnitten und angewandte Preise
FREE
ViewTrend
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (2)
Indikatoren
ViewTrend Der ViewTrend-Indikator bietet eine visuelle Interpretation der Marktbedingungen, indem er die Kerzen und die Linie des gleitenden Durchschnitts auf der Grundlage definierter technischer Kriterien einfärbt. ️ Wie funktioniert er? Der Agorithmus analysiert die Beziehung zwischen dem aktuellen Schlusskurs, dem vorherigen Schlusskurs und dem Verhalten eines einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA). Auf der Grundlage dieser Analyse färbt der Indikator die Kerzen und die Linie des gleit
FREE
Autogrids Light
Guilherme Emiliao Ferreira
Utilitys
Autogrids Light - Smart Grid Trading EA für Hedge-Konten Autogrids Light trägt die unverwechselbare DNA des originalen Autogrids, bewahrt dessen leistungsstarke Logik und Präzision und bietet gleichzeitig eine leichtere, schlankere Version. Autogrids Light konzentriert sich ausschließlich auf die Spot-Grid-Strategie und baut dynamisch ein anpassbares Raster von Kauf- und Verkaufsaufträgen um einen Referenzpreis herum auf, wobei automatisch schwebende Aufträge gemäß den vom Benutzer definiert
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension