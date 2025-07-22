Lucifer HFT Gold

4.1

//// LUCIFFER HFT GOLD ///



Ultra-schneller Scalping EA für XAUUSD (M1) Link des besten Brokers für HFT GOLD https://vtm.pro/QJjeIz

LUCIFFER HFT GOLD ist ein Hochfrequenz-Handelsroboter, der für das Scalping von Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er ist auf Geschwindigkeit, Präzision und Konsistenz in ruhigen und volatilen Märkten ausgelegt.

Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die eine stabile, realistische Leistung benötigen. LUCIFFER HFT GOLD funktioniert am besten, wenn er auf einem VPS mit niedriger Latenz und einem ECN-Broker eingesetzt wird.

Hauptmerkmale:
- Vollständig automatisiertes Scalping-System
- Funktioniert ausschließlich auf XAUUSD (M1)
- Schnelle Ausführung und minimale Slippage
- 2 Premium-Set-Dateien enthalten (Normal & Aggressiv)
- Keine Martingale, kein Grid, keine riskanten Strategien
- Sauberer Code und stabile Logik

Das Paket enthält:
- LUCIFFER_HFT_GOLD.ex4
- 2 gebrauchsfertige Set-Dateien

Kontakt für Unterstützung:
Telegram: @NXFXrobot
E-Mail: viva33viva.2022@gmail.com
Website: www.nxfx.ca

Bewertungen 12
mohsenalikhani
25
mohsenalikhani 2025.11.20 09:53 
 

حسین جان سلام ممنون از اینکه به صورت رایگان این اکسپرت رو در اختیار دیگران قرار دادی ؟ لطفا راهنمایی کن ! من با بروکر وی تی کار میکنه و اکسپرت رو ران کردم تو یک دقیقه با لو ست فایل ولی تعداد ضررهام زیاده . ! ضمنا حساب ecn ممنون چیکار کنم بهینه تر هم میشه؟ یه سوال دیگه ! اگر رو vps نصب کنم مشکل حل میشه ؟ مشخصات سرور حداقلی و api لطفا بدین

Jhs
364
Jhs 2025.10.24 14:17 
 

Muy buen EA con SL y muchas posibilidades de ganancia rapidas, no tiene DD porque cierra rapido las operaciones y no suele arrastrar operaciones abiertas en perdida, en todo caso hay malas series perdedoras que se superan por las siguientes series ganadoras. Mi ajuste son: SL: 15, Start Trailing: 5.1 y Profit Activate Trailing: 5.1 y Max. Spread: 20. Con esto me funciona bien con IC MarketsSC en cuenta Demo.

Ma Cla
79
Ma Cla 2025.10.17 07:52 
 

Thank you very much for a crazy, but profitable EA. Outstanding.

