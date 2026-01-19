META QUANTUM EA - Produkt-Beschreibung

META QUANTUM EA basiert auf einer einzigartigen Handelsstrategie, die mit maschinellem Lernen (ML) erweitert wurde, um intelligentere Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeit-Marktbedingungen zu unterstützen.

Der EA ist mit einer einfachen und übersichtlichen Benutzeroberfläche ausgestattet, so dass er für alle Benutzer leicht zu verstehen und zu bedienen ist.

Leistung & Tests

Vollständig getestet mit Gold (XAUUSD) über die letzten 5 Jahre

Nachgewiesene stabile und konsistente Leistung

Konzipiert für den mittelfrequenten Handel mit kontrolliertem Risiko

Standardeinstellungen (wichtig für Benutzer)

Anfangsvolumen (Losgröße):

Auf einen sicheren Standardwert eingestellt.

Die Benutzer müssen es entsprechend ihrer persönlichen Risikotoleranz und Kontogröße erhöhen.

Take Profit:

Standardmäßig auf 200 Punkte festgelegt

Handelszeitfenster:

8 Stunden pro Tag, während der Hauptvolatilitätsperiode des Marktes

AI / ML Kontrollmodi

Der EA beinhaltet eine KI-Entscheidungskontrolle mit drei wählbaren Modi:

🔹 Modus 0 - KI AUS

Keine KI-Intervention

Trades basieren nur auf der integrierten Logik und Strategie

Erwartete Leistung: ~84% Gewinnrate Mittlere Handelshäufigkeit



🔹 Modus 1 - Prop Firm Modus

KI steuert aktiv: Täglicher Drawdown Maximaler Kapitaleinsatz

AI filtert Trades basierend auf den Marktbedingungen

Leistungsprofil: Gewinnrate auf ~90% erhöht Geringere Handelsfrequenz: ~135 Trades pro Jahr Entwickelt für Prop-Firm-Regeln und Risikolimits



🔹 Sicherer Modus (KI-gesteuert)

Vollständig KI-moderierte Risiko- und Handelsauswahl

Backtest-Ergebnisse: Maximaler Drawdown: 9% Gewinnrate: 89%

Entwickelt für konservativen und kapitalerhaltenden Handel

AI-Wahrscheinlichkeitseinstellungen

Die Werte 0,65 / 0,60 stellen die Marktwahrscheinlichkeitsschwelle dar: Diese Zahlen definieren, wie sicher die KI sein muss, bevor sie einen Handel zulässt Höhere Werte = sicherere Trades, weniger Einstiege Niedrigere Werte = mehr Trades, höheres Risiko



Abschließende Anmerkungen

META QUANTUM EA ist auf Stabilität, Disziplin und kontrolliertes Wachstum ausgelegt .

Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Wir wünschen allen Nutzern alles Gute und einen sicheren Handel.