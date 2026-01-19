Meta Quantum

META QUANTUM EA - Produkt-Beschreibung

META QUANTUM EA basiert auf einer einzigartigen Handelsstrategie, die mit maschinellem Lernen (ML) erweitert wurde, um intelligentere Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeit-Marktbedingungen zu unterstützen.
Der EA ist mit einer einfachen und übersichtlichen Benutzeroberfläche ausgestattet, so dass er für alle Benutzer leicht zu verstehen und zu bedienen ist.

Leistung & Tests

  • Vollständig getestet mit Gold (XAUUSD) über die letzten 5 Jahre

  • Nachgewiesene stabile und konsistente Leistung

  • Konzipiert für den mittelfrequenten Handel mit kontrolliertem Risiko

Standardeinstellungen (wichtig für Benutzer)

  • Anfangsvolumen (Losgröße):
    Auf einen sicheren Standardwert eingestellt.
    Die Benutzer müssen es entsprechend ihrer persönlichen Risikotoleranz und Kontogröße erhöhen.

  • Take Profit:
    Standardmäßig auf 200 Punkte festgelegt

  • Handelszeitfenster:
    8 Stunden pro Tag, während der Hauptvolatilitätsperiode des Marktes

AI / ML Kontrollmodi

Der EA beinhaltet eine KI-Entscheidungskontrolle mit drei wählbaren Modi:

🔹 Modus 0 - KI AUS

  • Keine KI-Intervention

  • Trades basieren nur auf der integrierten Logik und Strategie

  • Erwartete Leistung:

    • ~84%Gewinnrate

    • Mittlere Handelshäufigkeit

🔹 Modus 1 - Prop Firm Modus

  • KI steuert aktiv:

    • Täglicher Drawdown

    • Maximaler Kapitaleinsatz

  • AI filtert Trades basierend auf den Marktbedingungen

  • Leistungsprofil:

    • Gewinnrate auf ~90% erhöht

    • Geringere Handelsfrequenz: ~135 Trades pro Jahr

    • Entwickelt für Prop-Firm-Regeln und Risikolimits

🔹 Sicherer Modus (KI-gesteuert)

  • Vollständig KI-moderierte Risiko- und Handelsauswahl

  • Backtest-Ergebnisse:

    • Maximaler Drawdown: 9%

    • Gewinnrate: 89%

  • Entwickelt für konservativen und kapitalerhaltenden Handel

AI-Wahrscheinlichkeitseinstellungen

  • Die Werte 0,65 / 0,60 stellen die Marktwahrscheinlichkeitsschwelle dar:

    • Diese Zahlen definieren, wie sicher die KI sein muss, bevor sie einen Handel zulässt

    • Höhere Werte = sicherere Trades, weniger Einstiege

    • Niedrigere Werte = mehr Trades, höheres Risiko

Abschließende Anmerkungen

  • META QUANTUM EA ist auf Stabilität, Disziplin und kontrolliertes Wachstum ausgelegt .

  • Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

  • Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Wir wünschen allen Nutzern alles Gute und einen sicheren Handel.