Empfohlene Produkte
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experten
Dies ist eine kostenlose Version des Expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В der Roboter basiert auf 2 Strategien: an der Kreuzung der gleitenden Durchschnitte und Bollinger Bands Indikator .In der kostenpflichtigen Version, drei Strategien zur Verfügung stehen, die Rentabilität erhöht mehrere Male .Entwickelt für das Währungspaar EURUSD H1.Es ist möglich, es auf andere Werkzeuge nach der Optimierung zu verwenden.Test nur auf Tick-Daten. ** Verwendet
FREE
LoneWolf Mt4
Dmitriy Prigodich
4.75 (4)
Experten
Expert Advisor basiert auf den Signalen des Relative Strength Index (RSI) und des Stochastik-Indikators in der überkauften Zone - verkaufen, in der überverkauften - kaufen. Ich empfehle, diesen Expert Advisor nur auf VPS zu verwenden. Fügen Sie als ein Freund, senden Sie Ihre interessanten Strategien. Vielleicht, nachdem ich alle Nuancen diskutiert habe, werde ich einen kostenlosen EA schreiben. Parameter: "_Slippage" - Slippage ; " Magic " - Auftrags-ID; "_ Lot " - Volumen; " StopVerlust " - S
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Experten
Dieser EA handelt mit dem Heiken Ashi Smoothed Indicator. Er bietet viele Handelsszenarien und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen, einen Martingal- und einen inversen Martingal-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Es implementiert drei verschiedene Einstiegsstrategien Anpassbare Break-Even, SL, TP und Trailing-Stop Funktioni
FREE
Bybit Scalper
Yuriy Kuzmin
1 (1)
Experten
Strategie Bybit Scalper - vollautomatische Kryptowährung Handelsalgorithmus, die Hauptrichtung der Handelsberater für den Handel auf der Bybit Krypto Exchange, IC Markets und anderen Krypto-Börsen und niedrigen Spread-Broker. Der Algorithmus Bybit Scalping verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden - Martingale, Grid und Averaging, er verwendet immer nur feste Stop Loss, Take Profit und eingebauten Trailing Stop. Um zu handeln, installieren Sie den Berater auf dem M1, M5, M15, H1 Chart, Krypto
FREE
EA With Recovery
Che Jeib Che Said
4.5 (2)
Experten
Der Expert Advisor wurde entwickelt, um den Kontostand des Benutzers dauerhaft zu erhöhen. Um dies zu erreichen, verfügt er über zwei Modi, den Normal- und den Recovery-Modus. Die Parameter für die beiden Modi können entsprechend der Strategie des Benutzers geändert werden. Es gibt auch eine Schaltfläche für den automatischen Handel, eine Schaltfläche für den Kauf und eine Schaltfläche für den Verkauf. Die Taste für den automatischen Handel kann ein- und ausgeschaltet werden. Mit den Schaltfläc
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.03 (34)
Experten
SAAD TrendTracker ist ein vollautomatischer EA. Er basiert auf den mathematischen Algorithmen Trend Tracker Indikator und SAADScalper. Der EA scalpt Pips durch seine starke Einstiegsstrategie, die auf SAADScalper basiert. Trades, die nicht erfolgreich gescrollt werden können, werden auf eine andere Art und Weise von einem einzigartig entwickelten Algorithmus behandelt, der auf dem Trend Tracker Indikator basiert. EA ist für M1, M5, M15 und M30 konzipiert. Er konsultiert den Tageschart für eine e
FREE
CandleCrusherX ScalpingEdition FREE
Christian Opperskalski
4 (1)
Experten
CandleCrusherX Scalping EA analysiert die Marktsituation anhand des Volumens und der starken Preisbewegung im internen Timeframe. Er funktioniert auf allen wichtigen Forex-Paaren und Timeframes (M5 oder M15 empfohlen). Der EA hat einen dynamischen Take Profit integriert, d.h. wenn Sie Ihren definierten TP erreichen, gibt er Ihnen die Möglichkeit, dem Trend mit dynamischem TP & SL zu folgen und Ihre Gewinne auszubauen. Auch eine News-Filter-Funktion ist integriert, um Fehltrades bei News-Ereignis
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Experten
Harvest FX VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WARU
FREE
Four MA Trade
Dmitriy Epshteyn
3.33 (3)
