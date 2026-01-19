Meta Quantum
- Experten
- Mohammed Eltayeb Mohammed Khairalla
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
META QUANTUM EA - Produkt-Beschreibung
META QUANTUM EA basiert auf einer einzigartigen Handelsstrategie, die mit maschinellem Lernen (ML) erweitert wurde, um intelligentere Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeit-Marktbedingungen zu unterstützen.
Der EA ist mit einer einfachen und übersichtlichen Benutzeroberfläche ausgestattet, so dass er für alle Benutzer leicht zu verstehen und zu bedienen ist.
Leistung & Tests
Vollständig getestet mit Gold (XAUUSD) über die letzten 5 Jahre
Nachgewiesene stabile und konsistente Leistung
Konzipiert für den mittelfrequenten Handel mit kontrolliertem Risiko
Standardeinstellungen (wichtig für Benutzer)
Anfangsvolumen (Losgröße):
Auf einen sicheren Standardwert eingestellt.
Die Benutzer müssen es entsprechend ihrer persönlichen Risikotoleranz und Kontogröße erhöhen.
Take Profit:
Standardmäßig auf 200 Punkte festgelegt
Handelszeitfenster:
8 Stunden pro Tag, während der Hauptvolatilitätsperiode des Marktes
AI / ML Kontrollmodi
Der EA beinhaltet eine KI-Entscheidungskontrolle mit drei wählbaren Modi:
🔹 Modus 0 - KI AUS
Keine KI-Intervention
Trades basieren nur auf der integrierten Logik und Strategie
Erwartete Leistung:
~84%Gewinnrate
Mittlere Handelshäufigkeit
🔹 Modus 1 - Prop Firm Modus
KI steuert aktiv:
Täglicher Drawdown
Maximaler Kapitaleinsatz
-
AI filtert Trades basierend auf den Marktbedingungen
Leistungsprofil:
Gewinnrate auf ~90% erhöht
-
Geringere Handelsfrequenz: ~135 Trades pro Jahr
Entwickelt für Prop-Firm-Regeln und Risikolimits
🔹 Sicherer Modus (KI-gesteuert)
Vollständig KI-moderierte Risiko- und Handelsauswahl
-
Backtest-Ergebnisse:
Maximaler Drawdown: 9%
-
Gewinnrate: 89%
-
Entwickelt für konservativen und kapitalerhaltenden Handel
AI-Wahrscheinlichkeitseinstellungen
Die Werte 0,65 / 0,60 stellen die Marktwahrscheinlichkeitsschwelle dar:
Diese Zahlen definieren, wie sicher die KI sein muss, bevor sie einen Handel zulässt
-
Höhere Werte = sicherere Trades, weniger Einstiege
Niedrigere Werte = mehr Trades, höheres Risiko
Abschließende Anmerkungen
META QUANTUM EA ist auf Stabilität, Disziplin und kontrolliertes Wachstum ausgelegt .
Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.
Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
Wir wünschen allen Nutzern alles Gute und einen sicheren Handel.