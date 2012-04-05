Red Mercury Crystals EA

🔴 Red Mercury Crystals EA

Red Mercury Crystals EA ist ein professionelles, vollautomatisches Handelssystem, das für Trader entwickelt wurde, die Präzision, Disziplin und Robustheit über riskanten Hype stellen.

Dieser Expert Advisor wurde mit strengen Ausführungsregeln und fortschrittlichen Risikokontrollen entwickelt und konzentriert sich auf eine stabile Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen, während er die Anforderungen des Brokers und die MetaTrader 5 Handelsstandards respektiert.

Dies ist kein Martingal, kein Raster und kein überoptimierter Roboter.
Es handelt sich um eine saubere, regelbasierte Trading-Engine, die für langfristige Benutzerfreundlichkeit geschaffen wurde.

⭐ Wichtigste Vorteile

✔ Vollautomatischer Handel (keine manuellen Eingriffe erforderlich)
✔ Entwickelt für MetaTrader 5 Netting-Konten
✔ Adaptive Handelsmanagement-Logik
✔ Robuste Orderausführung mit broker-sicherer Validierung
✔ Intelligente risikobasierte Positionsgrößenbestimmung
✔ Keine gefährlichen Recovery-Systeme
✔ Kein exzessiver Handel
✔ Marktkonforme Ausführungslogik

🛡 Risikomanagement zuerst

Bei der Entwicklung von Red Mercury Crystals EA steht der Kapitalschutz an erster Stelle:

- Dynamische Positionsgröße
- Maximale Risikolimits pro Handel
- Broker-gesteuerte Ordervalidierung
- Keine Zwangsstopps bei ungeeigneten Marktbedingungen

Der EA passt die Ausführung immer an die aktuellen Marktbedingungen an und reduziert so unnötige Ablehnungen und Ausführungsfehler.

📈 Trading-Verhalten

- Handelt nur, wenn vordefinierte Bedingungen erfüllt sind
- Vermeidet qualitativ schlechte oder instabile Marktsituationen
- Verwendet eine kontrollierte Handelsfrequenz
- Entwickelt, um mit mehreren Symbolen und Zeitrahmen zu arbeiten

Dieser Ansatz trägt dazu bei, ein konsistentes Verhalten aufrechtzuerhalten, anstatt aggressiv übermäßig zu handeln.

⚙️ Plattform- & Broker-Kompatibilität

- Plattform: MetaTrader 5
- Kontotyp: Netting
- Funktioniert auf Forex Majors, Minors und Metals
- Kompatibel mit ECN / Market Execution Brokern
- Keine Brokerspezifischen Einstellungen erforderlich

🔧 Benutzerfreundlich

Red Mercury Crystals EA ist einfach zu bedienen:

  1. An einen Chart anhängen

  2. Risikoeinstellungen anpassen, falls gewünscht

  3. Aktivieren Sie AutoTrading

Keine komplexe Einrichtung. Keine versteckten Tricks.

❗ Wichtige Hinweise

- Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
- Richtige Risikoeinstellungen sind wichtig
- Verwenden Sie VPS für beste Ausführungsstabilität
- Testen Sie immer auf Demo, bevor Sie live handeln

🧠 Für wen ist dieser EA gedacht?

✔ Trader, die Logik dem Hype vorziehen
✔ Trader, die Wert auf Ausführungsqualität legen
✔ Trader, die Martingal- und Grid-Systeme meiden
✔ Trader, die einen EA der Profiklasse suchen

🚀 Letzte Worte

Mit fortschreitender Entwicklung und wachsenden Leistungsdaten wird sich Red Mercury Crystals EA von einem Early-Access-Produkt zu einem vollwertigen Premium-System entwickeln, was sich in seinem Preis widerspiegelt.

Die frühen Nutzer profitieren am meisten.

Wenn Sie auf der Suche nach einem sauberen automatisierten System sind, das unter Berücksichtigung der realen Handelsbedingungen entwickelt wurde, verdient dieser EA Ihre Aufmerksamkeit.


Empfohlene Produkte
Grid Following Robot MT5
Songkiet Manoharn
Experten
Grid-Trading Kauf- und Verkaufsoptionen: Sie können das System so einstellen, dass es Kaufaufträge unterhalb des Marktpreises und Verkaufsaufträge oberhalb des Marktpreises erteilt. Dies sichert Gewinne bei Kursbewegungen in beide Richtungen. Einstellbare Parameter: Maximale und minimale Preisniveaus: Definieren Sie den Bereich, in dem das Raster arbeitet. Rasterabstand: Legen Sie den Abstand zwischen den einzelnen Kauf- und Verkaufsaufträgen fest, so dass Sie die Häufigkeit des Handels steuern
DoIt Gold Guardian MT5
Diego Arribas Lopez
Experten
[MT4 Version ] DoIt Gold Guardian - Zuversichtliche, stressfreie Automatisierung für Gold (XAUUSD) DoIt Gold Guardian wurde für Händler entwickelt, die mit Vertrauen, Kontrolle und Einfachheit von den explosiven Bewegungen des Goldes profitieren wollen. Der DoIt Gold Guardian ist ausschließlich auf Long-Trades spezialisiert und konzentriert sich darauf, die stärksten Aufwärtsphasen des Goldes zu erwischen - und gleichzeitig Ihr Kapital durch dynamisches, intelligentes Risikomanagement zu s
AVWAP Machine Gun
Rowan Stephan Buys
Experten
AVWAP Machine Gun – Expertenberater Beschreibung AVWAP Machine Gun kombiniert die Präzision der Anchored VWAP Analyse mit gleitenden Durchschnitts-Trendfiltern, MFI-Bestätigung und ATR-basierter Volatilitätssteuerung, um eine hochwahrscheinliche Multi-Entry-Handelsmaschine zu bieten. Dieser EA richtet sich an Trader, die bei starken Bewegungen skalieren möchten, ohne wichtige Chancen zu verpassen — mehrere Trades pro Kerze, wenn Momentum und institutionelle Signale übereinstimmen. Anchored VWAP
FractalScalper
Ivan Simonika
Experten
Dieser Bot basiert auf der Analyse von adaptiven gleitenden Durchschnitten. Der Experte zeichnet sich durch stabile Signale aus, die als genaue kurzfristige Signale verwendet werden können. Dies ist ein Semi-Scalping-System, das den Markt mit zuverlässigen Indikatoren analysiert. Ob Scalper ein System ist oder nicht, hängt von den Parametern TakeProfit und StopLoss ab. Mit diesem Berater, müssen Sie verstehen, dass dieser Bot erfordert Optimierung. Der Bot funktioniert sowohl auf Netting-Konten
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
Experten
Revivalist - Gold Breakout EA Übersicht Revivalist ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Revivalist wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Fokus wünschen, und führt Breakout-basierte Strategien mit fortschrittlicher Risiko- und Positionsmanagement-Logik aus. Wichtige Fakten (MQL5-kompatibel) Vollständig an die MQL5-Marktregeln angepasst - keine Gewinnversprechen oder garantierte Ergebnisse. Warnung vor hohem Risiko:
StrikeZone X Pro
Park Geonwoo
Experten
StrikeZone X Pro - Automatisiertes Handelssystem mit hohem Risiko und hoher Rendite StrikeZone X Pro ist ein Algorithmus mit hohem Risiko und hoher Rendite, der für aggressive Trader entwickelt wurde, die eine starke Performance und ein dynamisches Marktengagement anstreben. Er nutzt eine volatilitätsadaptive Breakout-Engine in Kombination mit mehrschichtigen Filtern, um explosive Preisbewegungen zu identifizieren und mit Präzision zu nutzen. Hauptmerkmale High-Risk / High-Return Strategie , opt
EA Smart Golden Wolf Scalper MT5
Ruslan Pishun
4.5 (2)
Experten
Der Scalper EA verwendet Strategien, die auf dem Intra-Bar-Handel in den Zeitrahmen H1 und H2 basieren. Außerdem werden viele Filter verwendet, um die richtigen Signale zum Eröffnen einer Order zu finden. Der EA verwendet schwebende Aufträge BuyStop und SellStop. Der EA handelt mit zwei Paaren: EURUSD, USDJPY und zwei Zeitrahmen H1, H2. Der Berater kann auch auf andere Währungen installiert werden, indem Sie die Anweisungen verwenden: https: //www.mql5.com/ru/blogs/post/750726 Der EA platziert e
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
EA Heiken Ashi Smoothed - Reibungsloser und präziser Handel Optimieren Sie Ihren Handel mit der Leistung von Heiken Ashi Smoothed. Dieser Expert Advisor (EA) wurde für Trader entwickelt, die nach klaren Trends und zuverlässigen Signalen suchen. Basierend auf Heiken Ashi-Kerzen mit Glättung filtert er Marktstörungen heraus und maximiert Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten. Was bietet dieser EA? Präzises Handeln: Identifiziert Trends deutlicher und vermeidet falsche Signale. Fortschrittliches Risiko