Experten
Der Expert Advisor "Four_MA_trade" steigt wie folgt in den Markt mit gleitenden Durchschnitten ein: 1. zwei gleitende Durchschnitte mit großen Perioden bestimmen den allgemeinen Trend 2. zwei gleitende Durchschnitte mit kleinen Perioden bestimmen den lokalen Trend. Wenn die Richtung des allgemeinen und des lokalen Trends übereinstimmen, wird eine Order am Schnittpunkt der "lokalen" gleitenden Durchschnitte eröffnet. Es ist möglich, das Signal zu invertieren, wenn die Periode des schnellen gleite
FREE
Index Master
Paulo Martins Barbosa
3 (1)
Experten
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN - Index Master ist ein 100% automatisches System. - Kein Martingal! Nicht Grid! Nicht Hedge! Es werden keine gefährlichen Strategien verwendet! - Jede Order hat einen StopLoss und einen TakeProfit. - Dieser Experte wird gewinnen und verlieren, aber auf lange Sicht wird er einen guten Gewinn mit einem recht geringen vorübergehenden Drawdown erzielen. - Empfohlener Broker : niedriger Spread; niedrige Kommissionen; kein Market Maker: https: //bit.ly/38hfs2D - Sie müssen
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Experten
Automatisches Handelssystem, das auf dem morgendlichen Flat-Indikator basiert, setzt schwebende Orders an den Grenzen des Nachtkanals .Alle Trades haben einen festen Stop-Loss und Take-Profit .Das gehandelte Paar GBPUSD H1, kann nach Optimierung auch auf andere Instrumente angewendet werden. Der EA enthält einen schaltbaren Flat-Indikator .Die Betriebszeit des Roboters in den Eingabeparametern entspricht (+2GMT). bei Umstellung auf Sommerzeit müssen Sie die Zeit manuell anpassen. * Standardei
FREE
Auto3M Lite MT4
Mr Anucha Maneeyotin
3.8 (5)
Experten
Strategiehandel mit Bollinger-Bändern und stochastischem Oszillator Bollinger-Bänder werden hauptsächlich verwendet, um Trends zu folgen. Stochastische Hauptlinien- und Signallinienverwendung für offene Pending Order Buy or Sell Der Advisor Auto3M Lite MT4 kann auf einem VPS arbeiten. Pro version MT4 Pro version MT5 Besonderheit Kein Martingal Hard Stop Loss und Take Profit für jede Position Nachlaufender Stopp Pending Order automatisch nach Intervallzeit löschen Verwenden Sie die Kaufs
FREE
MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Experten
Dies ist ein automatisierter Expert Advisor, der mit den Indikatoren MACD und Envelopes handelt. Die kostenlose Version hat die folgenden Einschränkungen. Kein Panel zum Eröffnen von Aufträgen. Der Handel ist auf das Währungspaar EURUSD und ähnliche beschränkt. Es können nur Orders mit dem minimalen Lot eröffnet werden, es können nicht mehr als 5 Orders in dieselbe Richtung eröffnet werden, insgesamt also 10 Orders. Die Pause nach Schließung aller Orders beträgt 6000 Minuten. Während der Analyse
FREE
Picidea Hunter
Nguyen Quoc Hung
Experten
- Picidea Hunter - ein leistungsstarker Forex Expert Advisor (EA)! Picidea nutzt die Martingale- und Grid-Strategien, um die Handelsmöglichkeiten zu maximieren und gewährleistet Präzision und Effizienz bei jedem Zug. Mit seinem intelligenten Auftragsverwaltungssystem schließt Picidea alle Aufträge auf intelligente Weise bei Ihrem vordefinierten Gewinnziel. Picidea gleicht außerdem Gewinne und Verluste durch Mittelwertbildung aus und schließt sowohl Gewinn- als auch Verlustgeschäfte strategisch,
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Experten
Der Expert Advisor der Forex Fraus-Familie ist für das Scalping des Paares EUR/USD auf dem Zeitrahmen M1 (für fünfstellige Kurse) konzipiert und für Konten mit schneller Orderausführung geeignet. Prinzip der Operation Käufe bei den extremen Tiefstständen und Verkäufe bei den extremen Höchstständen der Stochastik-Indikatorenwerte. Wenn ein Signal empfangen wird, werden die Aufträge durch Injektion unter Verwendung von Tick-Daten eröffnet. Positionen werden durch Trailing Stop geschlossen Nicht g
FREE
Free Spike Finder MT4
Pier Gaetano Novara
3 (2)
Experten
