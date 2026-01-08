Grid Ultimate VIP

Grid Ultimate VIP EA | Gelişmiş Risk Kontrolüne Sahip Akıllı Grid Ticaret

Grid Ultimate VIP, grid ticaretinden faydalanmak isteyen ancak sıkı risk kontrolü ve uzun vadeli hesap istikrarı sağlamak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış güçlü ve akıllı bir Forex Uzman Danışmanıdır (EA).

Bu gelişmiş grid ticaret EA’sı, kanıtlanmış bir grid stratejisini modern güvenlik mekanizmalarıyla birleştirir ve sermaye koruması, uyarlanabilirlik ve istikrarlı performansı öncelikleyen yatırımcılar için idealdir.

Grid Ultimate VIP, başlıca Forex döviz çiftleri için optimize edilmiştir ve en iyi performansı yatay ve ortalama dönüşlü piyasa koşullarında gösterir.

(Satın alındıktan sonra SET dosyaları için bizimle iletişime geçin. EA, tüm ticaret işlemlerini otomatik olarak yönetir.)

Neden Grid Ultimate VIP?

Birçok grid ticaret sistemi yalnızca giriş noktalarına odaklanır.
Grid Ultimate VIP, hayatta kalma, risk yönetimi ve sürdürülebilirliğe odaklanır.

Bu Forex grid EA’sı, en yaygın grid ticaret risklerini çözmek için şu özellikleri entegre eder:

  • Volatiliteye uyarlanabilir grid aralığı
  • Sıkı zarar durdurma ve sermaye koruması
  • Sepet bazlı kâr hedefleme
  • Maruziyeti azaltmak için kısmi pozisyon kapanışı

Sonuç olarak, gerçek piyasa koşulları için tasarlanmış disiplinli ve risk bilincine sahip bir grid ticaret sistemi ortaya çıkar.

Grid Ultimate VIP EA Özellikleri

Akıllı Grid Ticaret Stratejisi

  • Tek bir piyasa yönünde işlem yapar (BUY veya SELL)
  • Fiyat pozisyona karşı hareket ettikçe yapılandırılmış bir grid kurar
  • Kırılmaları takip etmek yerine piyasa geri dönüşlerini hedefler

ATR ile Volatiliteye Uyarlanabilir Grid

  • Opsiyonel ATR tabanlı grid aralığı
  • Yüksek volatilite sırasında grid mesafesini otomatik olarak ayarlar
  • Hızlı piyasalarda aşırı maruziyeti azaltır

Gelişmiş Risk ve Zarar Durdurma Koruması

  • Otomatik işlem kapanışı ile maksimum zarar limiti
  • Her işlem için opsiyonel stop loss
  • Olumsuz piyasa koşullarında sermayeyi korumak için tasarlanmıştır

Sepet Kâr Yönetim Sistemi

  • Açık pozisyonların toplam yüzen kârını izler
  • Sepet bazlı kâr hedefi ve trailing özelliği
  • Piyasa geri dönüşlerinde kazançları güvence altına alır

Kısmi Kapatma Teknolojisi

  • Grid maruziyetini kademeli olarak azaltır
  • Seçili kazançlı ve kayıplı pozisyonları birlikte kapatır
  • Tüm grid’i kapatmadan hesap dengesini stabilize eder

Akıllı Ticaret Filtreleri

Spread Kontrol Filtresi

  • Yüksek spread durumlarında işlem yapılmasını engeller
  • Rollover dönemleri ve yüksek etkili haberler için idealdir

Zamana Dayalı Ticaret Filtresi

  • Yeni grid oluşturmayı yalnızca seçilen işlem saatleriyle sınırlar
  • Düşük likidite seanslarını önler

Gerçek Forex Ticaret Koşulları için Optimize Edildi

Broker Uyumluluğu

  • ECN ve Standart Forex hesapları ile tamamen uyumludur
  • Düşük spread ortamları için optimize edilmiştir
  • Broker hacim ve fiyat kurallarına otomatik uyum sağlar

Grid Ultimate VIP için En İyi Döviz Çiftleri

Bu grid ticaret EA’sı başlıca Forex çiftleri için optimize edilmiştir:

  • EURUSD — Tercih Edilen
  • USDCHF — Tercih Edilen
  • AUDUSD — Muhafazakar
  • GBPUSD — Muhafazakar
  • USDJPY — Çok Muhafazakar

Esnek Para Yönetimi Seçenekleri

  • Sabit veya kademeli lot boyutları
  • Küçük, orta ve büyük hesaplar için uygundur
  • Hesap boyutuna göre ön ayarlar mevcuttur
  • Kontrollü ve ölçeklenebilir hesap büyümesi için tasarlanmıştır

Tam Otomatik Forex EA

  • Manuel işlem yönetimi gerekmez
  • Açık ve düzenli ayarlarla basit kurulum
  • Konservatif kullanımda yeni başlayanlar için uygundur
  • Deneyimli Forex yatırımcıları için gelişmiş özellikler

Satın aldıktan sonra SET dosyaları için bizimle iletişime geçin. Grid Ultimate VIP tüm ticaret işlemlerini otomatik olarak yönetir.

