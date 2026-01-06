CCT Candle continuation theory

Der Markt ist so konzipiert, dass Sie das Gefühl haben, etwas zu verpassen. Er ist eine 24/7-Lärm-Maschine, die darauf ausgelegt ist, Ihr Nervensystem zu aktivieren. Sie sehen eine Bewegung, Sie springen, Sie verlieren. Sie sehen eine Rückforderung, Sie zögern, Sie verpassen.

Der ICT + CCT Strategy Indicator wurde nicht entwickelt, um Ihnen mehr Trades zu ermöglichen. Er wurde entwickelt, um Ihnen die Leerezu geben .

Die Institutionen schauen nicht auf "Kerzen". Sie sehen sich die Gültigkeitszustände an.

Während der Rest der Welt auf tanzende rote und grüne Linien auf einem 1-Minuten-Chart starrt, scannt unser System die institutionelle Frequenz.99 % der Kursbewegungen werden ignoriert. Es "wacht" nur auf, wenn die Intention des höheren Zeitrahmens und die Struktur des unteren Zeitrahmens perfekt synchronisiert sind.

TOP-FUNKTIONEN FÜR DEN HANDEL IM JAHR 2026

  • Präzise POI-Markierung: Automatische High/Low-Erkennung aus HTF-Kerzen.

  • Intelligente Invalidierung: Wenn der Preis den extremen Strukturpunkt überschreitet, wird der Indikator zurückgesetzt, um zu verhindern, dass Sie "kaputte" Setups eingehen.

  • Modernisiertes UI-Panel: Eine elegante, dunkel gestaltete Kommandozentrale, die den HTF-Trend, den POI-Status und den Konditionsfortschritt anzeigt.

  • Multi-Pair-fähig: Lassen Sie den HTF auf Gold (XAUUSD), EURUSD, BTC oder Indizes gleichzeitig laufen .

  • Vollständige Anpassung: Passen Sie Ihre HTF/LTF-Paarungen und Trend-Filterperioden an Ihren persönlichen Stil an.

Dies ist für den Händler, der institutionelle Logik mit manueller Ausführungskontrolle wünscht .

[LADEN SIE DEN ICT + CCT STRATEGIEINDIKATOR JETZT HERUNTER]

Verfügbar für MT5 (MT4 Version in Kürze - bleiben Sie dran!)