Gleiches Verhalten wie bei https://www.mql5.com/en/market/product/25552 , aber feste Menge 0,01 Der EA wartet nach einer bestimmten Logik auf einen Spike und eröffnet eine Position in Spike-Richtung, indem er Stop Loss und Take Profit setzt. Wenn Positionen im Gewinn sind, werden sie mit einem intelligenten Trailing-Mechanismus verwaltet, der auch auf der verstrichenen Zeit seit der Eröffnung der Position basiert. Es funktioniert mit 5-stelligen und 4-stelligen Brokern. Muss auf dem M1-Chart ve
FREE
Moving Average 429 EA
Xing Yuan Wang
Experten
Dies ist MT4 Version , MT5 Version: https://www.mql5.com/zh/market/product/118910 Expert Advisor (EA) ist nicht allmächtig, die Nutzung dieses EA bedeutet, dass Sie das Risiko aller Verluste, die durch den EA entstehen, übernehmen. Der Handel mit Finanzprodukten wie Devisen und Gold ist hochriskant und kann zu einem Verlust des Kapitals führen. Bitte seien Sie sich der Risiken bewusst, bevor Sie handeln. Dies ist Moving Average 429 EA KOSTENLOS! Dies ist ein Moving Average EA
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experten
Dieser Expert Advisor analysiert die letzten Kerzen und stellt fest, ob es eine Umkehr oder eine große Korrektur geben wird. Außerdem werden die Messwerte einiger Indikatoren analysiert (ihre Parameter können angepasst werden). Ist eine kostenlose Version von Proftrader . Im Gegensatz zur Vollversion kann in der kostenlosen Version des Beraters das anfängliche Lot nicht höher als 0,1 sein, das Handelspaar nur EURUSD und es hat auch weniger konfigurierbare Parameter. Eingabe-Parameter Lots - Losg
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experten
Der Expert Advisor arbeitet mit zwei Indikatoren CCI und ADX. Bedingungen für den BUY-Einstieg: 1. der ADX überschreitet die Marke von 20 2. CCI überquert das Niveau von 100 von unten nach oben 3. Feste StopLoss und TakeProfit setzen 4. Schließen Sie die Position zum Marktpreis, wenn der CCI das 100er-Niveau von oben nach unten durchquert. SELL Einstiegsbedingungen: 1. der ADX übersteigt das 20er-Niveau 2. CCI überquert das Niveau von -100 von oben nach unten 3. Feste StopLoss und TakeProfit se
FREE
Trade Lines
Aleksey Semenov
4.9 (10)
Experten
Der Trade Lines EA ist ein zusätzlicher Expert Advisor für den automatisierten Handel auf Basis von Levels. Der EA eröffnet Geschäfte an den angegebenen Linien, wenn der Preis sie auf dem Chart kreuzt - die Linien sind aktiv, sie können und müssen bewegt werden, damit der EA mit der größten Effizienz arbeitet. Der EA beinhaltet auch die Funktionen Mittelwertbildung, Trailing Stop und Take Profit. Damit der EA funktioniert, müssen Sie die Anzahl der Linien und die Art der Linien auswählen, die de
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experten
Double Breakout ist ein automatischer Expert Advisor mit zwei separaten Strategien, die Martingale verwenden. Der MACD-Indikator mit einstellbaren Parametern wird als Input für jeden Auftragsfluss verwendet. Die festgelegten Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden zum Verlassen der Position verwendet. Allgemeine Empfehlung Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 1000 Cents. Der empfohlene Spread beträgt nicht mehr als 3 Punkte. Es ist besser, Trend-Währungspaare zu verwenden. Der Martingale-Par
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusFo
FREE
Flash Scalper Free
Casimiro Zampetti
2 (3)
Experten
Flash Scalper ist ein Scalper Expert Advisor, der die Beschleunigung der Volatilität des Marktes ausnutzt. Er tritt in Aktion, wenn es eine Explosion der Volatilität gibt, zum Beispiel während der Nachrichten oder besonderer Ereignisse. Die minimale Volatilität ist über Eingabeparameter einstellbar. Der EA arbeitet immer mit Stop Loss und Take Profit, kein Martingal. Jede Ersteinzahlung auf das Konto ist erlaubt, um die Arbeit mit diesem Expert Advisor zu beginnen. Die wichtigsten Bedingungen fü
FREE
Growthamp
Conor Stephenson
4 (5)
Experten
