ML Gold Regime EA
- Experten
- Mohammed Eltayeb Mohammed Khairalla
- Version: 1.20
- Aktivierungen: 5
AI-gesteuerte Goldregime-Intelligenz
Backtest Zeitraum: 01/01/2025 - 31/12/2025
Asset Fokus: Gold (XAU Präzisionsumgebung)
🧠 Datenintegrität & KI-Stiftung
Dieses System arbeitet mit einer Datenqualität auf Institutsniveau und stellt sicher, dass sich die Logik des KI-Systems an das reale Marktverhalten anpasst - nicht an das Rauschen.
-
Qualität der Historie: 100%
-
Analysierte Bars: 24.254
-
Verarbeitete Ticks: 72,601,471
-
Symbolumfang: 1 (Gold-fokussierte Intelligenz)
ML_Gold_Regime_EA diversifiziert keine Symbole - es beherrscht Regime.
💰 Wachstum Leistung
Ausgehend von einer bescheidenen Basis, demonstriert der EA skalierbare Intelligenz, nicht rohe Gewalt.
📈 Wachstum wird durch die Anpassung an das Regime erreicht, nicht durch ständige Exposition.
🛡️ Risiko-Architektur (KI-gesteuert)
Im Gegensatz zu traditionellen EAs akzeptiert dieses System den Drawdown als Kosten des Regimewechsels, nicht des Scheiterns.
-
Balance Drawdown (Max): 40.12%
-
Aktien Drawdown (Max): 41.38%
-
Absoluter Drawdown: <$400
🧬 Die KI übersteht Volatilitätsphasen und greift wieder ein, wenn sich die Bedingungen normalisieren.
⚙️ Effizienz und statistische Stärke
Hier zeigt sich die Logik von ML - nicht in der Gewinnrate, sondern in der Asymmetrie der Auszahlungen.
-
Gewinnfaktor: 1,80
-
Erholungsfaktor: 300.44
-
Sharpe-Ratio: 12,37
🧠 Verluste sind häufig - Gewinne sind entscheidend.
🔁 Verhalten der Handelsmaschine
-
Trades insgesamt: 19.508
-
Gewonnene Trades: 37.92%
-
Verlorene Trades: 62,08%
⚠️ Dies ist beabsichtigt.
Der EA filtert Regime, nicht einzelne Trades.
🚀 Extreme Marktereignisse (gehandhabt)
-
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 10
-
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 24
🟡 Das System absorbiert Druck, übersteht extreme Sequenzen und erholt sich.
🌍 Sitzungs- und Zeitintelligenz
Die KI passt ihr Verhalten über globale Goldliquiditätszyklen hinweg an:
-
Asien: Stabilisierung und Positionierung
-
Europa: Expansion & Bestätigung
-
USA: Ausnutzung der Volatilität
📆 Stärkste Monate: April, Mai, September, Oktober
📅 Aktive Tage: Montag - Freitag (institutionelle Strömung)
📊 Statistische Validierung
-
Z-Score: -1,32 (81,32%)
-
LR-Korrelation: 1.00
📐 D ie Ergebnisse bestätigen die Konsistenz - nicht die Zufälligkeit.
🏆 Endgültiges Urteil
ML_Gold_Regime_EA ist NICHT geeignet für:
❌ Scalping mit geringem Risiko
❌ Emotionale Trader
❌ Systeme mit fester Logik
❌ Kleine Erwartungen
Es IST konzipiert für:
✅ KI-gesteuertes Regime-Trading
✅ Gold-Volatilitätsspezialisten
✅ Langfristig skalierende Konten
✅ Trader, die Drawdown verstehen ≠ Ausfall
🟨 Einzeilige Identität (Poster für Verkäufer)
ML_Gold_Regime_EA nutzt die Intelligenz des maschinellen Lernens, um die Volatilität des Goldmarktes in ein strukturiertes, hochwirksames Wachstum zu verwandeln.