Grid Ultimate VIP é um Expert Advisor Forex poderoso e inteligente, desenvolvido para traders que desejam se beneficiar do trading em grid mantendo um controle rigoroso de risco e estabilidade da conta no longo prazo.

Este EA avançado de trading em grid combina uma estratégia de grid comprovada com mecanismos modernos de segurança, tornando-o ideal para traders que priorizam proteção de capital, adaptabilidade e desempenho consistente.

O Grid Ultimate VIP é otimizado para os principais pares de moedas do Forex e apresenta melhor desempenho em condições de mercado lateralizado e de reversão à média.

(Após a compra, entre em contato para obter os arquivos SET de configuração. O EA gerencia automaticamente todas as operações.)

Por que escolher o Grid Ultimate VIP?

Muitos sistemas de trading em grid focam apenas nas entradas de mercado.
O Grid Ultimate VIP foca em sobrevivência, gerenciamento de risco e sustentabilidade.

Este EA de grid Forex foi desenvolvido para resolver os problemas mais comuns do trading em grid por meio da integração de:

  • Espaçamento de grid adaptativo à volatilidade
  • Proteção rigorosa contra drawdown e controle de equity
  • Gerenciamento de lucro em nível de cesta de operações
  • Fechamentos parciais para redução de exposição

O resultado é um sistema de trading em grid disciplinado, consciente do risco e projetado para condições reais de mercado.

Principais Recursos do Grid Ultimate VIP EA

Estratégia Inteligente de Trading em Grid

  • Opera em uma única direção de mercado (BUY ou SELL)
  • Constrói uma estrutura de grid à medida que o preço se move contra a posição
  • Foca em retrações do mercado em vez de perseguir rompimentos

Grid Adaptativo Baseado em ATR

  • Espaçamento de grid opcional baseado em ATR
  • Ajusta automaticamente a distância do grid durante alta volatilidade
  • Reduz a sobreexposição em mercados de movimento rápido

Proteção Avançada de Risco e Drawdown

  • Limite máximo de drawdown com fechamento automático das operações
  • Stop loss opcional por operação
  • Projetado para proteger o capital em condições adversas

Sistema de Gerenciamento de Lucro por Cesta

  • Monitora o lucro flutuante total de todas as posições abertas
  • Take profit em nível de cesta com mecanismo de trailing
  • Protege ganhos durante retrações do mercado

Tecnologia de Fechamento Parcial

  • Reduz gradualmente a exposição do grid
  • Fecha operações vencedoras e perdedoras simultaneamente
  • Estabiliza o equity sem fechar completamente o grid

Filtros Inteligentes de Trading

Filtro de Spread

  • Evita operações em condições de spread elevado
  • Ideal para períodos de rollover e notícias de alto impacto

Filtro de Horário de Trading

  • Restringe a criação de novos grids a horários selecionados
  • Ajuda a evitar sessões de baixa liquidez

Otimizado para Condições Reais de Trading Forex

Compatibilidade com Corretoras

  • Totalmente compatível com contas ECN e Standard
  • Otimizado para corretoras de baixo spread
  • Respeita automaticamente as regras de volume e preço da corretora

Melhores Pares de Moedas para Grid Ultimate VIP

Este EA de trading em grid é otimizado para os principais pares Forex:

  • EURUSD — Preferido
  • USDCHF — Preferido
  • AUDUSD — Conservador
  • GBPUSD — Conservador
  • USDJPY — Muito conservador

Opções Flexíveis de Gerenciamento de Capital

  • Tamanho de lote fixo ou progressivo
  • Adequado para contas pequenas, médias e grandes
  • Presets disponíveis de acordo com o tamanho da conta
  • Projetado para crescimento controlado e escalável

EA de Trading Forex Totalmente Automatizado

  • Não requer gerenciamento manual de operações
  • Instalação simples com configurações claramente organizadas
  • Adequado para iniciantes quando utilizado de forma conservadora
  • Recursos avançados para traders experientes

Após a compra, entre em contato para obter os arquivos SET de configuração. O Grid Ultimate VIP gerencia todas as operações automaticamente.