Growthamp ist ein Grid-Experte für Kunden, die ihre eigenen Zugangsbedingungen anpassen möchten. Der Experte gibt Geschäfte mit zwei Eingaben benutzerdefinierter gleitender Durchschnitte und optionaler stochastischer Oszillation ein. Mithilfe ausgewählter Auftragsverwaltungs- und Abschlussfunktionen werden die Aufträge dann gewinnbringend verwaltet.      Signale und Gruppenchat: https://www.mql5.com/en/users/conorstephenson Hauptmerkmale      Anpassbare Einträge und Handelsverwaltung.      36
FREE
CrossMA With SLTP
Erwin Rustandi
3.25 (4)
Experten
Expert Advisor von Cross zwei gleitende Durchschnitte begleitet von Stop Loss, Take Profit und Multi Timeframes auf jedem gleitenden Durchschnitt. Sie können alle Parameter in den gleitenden Durchschnitten enthalten ändern Bitte verwenden Sie nach Bedarf, hoffentlich kann nützlich sein und unterstützen Sie bei der Transaktion Vergessen Sie nicht, eine Bewertung abzugeben, wenn dieses Produkt Ihnen hilft MA-Methode 0 = einfach 1 = exponentiell 2 = geglättet 3 = LW
FREE
Night Express
Aleksandr Valutsa
Experten
Night Express - ist ein professioneller Trading Advisor für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt, der auf kurzfristige Transaktionen in der Nacht spezialisiert ist. Der Roboter ist so konzipiert, dass er rund um die Uhr auf Ihrem Handelskonto arbeitet und aus kleinen Kursschwankungen einen Gewinn erzielt. Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/
FREE
Sunflower
Kun Jiao
Experten
Diese Strategie nutzt hauptsächlich den   MACD-Indikator , folgt der Haupttrendrichtung und eröffnet Trades, wenn ein Signal auf dem   M1-Chart   erscheint. Geeignet für den Handel mit   Gold (XAUUSD)   und anderen Rohstoffen mit klaren Trends. Parameter: Long/Short aktivieren:   Einschalten Kontostand:   1.000$ oder 10.000$ Für   1.000$   wird   1 Trade gleichzeitig   empfohlen. Für   10.000$   kann das Limit auf   10 Trades   erhöht werden. Feste Losgröße:   0,01 Erweiterte Positionssteuerung
FREE
PTraderMAHigh
Christopher Louis Barry
4 (2)
Experten
Ein Moving Average (MA) Trading Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf der Grundlage von Signalen, die von einem oder mehreren gleitenden Durchschnitten generiert werden, Trades ausführen kann. Gleitende Durchschnitte sind ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, das zur Glättung von Kursdaten und zur Erkennung von Trends verwendet wird. Im Folgenden wird beschrieben, wie ein Moving Average Trading EA normalerweise funktioniert: Verwen
FREE
PalmyTTS Forex For IB
Tanapon Sumran
Experten
PalmyTTS_For_IB - Trend-basierter Martingale EA Beschreibung: PalmyTTS_For_IB ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der für Cent-Konten und Systeme mit hoher Gewinnspanne entwickelt wurde, perfekt für IB-Kommissionsstrategien. Er verwendet einen intelligenten Martingale-Algorithmus, kombiniert mit einer Trendfolgelogik aus höheren Zeitrahmen (M15 und H1), ohne Stop-Loss. Der EA zielt auf kleine, beständige Gewinne ab, indem er alle Trades schließt, sobald ein bestimmter Nettogewinn erreicht
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experten
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experten
Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experten
Der EA Aurum Trader   kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seien
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Experten
EA Black Dragon arbeitet mit dem Black Dragon-Indikator. Der Expert Advisor eröffnet einen Deal anhand der Farbe des Indikators, dann ist es möglich, das Ordernetzwerk aufzubauen oder mit einem Stop-Loss zu arbeiten. Die Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Alle Einstellungen finden Sie hier! Empfehlungen Währungspaare EURUSD GBPUSD  Zeitrahmen M15  Empfohlene Einzahlung 1000 Dollar oder Cent  Empfohle
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Experten