Trend variance spectrum robot
Ekaterina Saltykova
Experten
In der Welt des Handels, wo jeder Tick der Beginn einer neuen Geschichte sein kann, ist es entscheidend, einen verlässlichen Verbündeten zu haben. TrendVarianceSpectrum ist nicht nur ein Trading-Roboter; es ist Ihr Leitfaden in den volatilen Märkten. Mit jahrelanger Erfahrung entwickelt und auf über 25 Jahre Daten trainiert, vereint es die Eleganz der Mathematik mit der Kraft moderner Technologie. Hauptvorteile von TrendVarianceSpectrum: Minimale Drawdowns:   TrendVarianceSpectrum arbeitet mit d
Your Grox EA MT5
Dilipbhai Mavjibhai Makwana
Experten
Your Grox EA - Die nächste Evolution im automatisierten Handel Your Grox EA ist ein fortschrittlicher und innovativer Trading Advisor, der auf einer einzigartigen Kauf- und Verkaufsstrategie basiert. Dieser EA wurde entwickelt, um sich dynamisch an die Marktbedingungen anzupassen und folgt dem Trend mit Präzision , indem er einen proprietären Algorithmus und ein leistungsstarkes internes System von Indikatoren nutzt. Revolutionäre Buy Sell Powered Strategie : Dieser hochmoderne Berater verlässt
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Experten
Custom Range Breakout EA (CRB) ist ein hochgradig konfigurierbares Breakout-Handelssystem, mit dem Sie eine beliebige Preisspanne definieren und Trades auf der Grundlage Ihrer Strategie automatisieren können. Ganz gleich, ob Sie die Londoner Eröffnung, die New Yorker Sitzung oder ein benutzerdefiniertes Intraday-Niveau anpeilen, CRB gibt Ihnen die vollständige Kontrolle darüber, wie und wann Sie in den Handel einsteigen, mit fortschrittlichen Risikotools und präzisen Timing-Filtern. Der EA umfa
Equity Compounder
Mohammadaarif Maqbulh Mansuri
Experten
Equity Compounder ist ein intelligenter, vollautomatischer Expert Advisor. Dieser EA ist so aufgebaut, dass er die Wichtigkeitsebenen in Kombination mit der Preisaktion nutzt, ohne dabei auf Indikatoren zurückzugreifen. Die Strategie, die dahinter steckt, basiert auf den Lehren eines professionellen Händlers und ehemaligen Händlers. Der EA findet ungeprüfte Niveaus, von denen bekannt ist, dass sie für Institutionen von Interesse sind, in der von Ihnen festgelegten Anzahl von Kerzen und wird auf
CyberVision EA
Eduard Nagayev
2.88 (33)
Experten
CyberVision EA ist eine Technologie, die ich während meines Grundstudiums entwickelt habe. CyberVision EA ist nicht nur ein Berater, sondern eine Hochgeschwindigkeitsrechenmaschine, die historische Daten generieren kann. CyberVision EA ist nicht nur ein EA, sondern eine Hochgeschwindigkeitsrechenmaschine, die mit rekurrenten neuronalen Netzen (RNN) und generativen adversen Netzen (GAN) arbeitet. Mein EA verwendet auch Datenquantisierung. Live-Signal Hoch: https: //www.mql5.com/ru/signals/2221931
TimeRangeTrading TRT
Leonardo Daniel Isaia
Experten
Time Range Trading EA v4.2 - Beschreibung für den MQL5 Market Überblick Time Range Trading EA v4.2 ist ein fortschrittlicher und hochgradig anpassbarer Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der darauf ausgelegt ist, Gewinne aus Preisbewegungen innerhalb eines definierten Zeitfensters zu erzielen. Dieser EA glänzt besonders beim Handel mit trendstarken Vermögenswerten wie Indizes (z.B. US30, DAX, NASDAQ), indem er fortschrittliche technische Analysen und robuste Handelsmanagement-Funktionen nutzt
Smart Robot AI
Ramiz Mavludov
Experten
Dieser Expert Advisor kombiniert 2 interessante Elemente: das Fehlen einer Anpassung an historische Daten und eingebaute "Gehirne", die im MTF-Modus unabhängig voneinander arbeiten und darauf trainiert sind, wichtige Signale zu finden; es gibt immer einen Stop-Loss. Dies ist keine einfache Sammlung gewöhnlicher Daten, sondern ein dynamisches Muster, das schwer in wenigen Worten zu beschreiben ist. Bei Tests können Sie beobachten, wie der Experte sowohl positive als auch negative Trades sowie Wac
