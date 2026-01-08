Grid Ultimate VIP EA | Gelişmiş Risk Kontrolüne Sahip Akıllı Grid Ticaret

Grid Ultimate VIP, grid ticaretinden faydalanmak isteyen ancak sıkı risk kontrolü ve uzun vadeli hesap istikrarı sağlamak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış güçlü ve akıllı bir Forex Uzman Danışmanıdır (EA).

Bu gelişmiş grid ticaret EA’sı, kanıtlanmış bir grid stratejisini modern güvenlik mekanizmalarıyla birleştirir ve sermaye koruması, uyarlanabilirlik ve istikrarlı performansı öncelikleyen yatırımcılar için idealdir.

Grid Ultimate VIP, başlıca Forex döviz çiftleri için optimize edilmiştir ve en iyi performansı yatay ve ortalama dönüşlü piyasa koşullarında gösterir.

(Satın alındıktan sonra SET dosyaları için bizimle iletişime geçin. EA, tüm ticaret işlemlerini otomatik olarak yönetir.)

Neden Grid Ultimate VIP?

Birçok grid ticaret sistemi yalnızca giriş noktalarına odaklanır.

Grid Ultimate VIP, hayatta kalma, risk yönetimi ve sürdürülebilirliğe odaklanır.

Bu Forex grid EA’sı, en yaygın grid ticaret risklerini çözmek için şu özellikleri entegre eder:

Volatiliteye uyarlanabilir grid aralığı

Sıkı zarar durdurma ve sermaye koruması

Sepet bazlı kâr hedefleme

Maruziyeti azaltmak için kısmi pozisyon kapanışı

Sonuç olarak, gerçek piyasa koşulları için tasarlanmış disiplinli ve risk bilincine sahip bir grid ticaret sistemi ortaya çıkar.

Grid Ultimate VIP EA Özellikleri

Akıllı Grid Ticaret Stratejisi

Tek bir piyasa yönünde işlem yapar (BUY veya SELL)

Fiyat pozisyona karşı hareket ettikçe yapılandırılmış bir grid kurar

Kırılmaları takip etmek yerine piyasa geri dönüşlerini hedefler

ATR ile Volatiliteye Uyarlanabilir Grid

Opsiyonel ATR tabanlı grid aralığı

Yüksek volatilite sırasında grid mesafesini otomatik olarak ayarlar

Hızlı piyasalarda aşırı maruziyeti azaltır

Gelişmiş Risk ve Zarar Durdurma Koruması

Otomatik işlem kapanışı ile maksimum zarar limiti

Her işlem için opsiyonel stop loss

Olumsuz piyasa koşullarında sermayeyi korumak için tasarlanmıştır

Sepet Kâr Yönetim Sistemi

Açık pozisyonların toplam yüzen kârını izler

Sepet bazlı kâr hedefi ve trailing özelliği

Piyasa geri dönüşlerinde kazançları güvence altına alır

Kısmi Kapatma Teknolojisi

Grid maruziyetini kademeli olarak azaltır

Seçili kazançlı ve kayıplı pozisyonları birlikte kapatır

Tüm grid’i kapatmadan hesap dengesini stabilize eder

Akıllı Ticaret Filtreleri

Spread Kontrol Filtresi

Yüksek spread durumlarında işlem yapılmasını engeller

Rollover dönemleri ve yüksek etkili haberler için idealdir

Zamana Dayalı Ticaret Filtresi

Yeni grid oluşturmayı yalnızca seçilen işlem saatleriyle sınırlar

Düşük likidite seanslarını önler

Gerçek Forex Ticaret Koşulları için Optimize Edildi

Broker Uyumluluğu

ECN ve Standart Forex hesapları ile tamamen uyumludur

Düşük spread ortamları için optimize edilmiştir

Broker hacim ve fiyat kurallarına otomatik uyum sağlar

Grid Ultimate VIP için En İyi Döviz Çiftleri

Bu grid ticaret EA’sı başlıca Forex çiftleri için optimize edilmiştir:

EURUSD — Tercih Edilen

USDCHF — Tercih Edilen

AUDUSD — Muhafazakar

GBPUSD — Muhafazakar

USDJPY — Çok Muhafazakar

Esnek Para Yönetimi Seçenekleri

Sabit veya kademeli lot boyutları

Küçük, orta ve büyük hesaplar için uygundur

Hesap boyutuna göre ön ayarlar mevcuttur

Kontrollü ve ölçeklenebilir hesap büyümesi için tasarlanmıştır

Tam Otomatik Forex EA

Manuel işlem yönetimi gerekmez

Açık ve düzenli ayarlarla basit kurulum

Konservatif kullanımda yeni başlayanlar için uygundur

Deneyimli Forex yatırımcıları için gelişmiş özellikler

Satın aldıktan sonra SET dosyaları için bizimle iletişime geçin. Grid Ultimate VIP tüm ticaret işlemlerini otomatik olarak yönetir.