EA Quantum Scalper GBPUSD ist ein automatisiertes Handelssystem, das für das Währungspaar GBPUSD entwickelt wurde. Mit einer Scalping-Strategie und einem ausgeklügelten Positionsmanagement zielt es darauf ab, hohe Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Der EA analysiert Tick-Muster, Preisbewegungen und Momentum und nutzt einzigartige Einstiegspunkte, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um Gewinne zu sichern und die Effizienz zu erhöhen, ist jeder Hand
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Experten
- Real Preis ist 300$ - Begrenzter Rabatt (Es ist 49$ )- Nur 1 Kauf ist 49$. - Lifetime Update kostenlos Willkommen, Bitcoin Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Profit, Fixed Stop Loss. Kein Martingale, kein Raster, kein Betrug Bitcoin ist eine Kryptowährung, eine digitale Peer-to-Peer-Währung, die unabhängig von einer zentralen Regierungsbehörde funktioniert . Bitcoin ermöglicht direkte Transaktionen zwischen Nutzern, die durch kryptografische Technologie gesichert und in einem t
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Weitere Produkte dieses Autors
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
Theranto v3 MT5
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Bas
Dark Phoenix Scalper
Hossein Davarynejad
4.33 (6)
Experten
//// Dark Phoenix Scalper //// Dark Phoenix Scalper ist ein Advance Scalper, der auf allen Brokern funktioniert. Dieser Scalper funktioniert auf allen Forex-Paaren und Gold (für Gold senden Sie mir eine Massage, ich sende Ihnen ein Gold-Setfile, Standard funktioniert nicht auf Gold) (Cent Account haben hohe Spread dieser Scalper brauchen niedrigste Spread für die beste Leistung nicht auf Standard-Konto oder hohe Spread-Konto laufen) Dieser Scalper hat 2 Handelsmodi Normaler Modus ( Funktionier
FREE
Theranto V1
Hossein Davarynejad
5 (2)
Experten
/// Theranto V1 /// Strategie grundlegend auf Unterstützung und Widerstand und Kerze Muster auch überprüfen, den Wert des Marktes vor dem Öffnen Preis. Multicurrency Expert kann auf allen Forex-Paaren arbeiten Beste Paare AUDCAD,GBPUSD,AUDNZD,GBPNZD.NZDCHF,NZDCAD,EURNZD Shoot Trade Alle Trades haben 60 pip SL immer hinter dem Markt Superschneller Scalper URL Link http://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml Dieser Experte arbeitet Whit News Analyse whit aus der URL Link kann nicht seh
EA meatvers
Hossein Davarynejad
4.63 (19)
Experten
Metavers V2 h ttps:// www.nxfx.c Scalper Basis auf viele Indikatoren No Grid No Martingale one just open Trade per Day This Expert is not working on all Broker you need low Spread broker with Low Slippage Makler ist Tickmill oder TMGM Symbol USD CHF,EURAUD,EURCAD,USDAUD,USDCAD,EURGBP.AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD, Zeitrahmen M5 Minimale Einlage 100 $ Einstellungen Standard für alle Paare Keine Notwendigkeit FIles zu setzen Makler Broker mit niedrigem Spread und Kommission, ecn, Markteintrittsmethod
FREE
Lucifer HFT Prop
Hossein Davarynejad
5 (2)
Experten
//// Lucifer HFT Prob //// One Shoot Trade For ( FTMO und Prob und jede Herausforderung ) Wir haben ChatGPT verwendet , um die beste Markteintrittsstrategie zu finden, und haben seinen Ansatz mit einem Filter ergänzt, der auf der technischen Analyse von Lucifer basiert. Es gibt eine ganze Reihe von Trades auf dem Forex-Markt, die von Programmen durchgeführt werden, aber es gibt auch Leute, die lieber mit ihren eigenen Händen handeln, Lucifer Strategy Create by ChatGPT . Strategie No Martingale
Hercules Gold VIP
Hossein Davarynejad
4 (1)
Experten
* MT5 Version ist kostenlos + ein Daily Trader auf BTC USD ist kostenlos * //// HERCULES GOLD VIP //// der hochmoderne Goldentwicklungsexperte, der sorgfältig für tägliche Zeitrahmenstrategien mit einem integrierten Stop-Loss-Mechanismus entwickelt wurde. Als Entwickler dieses leistungsstarken Tools möchte ich Ihnen die wichtigsten Funktionen und Vorteile vorstellen, die ein Muss für Ihre täglichen Goldhandelsbemühungen sind: . Tägliche Zeitrahmen-Präzision: HERCULES GOLD VIP ist auf den tägl
Auswahl:
mohsenalikhani
25
mohsenalikhani 2025.11.20 09:53 
 