Ai UsDCaD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.33 (3)
Experten
Nur 5 Exemplare für $220, nächster Preis: $240(3 Exemplare übrig) Zum Testen, in den Einstellungen, ist es besser, den vollen Handel Option zu aktivieren. Ein Experte auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz ( AI ) Für USDCAD im Zeitrahmen 15 und 30 Minuten, 1 und 4 Stunden und täglich Mit relativ großer Anzahl von Signalen (Um alle Signale zu erhalten: aktivieren Sie die volle Handelsoption in den Einstellungen und führen Sie den Experten zur gleichen Zeit in mehreren Zeitrahmen) Hat eine
Restea
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Experten
Restea - Volatilitätsadaptiver RSI Expert Advisor Restea ist ein automatisiertes Handelssystem, das die Indikatoren MA für den Trend, Price Action für die Marktstruktur und RSI für die Trenddynamik kombiniert. Trade-Levels werden automatisch auf Basis der ATR-basierten Volatilität berechnet. Es handelt für Sie und gibt Ihnen dennoch die volle Kontrolle, indem Sie die Einstellungen verändern. Ich hoffe, Sie haben ein tolles und positives Feedback bei der Verwendung von Restea. Wenn Ihnen Restea
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experten
Benutzerpolitik für REX MT5 EA Mietpläne --- 1. REX MT5 Beschreibung: REX MT5: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung für XAUUSD Wo technische Präzision auf effektives Risikomanagement trifft - REX MT5 ist ein professionell gestalteter Expert Advisor für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar. Er verwendet ein mehrstufiges Bestätigungssystem, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wobei die Kernphilosophie auf Kapitalerhalt und nachhaltig
Fake out strategy
Julian Gonzalez Conde
Experten
Dieser Expert Advisor findet und bedient das Fake-out-Muster, der Suchalgorithmus und seine Verwaltung können über die Konfigurationsparameter des Bots eingestellt werden. Merkmale: - Entwickelt, um mit jeder Art von Vermögenswert zu arbeiten. - Es ist möglich, die Zeitspanne festzulegen, in der der Expert Advisor arbeitet. - Trailing-Stop wird intern vom Algorithmus verwaltet. - Teilweise Schließung der Position (teilweise Gewinnmitnahme), wenn sich der Preis zugunsten der Position entwick
Code Scalper
Ivan Simonika
Experten
Dieser Bot kann Ticks in Klassen von 0 bis 64 klassifizieren, wonach er nach der Analyse der Tick-Mikro-Signale bestimmt, auf welche Weise eine Position zu eröffnen ist. Sie können mit einem Experten nur auf echte Ticks arbeiten, wie zu optimieren und zu testen! Bei der Arbeit verwendet der Experte die Positionsbuchhaltung in jedem Modus, sowohl mit Netting (es kann nur eine Position für ein Symbol geben) als auch mit unabhängiger Positionsbuchhaltung oder Hedging (es kann viele Positionen für
Finanix Gold EA MT5
Charles Linzon Dy
Experten
Finanix Gold EA ist das Ergebnis von zwei Jahren umfangreicher Forschung und Backtests, die sicherstellen, dass er auf einer soliden Grundlage von datengestützten Erkenntnissen und bewährten Handelsstrategien aufgebaut ist . Dieser Expert Advisor ist auf den Handel mit XAUUSD/Gold abgestimmt. Er kann aber auch mit jedem anderen Instrument gehandelt werden. Wir stellen Ihnen den innovativen Finanix Gold EA vor, der sich auf fortschrittliche mathematische Funktionen und unvergleichliche Berechnun
Canberra mt5
Mikhail Mitin
Experten
Haupt: Kein Martingal, kein Raster; Arbeitet mit allen Symbolen; Signale: Es ist eine gute rationale Algorithmus. Arbeit mit zwei Indikatoren: Bollinger Bands und OsMA (Sie können für jeden Indikator einen eigenen Zeitrahmen festlegen) Stop Loss/Take Profit: Es gibt ein gutes Geld-Management-System (es gibt mehrere Arten von Trailing Stop Loss); Es gibt virtuelle Ebenen für Stop Loss / Take Profit; Es gibt Smart Lot (Prozent nach Risiko) oder Fix Lot Wichtig! EA kann auf geschlossenen Kerzen
Allgain100
Nissar Ahmed
Experten
Wesentliche Merkmale Kern der Strategie EMA-Crossover-System : Fast EMA (Standard: 20) und Slow EMA (Standard: 50) Erzeugt Kaufsignale , wenn der Fast EMA über den Slow EMA kreuzt. Generiert Verkaufssignale , wenn der Fast EMA unter dem Slow EMA kreuzt. Fibonacci-Filter : Berechnet Fibonacci-Retrenchment-Levels (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %) auf der Grundlage der jüngsten Kursschwankungen. Der Kurs muss sich in der Nähe eines Fibonacci-Levels befinden (konfigurierbarer Schwellenwert), u
