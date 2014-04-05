Trend Pulse Pro V2

Professionelle Produktbeschreibung


🚀 Warum Trend Pulse Pro V2?

Hören Sie auf, Ihre Charts mit mehreren Indikatoren zu überladen!

Die traditionelle technische Analyse erfordert das Öffnen zahlreicher separater Indikatoren: ADX für die Trendstärke, RSI für das Momentum, MACD für Richtungsänderungen, Bollinger Bands für die Volatilität und mehr. Dies führt zu unübersichtlichen Charts, widersprüchlichen Signalen und Entscheidungsschwierigkeiten.

Trend Pulse Pro V2 löst dieses Problem.

Anstatt 8 separate Indikatoren zu öffnen und jeden einzelnen manuell zu analysieren, erhalten Sie ein umfassendes Tool, das Ihnen die ganze Arbeit abnimmt. Der Indikator sammelt automatisch Daten aus allen Komponenten, gewichtet sie nach Ihren Wünschen und liefert ein einziges, klares Signal von -100 bis +100.


🎯 Welche Probleme werden damit gelöst?

❌ O hne Trend Pulse Pro V2:

  • 8 verschiedene Indikatoren in Ihrem Chart
  • Unübersichtliche, schwer zu lesende Charts
  • Widersprüchliche Signale von verschiedenen Indikatoren
  • Zeitaufwändige manuelle Analyse
  • Subjektive Interpretation von mehreren Datenpunkten
  • Verpasste Handelsgelegenheiten aufgrund von Analyse-Lähmung

Mit Trend Pulse Pro V2:

  • Ein Indikator ersetzt acht
  • Sauberes, professionelles Chartbild
  • Ein einziges, einheitliches Signal
  • Sofortige Bewertung der Trendstärke
  • Objektive, algorithmusbasierte Analyse
  • Schnelle Entscheidungsfindung mit Vertrauen


💡 Wie funktioniert es?

Trend Pulse Pro V2 fungiert als Ihr persönlicher Analyseassistent. Er überwacht kontinuierlich 8 Schlüsselaspekte des Marktes:

  1. Trendstärke (ADX) - Wie stark ist der aktuelle Trend?
  2. Trendrichtung (MA Slope) - In welche Richtung bewegt sich der Markt?
  3. Preisposition (Preis vs. MA) - Liegt der Preis über oder unter dem Trend?
  4. Momentum (MACD) - Ist das Momentum steigend oder fallend?
  5. Marktbedingungen (RSI) - Ist der Markt überkauft oder überverkauft?
  6. Volumenbestätigung - Unterstützt das Volumen die Bewegung?
  7. Volatilität (Bollinger Bands) - Wie volatil ist der Markt?
  8. Zusammenfluss der höheren Zeitrahmen (MTF) - Stimmen die höheren Zeitrahmen überein?

Der Indikator kombiniert dann all diese Informationen mithilfe eines gewichteten Algorithmus und gibt einen einzigen Wert aus:

  • Positive Werte (+1 bis +100) deuten auf bullische Bedingungen hin.
  • Negative Werte (-1 bis -100) deuten auf bärische Bedingungen hin.
  • Je höher der absolute Wert ist, desto stärker ist das Signal


🏆 F ür wen ist es geeignet?

Anfänger Trader:

  • Keine Notwendigkeit, 8 verschiedene Indikatoren zu lernen
  • Klare BUY/SELL-Signale, leicht zu verstehen
  • Eingebautes Dashboard erklärt, was gerade passiert

Erfahrene Trader:

  • Volle Anpassbarkeit aller Parameter
  • Anpassung der Gewichtung an Ihre Strategie
  • Sparen Sie Zeit bei der Multi-Indikator-Analyse

Scalper:

  • Schnelle Signalerzeugung
  • Optimierte Aktualisierungsrate des Dashboards
  • Funktioniert auf den Zeitrahmen M1-M5

Swing-Trader:

  • Multi Timeframe Konfluenzanalyse
  • Trendbestätigung für höhere Zeitrahmen
  • Alarmsystem für wichtige Levels


⏱️ Zeit sparen, intelligenter handeln

Vorher: Chart öffnen → ADX hinzufügen → RSI hinzufügen → MACD hinzufügen → Bollinger Bands hinzufügen → Gleitender Durchschnitt hinzufügen → Volumenindikator hinzufügen → jeden einzelnen analysieren → versuchen, Signale zu kombinieren → Entscheidung treffen

Danach: Öffnen Sie den Chart → Fügen Sie Trend Pulse Pro V2 hinzu → Sehen Sie das Signal → Treffen Sie eine Entscheidung

Ergebnis: Was früher Minuten dauerte, dauert jetzt nur noch Sekunden. Ein Blick auf das Dashboard sagt Ihnen alles, was Sie über die aktuellen Marktbedingungen wissen müssen.


📌 Was ist Trend Pulse Pro V2?

Trend Pulse Pro V2 ist ein fortschrittlicher, mehrkomponentiger Trendstärke-Indikator für die MetaTrader 5 Plattform. Er kombiniert 8 unabhängige technische Analysemethoden zu einem klaren Signal, das als farbiges Histogramm von -100 bis +100 angezeigt wird.

Der Indikator gewichtet und normalisiert automatisch die Daten aus jeder Komponente und liefert so eindeutige Informationen über die Stärke und Richtung des aktuellen Trends. Dank des eingebauten Dashboards haben Händler einen vollständigen Einblick, wie jedes Element das Endergebnis beeinflusst.


🎯 Hauptmerkmale

  • 8 Analysekomponenten in einem Indikator
  • Vollständig anpassbar - Komponenten aktivieren/deaktivieren, Gewichtung anpassen
  • Multi Timeframe (MTF) - Zusammenflussanalyse von 3 höheren Zeitrahmen
  • Automatische Anpassung der Parameter an den aktuellen Zeitrahmen
  • Interaktives Dashboard mit Echtzeitwerten
  • Farbverlaufs-Histogramm (10 Stufen)
  • Signallinie EMA zur Bestätigung
  • Alarmsystem - Ton, Push, E-Mail


🔧 Analyse-Komponenten

Jede Komponente kann einzeln aktiviert oder deaktiviert und mit einer individuellen Gewichtung versehen werden, die das Endergebnis beeinflusst:

ADX (Standardgewichtung: 20%) - Trendstärke basierend auf DI+ und DI-

MA Slope (Standardgewichtung: 15%) - Dynamik und Richtung des gleitenden Durchschnitts

Preis vs. MA (Standardgewichtung: 12,5%) - Preisabstand zum gleitenden Durchschnitt (in ATR-Einheiten)

MACD (Standardgewichtung: 12,5%) - Momentum und MACD-Histogramm

RSI (Standardgewichtung: 10%) - Relative Stärke - überkaufte/überverkaufte Bedingungen

Volumen (Standardgewichtung: 10%) - Aktuelles Volumen im Verhältnis zum durchschnittlichen Volumen

Bollinger Bands (Standardgewichtung: 10%) - Bandbreite - Marktvolatilität

MTF Confluence (Standardgewichtung: 10%) - Richtungsübereinstimmung auf 3 höheren TFs


⚙️ Vollständige Liste der Einstellungen

1️⃣ Aktivieren/Deaktivieren von Komponenten

  • ADX verwenden - Aktiviert die ADX-Analyse (Voreinstellung: Ja)
  • MA Slope verwenden - Aktiviert die Analyse der Steigung des gleitenden Durchschnitts (Voreinstellung: Ja)
  • Use Price vs MA - Aktiviert die Analyse der Preisposition relativ zum MA (Standard: Ja)
  • MACD verwenden - Aktiviert die MACD-Analyse (Standard: Ja)
  • RSI verwenden - Aktiviert die RSI-Analyse (Standardwert: Ja)
  • Volumen verwenden - Aktiviert die Volumenanalyse (Standard: Ja)
  • Bollinger Bands verwenden - Aktiviert die Analyse der BB-Breite (Standard: Ja)
  • MTF Confluence verwenden - Aktiviert die Multi Timeframe-Analyse (Standard: Ja)


2️⃣ Indikator-Einstellungen

  • ADX Period - Zeitraum für den ADX-Indikator (Standardwert: 14)
  • MA Period - Periode des gleitenden Durchschnitts EMA (Standard: 20)
  • ATR-Periode - ATR-Periode für die Normalisierung (Standardwert: 14)
  • RSI Zeitraum - Zeitraum für den RSI-Indikator (Standard: 14)
  • MACD Fast - Schneller EMA für MACD (Voreinstellung: 12)
  • MACD Slow - Langsamer EMA für MACD (Voreinstellung: 26)
  • MACD Signal - MACD-Signallinie (Voreinstellung: 9)
  • Bollinger Bands Periode - Periode der BB-Mittellinie (Voreinstellung: 20)
  • BB Deviation - Multiplikator der Standardabweichung (Standard: 2.0)
  • Volumenanalysezeitraum - Zeitraum für die Berechnung des durchschnittlichen Volumens (Standardwert: 20)
  • Glättung der Signallinie - EMA-Periode für die Signallinie (Standardwert: 5)


3️⃣ Mehrere Zeitrahmen (MTF)

  • Auto-adjust MTF - Automatische TF-Auswahl basierend auf dem aktuellen Chart (Standard: Ja)
  • MTF 1 - Zeitrahmen - Erster höherer TF, wenn Auto=false (Standard: M15)
  • MTF 2 - Zeitrahmen - Zweithöchster TF, wenn Auto=false (Standard: H1)
  • MTF 3 - Zeitrahmen - Dritter höherer TF, wenn Auto=false (Standard: H4)
  • MTF - MA-Periode - EMA-Periode für die MTF-Analyse (Voreinstellung: 50)

Verfügbare Timeframes: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN

Auto-Modus - der Indikator wählt automatisch die optimalen höheren Zeitrahmen aus:

  • M1 → M5, M15, H1
  • M5 → M15, H1, H4
  • M15 → H1, H4, D1
  • M30 → H1, H4, D1
  • H1 → H4, D1, W1
  • H4 → D1, W1, MN
  • D1 → W1, MN, MN


4️⃣ Komponentengewichte

Sie können jeder Komponente eine eigene Gewichtung zuweisen, die ihren Einfluss auf das Endergebnis bestimmt. Die Summe der aktiven Komponentengewichte wird automatisch auf 100% normiert.

  • Gewichtung: ADX - Einfluss des ADX auf das Ergebnis (Standardwert: 20,0)
  • Gewichtung: MA Slope - Auswirkung der MA-Neigung (Standardwert: 15,0)
  • Gewichtung: Preis vs. MA - Auswirkung der Preisposition (Standardwert: 12,5)
  • Gewichtung: MACD - Auswirkung des MACD (Voreinstellung: 12,5)
  • Gewichtung: RSI - Auswirkung des RSI (Standardwert: 10,0)
  • Gewichtung: Volumen - Auswirkung auf das Volumen (Standardwert: 10,0)
  • Gewichtung: BB Width - Auswirkung der Bollinger Bands (Voreinstellung: 10.0)
  • Gewichtung: MTF Confluence - Auswirkung der MTF-Analyse (Standardwert: 10.0)

💡 Tipp: Legen Sie für Komponenten, denen Sie in Ihrer Handelsstrategie am meisten vertrauen, eine höhere Gewichtung fest.


5️⃣ Dashboard

  • Dashboard anzeigen - Aktiviert das Panel im Chart (Standard: Ja)
  • Dashboard - X Position - Abstand vom linken Rand in Pixel (Standard: 10)
  • Dashboard - Y-Position - Abstand vom oberen Rand in Pixeln (Standard: 30)
  • Zeilenabstand - Zeilenhöhe in Pixeln (Standard: 18)
  • Schriftgröße - Textgröße (Standard: 9)
  • Textfarbe - Standardtextfarbe (Standard: Weiß)
  • BUY Color - Kaufsignalfarbe (Standard: Limone)
  • SELL Farbe - Farbe des Verkaufssignals (Standard: Rot)
  • Neutrale Farbe - Neutrale Signalfarbe (Standard: Gold)
  • Aktualisierungsintervall - Aktualisierungsfrequenz des Dashboards in ms (Standard: 500)


6️⃣ Warnungen

  • Enable Alerts - Aktiviert das Benachrichtigungssystem (Standard: Ja)
  • Alarmschwelle (+/-) - Wert, der einen Alarm auslöst (Standardwert: 75)
  • Tonalarm - Benachrichtigung per Ton (Standard: Ja)
  • Push-Benachrichtigung - Telefonische Benachrichtigung, erfordert MT5-Konfiguration (Standard: Nein)
  • E-Mail-Benachrichtigung - E-Mail-Benachrichtigung, erfordert MT5-Konfiguration (Standard: Nein)


📊 Dashboard - Inhalt des Panels

Das Dashboard zeigt in Echtzeit an:

  • Hauptsignal - STRONG BUY / BUY / WEAK BUY / NEUTRAL / WEAK SELL / SELL / STRONG SELL
  • Trendstärke - Prozentualer Wert von -100% bis +100%
  • Komponententabelle - Name, Rohwert (RAW), Punktzahl (SCR), Beitrag (CTR)
  • ADX Details - DI+ und DI- Werte
  • MTF Details - Richtung in jedem der 3 Zeitrahmen (▲ BULL / ▼ BEAR / ─ FLAT)
  • ATR - Aktueller ATR-Wert
  • Signallinie - Geglätteter Signallinienwert


📈 Signalauswertung

+75 bis +100 → ▲▲ STRONG BUY - Starker Aufwärtstrend, Long-Position erwägen

+50 bis +74 → ▲ KAUFEN - Aufwärtstrend, Kaufsignal

+25 bis +49 → WEAK BUY - Schwaches Kaufsignal, Bestätigung abwarten

-24 bis +24 → ◆ NEUTRAL - Kein klarer Trend, bleiben Sie dem Markt fern

-25 bis -49 → ↘ SCHWACHER VERKAUF - Schwaches Verkaufssignal, auf Bestätigung achten

-50 bis -74 → ▼ SELL - Abwärtstrend, Verkaufssignal

-75 bis -100 → ▼▼ STRONG SELL - Starker Abwärtstrend, Short-Position erwägen


🎨 Visualisierung

  • Histogramm - Farbverlauf von dunkelgrün (starker KAUF) über gelb (neutral) bis dunkelrot (starker VERKAUF)
  • Signallinie - weiße EMA-Linie zur Richtungsbestätigung
  • Referenzniveaus - gepunktete Linien auf den Niveaus: ±75, ±50, ±25, 0


💡 Verwendungsbeispiele

Skalpieren (M1-M5):

  • MTF Confluence deaktivieren
  • Gewichtung von RSI und MACD erhöhen
  • Verkürzung der Indikatorperioden

Daytrading (M15-H1):

  • Alle Komponenten einschalten
  • Standardeinstellungen verwenden
  • Alarm auf ±50 Niveau einstellen

Swing-Handel (H4-D1):

  • ADX und MTF Confluence Gewichtung erhöhen
  • Verlängern Sie die Indikatorperioden
  • Alarm auf ±75 Niveau einstellen


⚠️ Hinweise

  • Der Indikator passt die Parameter automatisch an den aktuellen Zeitrahmen an
  • Alle Berechnungen beruhen auf realen Marktdaten
  • Indikator wird nicht neu gezeichnet - Signale werden nicht rückwirkend geändert

- - Dashboard optimiert für Leistung (Drosselung)