حسین جان سلام ممنون از اینکه به صورت رایگان این اکسپرت رو در اختیار دیگران قرار دادی ؟ لطفا راهنمایی کن ! من با بروکر وی تی کار میکنه و اکسپرت رو ران کردم تو یک دقیقه با لو ست فایل ولی تعداد ضررهام زیاده . ! ضمنا حساب ecn ممنون چیکار کنم بهینه تر هم میشه؟ یه سوال دیگه ! اگر رو vps نصب کنم مشکل حل میشه ؟ مشخصات سرور حداقلی و api لطفا بدین

Jhs
364
Jhs 2025.10.24 14:17 
 

Muy buen EA con SL y muchas posibilidades de ganancia rapidas, no tiene DD porque cierra rapido las operaciones y no suele arrastrar operaciones abiertas en perdida, en todo caso hay malas series perdedoras que se superan por las siguientes series ganadoras. Mi ajuste son: SL: 15, Start Trailing: 5.1 y Profit Activate Trailing: 5.1 y Max. Spread: 20. Con esto me funciona bien con IC MarketsSC en cuenta Demo.

Ma Cla
79
Ma Cla 2025.10.17 07:52 
 

Thank you very much for a crazy, but profitable EA. Outstanding.

zoerab
26
zoerab 2025.10.02 09:27 
 

This ea works very well on xauusd. Thank you for sharing it!

Xy9CbKa
160
Xy9CbKa 2025.09.30 17:12 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Sam Sahara
22
Sam Sahara 2025.09.26 15:52 
 

WHY CAN'T THE EA BE INSTALLED ON MT4? WHILE IT CAN BE INSTALLED ON BACKTEST?

Hossein Davarynejad
51623
Antwort vom Entwickler Hossein Davarynejad 2025.09.26 16:02
The File is work very well , please install new mt4 and try again sometime mt4 old version not work very well
phoenix ８ sts
38
phoenix ８ sts 2025.09.21 12:06 
 

- すぐに使えるセットファイル2個 - セットアップと最適化のためのPDFガイド - Telegramとメールによるサポート これらの情報はどこにありますか？ 説明が不足してます。

Hossein Davarynejad
51623
Antwort vom Entwickler Hossein Davarynejad 2025.09.21 15:55
だからファイルを削除して、私のページから出て行ってください。このロボットは無料です。落ち着いて、さようなら。
Soldier of Heaven
119
Soldier of Heaven 2025.09.16 00:10 
 

Interesting Idea!

84552215
134
84552215 2025.09.15 00:17 
 

Good expert for demo accounts, how to use it on real accounts It is not clear yet

Hossein Davarynejad
51623
Antwort vom Entwickler Hossein Davarynejad 2025.09.15 00:25
Thabks , use on pass challenge , on real just need setup vps and correct api connection
Mahmoud M M Elnagar
202
Mahmoud M M Elnagar 2025.09.06 12:59 
 

After I make back test and works on demo account Noticed the following At backrest the ea is works fine and open too many order But at demo in last 3 days it is not open less and takes too many time to open orders And result are not the same for same input Any explanation or advice?

Hossein Davarynejad
51623
Antwort vom Entwickler Hossein Davarynejad 2025.09.06 14:48
This Expert Work very well on live , but use HFT is not easy you need to have enough basic information , setup vps +use api + correct type account otherwise better to use other EA..... Is free product relax ,,, nothing happen ,,, bye
David Sartori
482
David Sartori 2025.09.05 19:50 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Hossein Davarynejad
51623
Antwort vom Entwickler Hossein Davarynejad 2025.09.05 22:04
This Expert Work very well on live , but use HFT is not easy you need to have enough basic information , setup vps +use api + correct type account otherwise better to use other EA
Ivan Glukhikh
143
Ivan Glukhikh 2025.08.30 13:34 
 

Very good EA Thanks

Antwort auf eine Rezension