OPOGold Reg500
Mohammad Reza Rezaei
Experten
OPOGold Reg500 ist ein trendiger Bot, der mit einem neuronalen Netzwerk trainiert wurde. Ein Expertensystem, das auf einem neuronalen Netzwerk basiert. Der Trainingsalgorithmus ist mit dem Regressionsmodell im maschinellen Lernen. Der EA ist für alle Broker geeignet, die XAUUSD mit einem niedrigen Spread anbieten. Der EA verwendet keine gefährliche Methode wie Martingale oder Grid. Für diese Variante des Expert Advisor zu arbeiten, gibt es keine Notwendigkeit, die Datei des trainierten neuronal
TradeFocus
Kia Alipour Moradi
Experten
Trade Focus identifiziert schnelle und langsame gleitende Durchschnittskreuzungen und sorgt dafür, dass Sie von Trendwenden und Änderungen der Marktrichtung profitieren. Mit minimalen Eingaben hilft es Ihnen, frühzeitig Trendänderungen effizient zu erfassen. Trade Focus ist für Händler konzipiert, die spezifische Handelsziele erreichen möchten, insbesondere in herausfordernden Umgebungen wie Proprietary-Trading-Firmen . Es bietet strategische Werkzeuge wie tägliche Gewinn- und Verlustziele und
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Experten
BoBot Scalper - Die neue Ära des Trend Scalping ist da. Wenn Sie mit XAUUSD, Indizes oder sich schnell bewegenden Paaren handeln, ist dieser EA für Sie gemacht. BoBot Scalper verwendet eine verfeinerte MACD/LWMA-Engine, um echte Trendfortsetzungs-Einträge vor der Masse zu erkennen. Er reagiert schnell, verwaltet das Risiko sauber und sichert den Gewinn mit einem stufenbasierten Währungs-Trailing-System - einem der intelligentesten Trailing-Stile, die Sie in einem Scalping-EA finden. Er verwendet
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Experten
Der EA eröffnet Trades auf der Grundlage von Signalen des Fractals-Indikators und verwendet intelligente Mittelwertbildung und Positionsvolumenberechnung. Im Gegensatz zu den meisten Grid-Expert Advisors eröffnet Double Grid Pro Mittelwertbildungspositionen nur bei Signalen. Der Fractals-Indikator wird in diesem Fall als der effektivste angesehen. Der Expert Advisor kann für einen aggressiven und konservativen Handelsstil konfiguriert werden. Der Schlüsselparameter der Strategie ist der Parame
Arrow Signal EA
Vladimir Karputov
Experten
Ein Expert Advisor basierend auf dem benutzerdefinierten Indikator. Suchen Sie bei jedem Tick nach einem Signal. Positionen werden durch ein entgegengesetztes Signal geschlossen. Kein Nachlaufen. Es gibt keinen Stop-Loss. Es gibt keinen Gewinn. Hat ein Minimum an Einstellungen Geldmanagement: Lot ODER Risiko   - Geben Sie Money Management ein Der Wert für "Money Management"   - Geldverwaltungswert Abweichung   - zulässiger Schlupf Pfeilcode kaufen   (Schriftart Wingdings) - Zeichencode aus der S
NTG10xPro
Moein Zohary Binazirfoumany
Experten
Dieser Expert Advisor nutzt die Marktschwankungen anhand mehrerer Kriterien effizient aus. Der anfängliche Einzahlungswert ist ein Kriterium für die endgültige Rendite des EA. Wir empfehlen, mindestens 500 $ einzusetzen. Zusammen mit der Erhöhung der anfänglichen Einlage wird empfohlen, die Handelslotgröße relativ zu erhöhen. Die anderen Eingabeparameter sind für GBPUSD optimiert. Um für andere Paare verwendet zu werden, müssen sie separat optimiert werden.
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (387)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.84 (25)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.17 (12)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.61 (18)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (12)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (87)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (65)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
Experten
