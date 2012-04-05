AI-gesteuerte Goldregime-Intelligenz

Backtest Zeitraum: 01/01/2025 - 31/12/2025

Asset Fokus: Gold (XAU Präzisionsumgebung)

🧠 Datenintegrität & KI-Stiftung

Dieses System arbeitet mit einer Datenqualität auf Institutsniveau und stellt sicher, dass sich die Logik des KI-Systems an das reale Marktverhalten anpasst - nicht an das Rauschen.

Qualität der Historie: 100%

Analysierte Bars: 24.254

Verarbeitete Ticks: 72,601,471

Symbolumfang: 1 (Gold-fokussierte Intelligenz)

ML_Gold_Regime_EA diversifiziert keine Symbole - es beherrscht Regime.

💰 Wachstum Leistung

Ausgehend von einer bescheidenen Basis, demonstriert der EA skalierbare Intelligenz, nicht rohe Gewalt.

📈 Wachstum wird durch die Anpassung an das Regime erreicht, nicht durch ständige Exposition.

🛡️ Risiko-Architektur (KI-gesteuert)

Im Gegensatz zu traditionellen EAs akzeptiert dieses System den Drawdown als Kosten des Regimewechsels, nicht des Scheiterns.

Balance Drawdown (Max): 40.12%

Aktien Drawdown (Max): 41.38%

Absoluter Drawdown: <$400

🧬 Die KI übersteht Volatilitätsphasen und greift wieder ein, wenn sich die Bedingungen normalisieren.

⚙️ Effizienz und statistische Stärke

Hier zeigt sich die Logik von ML - nicht in der Gewinnrate, sondern in der Asymmetrie der Auszahlungen.

Gewinnfaktor: 1,80

Erholungsfaktor: 300.44

Sharpe-Ratio: 12,37

🧠 Verluste sind häufig - Gewinne sind entscheidend.

🔁 Verhalten der Handelsmaschine

Trades insgesamt: 19.508

Gewonnene Trades: 37.92%

Verlorene Trades: 62,08%

⚠️ Dies ist beabsichtigt.

Der EA filtert Regime, nicht einzelne Trades.

🚀 Extreme Marktereignisse (gehandhabt)

Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 10

Max. aufeinanderfolgende Verluste: 24

🟡 Das System absorbiert Druck, übersteht extreme Sequenzen und erholt sich.

🌍 Sitzungs- und Zeitintelligenz

Die KI passt ihr Verhalten über globale Goldliquiditätszyklen hinweg an:

Asien: Stabilisierung und Positionierung

Europa: Expansion & Bestätigung

USA: Ausnutzung der Volatilität

📆 Stärkste Monate: April, Mai, September, Oktober

📅 Aktive Tage: Montag - Freitag (institutionelle Strömung)

📊 Statistische Validierung

Z-Score: -1,32 (81,32%)

LR-Korrelation: 1.00

📐 D ie Ergebnisse bestätigen die Konsistenz - nicht die Zufälligkeit.

🏆 Endgültiges Urteil

ML_Gold_Regime_EA ist NICHT geeignet für:

❌ Scalping mit geringem Risiko

❌ Emotionale Trader

❌ Systeme mit fester Logik

❌ Kleine Erwartungen

Es IST konzipiert für:

✅ KI-gesteuertes Regime-Trading

✅ Gold-Volatilitätsspezialisten

✅ Langfristig skalierende Konten

✅ Trader, die Drawdown verstehen ≠ Ausfall

🟨 Einzeilige Identität (Poster für Verkäufer)

ML_Gold_Regime_EA nutzt die Intelligenz des maschinellen Lernens, um die Volatilität des Goldmarktes in ein strukturiertes, hochwirksames Wachstum zu verwandeln.



