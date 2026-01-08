Grid Ultimate VIP EA | Trading em Grid Inteligente com Controle Avançado de Risco

Want to Collaborate or have any Queries? Contact Us By: Join Us on Telegram and also reach out via Email via Gmail: zenithlandsgaming@gmail.com



Grid Ultimate VIP é um Expert Advisor Forex poderoso e inteligente, desenvolvido para traders que desejam se beneficiar do trading em grid mantendo um controle rigoroso de risco e estabilidade da conta no longo prazo.

Este EA avançado de trading em grid combina uma estratégia de grid comprovada com mecanismos modernos de segurança, tornando-o ideal para traders que priorizam proteção de capital, adaptabilidade e desempenho consistente.

O Grid Ultimate VIP é otimizado para os principais pares de moedas do Forex e apresenta melhor desempenho em condições de mercado lateralizado e de reversão à média.

(Após a compra, entre em contato para obter os arquivos SET de configuração. O EA gerencia automaticamente todas as operações.)

Por que escolher o Grid Ultimate VIP?

Muitos sistemas de trading em grid focam apenas nas entradas de mercado.

O Grid Ultimate VIP foca em sobrevivência, gerenciamento de risco e sustentabilidade.

Este EA de grid Forex foi desenvolvido para resolver os problemas mais comuns do trading em grid por meio da integração de:

Espaçamento de grid adaptativo à volatilidade

Proteção rigorosa contra drawdown e controle de equity

Gerenciamento de lucro em nível de cesta de operações

Fechamentos parciais para redução de exposição

O resultado é um sistema de trading em grid disciplinado, consciente do risco e projetado para condições reais de mercado.

Principais Recursos do Grid Ultimate VIP EA

Estratégia Inteligente de Trading em Grid

Opera em uma única direção de mercado (BUY ou SELL)

Constrói uma estrutura de grid à medida que o preço se move contra a posição

Foca em retrações do mercado em vez de perseguir rompimentos

Grid Adaptativo Baseado em ATR

Espaçamento de grid opcional baseado em ATR

Ajusta automaticamente a distância do grid durante alta volatilidade

Reduz a sobreexposição em mercados de movimento rápido

Proteção Avançada de Risco e Drawdown

Limite máximo de drawdown com fechamento automático das operações

Stop loss opcional por operação

Projetado para proteger o capital em condições adversas

Sistema de Gerenciamento de Lucro por Cesta

Monitora o lucro flutuante total de todas as posições abertas

Take profit em nível de cesta com mecanismo de trailing

Protege ganhos durante retrações do mercado

Tecnologia de Fechamento Parcial

Reduz gradualmente a exposição do grid

Fecha operações vencedoras e perdedoras simultaneamente

Estabiliza o equity sem fechar completamente o grid

Filtros Inteligentes de Trading

Filtro de Spread

Evita operações em condições de spread elevado

Ideal para períodos de rollover e notícias de alto impacto

Filtro de Horário de Trading

Restringe a criação de novos grids a horários selecionados

Ajuda a evitar sessões de baixa liquidez

Otimizado para Condições Reais de Trading Forex

Compatibilidade com Corretoras

Totalmente compatível com contas ECN e Standard

Otimizado para corretoras de baixo spread

Respeita automaticamente as regras de volume e preço da corretora

Melhores Pares de Moedas para Grid Ultimate VIP

Este EA de trading em grid é otimizado para os principais pares Forex:

EURUSD — Preferido

USDCHF — Preferido

AUDUSD — Conservador

GBPUSD — Conservador

USDJPY — Muito conservador

Opções Flexíveis de Gerenciamento de Capital

Tamanho de lote fixo ou progressivo

Adequado para contas pequenas, médias e grandes

Presets disponíveis de acordo com o tamanho da conta

Projetado para crescimento controlado e escalável

EA de Trading Forex Totalmente Automatizado

Não requer gerenciamento manual de operações

Instalação simples com configurações claramente organizadas

Adequado para iniciantes quando utilizado de forma conservadora

Recursos avançados para traders experientes

Want to Collaborate or have any Queries? Contact Us By:

Join Us on Telegram and also reach out via Email via Gmail: zenithlandsgaming@gmail.com

Após a compra, entre em contato para obter os arquivos SET de configuração. O Grid Ultimate VIP gerencia todas as operações automaticamente.