Neptun: Ein Gold-Trendfolgesystem EA Ein professionelles Trendfolgesystem, das für XAUUSD auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Neptune identifiziert hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Hilfe von Multi-Faktor-Bestätigung und schützt dann die Gewinne mit adaptiven Ausstiegen. Entwickelt für Händler, die echte Vorteile wollen, keine Spielereien. Einzelner Trade. Kein Raster. Kein Martingal. Eine Position pro Richtung. Ein Handel pro Tag. Fester Stop-Loss für jeden Auftrag. Neptune st
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experten
SmartChoise EA – Trading-System mit neuronalen Netzwerken für XAU/USD (Gold) im M1-Zeitrahmen Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar — es enthält detaillierte Erklärungen zu allen Einstellungen und Optionen. Auf dem Telegram-Kanal finden Sie auch mehrere Konten, die SmartChoise mit unterschiedlichen Guthaben, Risikostufen und Setups verwenden. Das ist eine großartige Möglichkeit, die reale Leistung des EAs bei verschiedenen Brokern und unter unterschiedlichen Bed
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experten
Golden Zephyr ist ein Expert Advisor, der die Zuverlässigkeit der klassischen Unterstützungs- und Widerstandsanalyse mit einer revolutionären proprietären Strategie namens Quantum Trend Dynamics verbindet. Entwickelt, um versteckte Marktmuster und subtile Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren, führt dieser EA Trades mit Präzision aus und bietet sowohl Konsistenz als auch Anpassungsfähigkeit bei sich ändernden Marktbedingungen. 119$ , dann erhöht sich der Preis um 10$ für jeden Kauf. E
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
2.88 (8)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang: XAUUSD H1,   BTCUSD   H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Symboleinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symb
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.73 (33)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experten
Vorstellung von Marvelous EA: Ihr Ultimativer Trading-Begleiter Entfesseln Sie das volle Potenzial des Forex-Marktes mit Marvelous EA, einer hochmodernen automatisierten Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Dieser sorgfältig entwickelte Handelsalgorithmus ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um sich präzise und effizient in der dynamischen Forex-Landschaft zu bewegen. GOLD - XAUUSD - H1 Echtkonto-Performance: https://www.
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Weitere Produkte dieses Autors
CCT Candle continuation theory
Mohammed Eltayeb Mohammed Khairalla
Indikatoren
Der Markt ist so konzipiert, dass Sie das Gefühl haben, etwas zu verpassen. Er ist eine 24/7-Lärm-Maschine, die darauf ausgelegt ist, Ihr Nervensystem zu aktivieren. Sie sehen eine Bewegung, Sie springen, Sie verlieren. Sie sehen eine Rückforderung, Sie zögern, Sie verpassen. Der ICT + CCT Strategy Indicator wurde nicht entwickelt, um Ihnen mehr Trades zu ermöglichen. Er wurde entwickelt, um Ihnen die Leere zu geben . Die Institutionen schauen nicht auf "Kerzen". Sie sehen sich die Gültigkeitszu
Checkmate Gold EA
Mohammed Eltayeb Mohammed Khairalla
Experten
Checkmate Gold EA Professioneller automatisierter Handel für XAUUSD (Gold) Checkmate Gold EA ist ein professioneller, automatisierter Expert Advisor, der speziell für Goldhändler (XAUUSD) entwickelt wurde, die Wert auf Präzision, Disziplin und kontrollierte Ausführung legen. Inspiriert vom Konzept des Schachmattes konzentriert sich dieser EA auf hochwertige Goldmarktchancen , die unter strenger Risikokontrolle und unter voller Beachtung der Handelsregeln des Brokers ausgeführt werden. Kern-Stär
ML Gold Regime EA
Mohammed Eltayeb Mohammed Khairalla
Experten
ML_Gold_Regime_EA AI-gesteuerte Goldregime-Intelligenz Backtest Zeitraum: 01/01/2025 - 31/12/2025 Asset Fokus: Gold (XAU Präzisionsumgebung) Datenintegrität & KI-Stiftung Dieses System arbeitet mit einer Datenqualität auf Institutsniveau und stellt sicher, dass sich die Logik des KI-Systems an das reale Marktverhalten anpasst - nicht an das Rauschen. Qualität der Historie: 100% Analysierte Bars: 24.254 Verarbeitete Ticks: 72,601,471 Symbolumfang: 1 (Gold-fokussierte Intelligenz) ML_Gold_Regim
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension