Grid Ultimate VIP
- Asesores Expertos
- Fredrick Chege Muiruri
- Versión: 1.8
- Activaciones: 5
Grid Ultimate VIP EA | Trading en Grid Inteligente con Control Avanzado de Riesgo
Grid Ultimate VIP es un potente e inteligente Expert Advisor de Forex diseñado para traders que desean beneficiarse del trading en grid manteniendo un estricto control del riesgo y una estabilidad a largo plazo de la cuenta.
Este avanzado EA de trading en grid combina una estrategia de grid probada con modernos mecanismos de seguridad, lo que lo hace ideal para traders que priorizan la protección del capital, la adaptabilidad y un rendimiento constante.
Grid Ultimate VIP está optimizado para los principales pares de divisas Forex y ofrece su mejor rendimiento en condiciones de mercado laterales y de reversión a la media.
(Una vez comprado, contáctenos para obtener los archivos SET de configuración. El EA gestiona automáticamente todas las operaciones.)
¿Por qué elegir Grid Ultimate VIP?
Muchos sistemas de trading en grid se centran únicamente en las entradas al mercado.
Grid Ultimate VIP se centra en la supervivencia, la gestión del riesgo y la sostenibilidad.
Este EA de grid Forex fue desarrollado para resolver los problemas más comunes del trading en grid mediante la integración de:
- Espaciado de grid adaptativo según la volatilidad
- Protección estricta contra drawdown y control del capital
- Gestión de beneficios a nivel de cesta de operaciones
- Cierres parciales para reducir la exposición
El resultado es un sistema de trading en grid disciplinado y consciente del riesgo, diseñado para condiciones reales de mercado.
Características Clave de Grid Ultimate VIP EA
Estrategia de Trading en Grid Inteligente
- Opera en una sola dirección del mercado (BUY o SELL)
- Construye una estructura de grid a medida que el precio se mueve en contra de la posición
- Se enfoca en los retrocesos del mercado en lugar de perseguir rupturas
Grid Adaptativo Basado en ATR
- Espaciado de grid opcional basado en ATR
- Ajusta automáticamente la distancia del grid durante alta volatilidad
- Reduce la sobreexposición en mercados de movimiento rápido
Protección Avanzada de Riesgo y Drawdown
- Límite máximo de drawdown con cierre automático de operaciones
- Stop loss opcional por operación
- Diseñado para proteger el capital en condiciones adversas
Sistema de Gestión de Beneficios por Cesta
- Monitorea el beneficio flotante total de todas las posiciones abiertas
- Take profit a nivel de cesta con mecanismo de trailing
- Asegura ganancias durante los retrocesos del mercado
Tecnología de Cierre Parcial
- Reduce gradualmente la exposición del grid
- Cierra operaciones ganadoras y perdedoras de forma conjunta
- Estabiliza la equidad sin cerrar completamente el grid
Filtros Inteligentes de Trading
Filtro de Spread
- Evita operar en condiciones de alto spread
- Ideal para periodos de rollover y eventos de noticias importantes
Filtro de Horario de Trading
- Restringe la creación de nuevos grids a horarios seleccionados
- Ayuda a evitar sesiones de baja liquidez
Optimizado para Condiciones Reales de Trading Forex
Compatibilidad con Brokers
- Totalmente compatible con cuentas ECN y Standard
- Optimizado para brokers de bajo spread
- Cumple automáticamente con las reglas de volumen y precios del broker
Mejores Pares de Divisas para Grid Ultimate VIP
Este EA de trading en grid está optimizado para los principales pares Forex:
- EURUSD — Preferido
- USDCHF — Preferido
- AUDUSD — Conservador
- GBPUSD — Conservador
- USDJPY — Muy conservador
Opciones Flexibles de Gestión de Capital
- Tamaño de lote fijo o progresivo
- Apto para cuentas pequeñas, medianas y grandes
- Presets disponibles según el tamaño de la cuenta
- Diseñado para un crecimiento controlado y escalable
EA de Trading Forex Totalmente Automatizado
- No requiere gestión manual de operaciones
- Instalación sencilla con ajustes claramente organizados
- Apto para principiantes cuando se usa de forma conservadora
- Funciones avanzadas para traders experimentados
Una vez comprado, contáctenos para obtener los archivos SET de configuración. Grid Ultimate VIP gestiona todas las operaciones automáticamente.