Grid Ultimate VIP
- Experts
- Fredrick Chege Muiruri
- Version: 1.8
- Activations: 5
Grid Ultimate VIP EA | Trading Grid Intelligent avec Contrôle Avancé des Risques
Grid Ultimate VIP est un Expert Advisor Forex puissant et intelligent, conçu pour les traders souhaitant bénéficier du trading en grille tout en maintenant un contrôle strict des risques et une stabilité à long terme du compte.
Cet EA de trading en grille avancé combine une stratégie de grille éprouvée avec des mécanismes de sécurité modernes, idéal pour les traders qui privilégient la protection du capital, l’adaptabilité et une performance constante.
Grid Ultimate VIP est optimisé pour les principales paires de devises Forex et fonctionne au mieux dans des conditions de marché latérales ou à tendance moyenne.
(Après l'achat, contactez-nous pour obtenir les fichiers SET afin de configurer l’EA. Il gère automatiquement toutes les opérations de trading.)
Pourquoi Choisir Grid Ultimate VIP ?
De nombreux systèmes de trading en grille se concentrent uniquement sur les entrées.
Grid Ultimate VIP se concentre sur la survie, la gestion des risques et la durabilité.
Cet EA Forex de trading en grille a été développé pour résoudre les risques les plus courants du trading en grille en intégrant :
- Espacement de grille adaptatif à la volatilité
- Protection stricte contre le drawdown et pour le capital
- Gestion des profits au niveau du panier
- Fermeture partielle des positions pour réduire l’exposition
Le résultat est un système de trading en grille discipliné et conscient des risques, conçu pour des conditions de marché réelles.
Fonctionnalités Clés du Grid Ultimate VIP EA
Stratégie de Trading en Grille Intelligente
- Opérations dans une seule direction de marché (BUY ou SELL)
- Construction d’une grille structurée lorsque le prix évolue contre la position
- Cible les retracements du marché plutôt que de suivre les breakouts
Grille Adaptative à la Volatilité avec ATR
- Espacement de grille optionnel basé sur l’ATR
- Adaptation automatique de la distance de grille lors de forte volatilité
- Réduction de l’exposition excessive sur les marchés rapides
Protection Avancée contre le Risque et le Drawdown
- Limite maximale de drawdown avec clôture automatique des trades
- Stop loss optionnel par transaction
- Conçu pour protéger le capital en conditions défavorables
Système de Gestion de Profit par Panier
- Surveillance du profit flottant total sur toutes les positions ouvertes
- Objectif de profit au niveau du panier avec mécanisme de trailing
- Verrouille les gains lors des retracements du marché
Technologie de Fermeture Partielle
- Réduit progressivement l’exposition de la grille
- Clôture simultanément certaines positions gagnantes et perdantes
- Stabilise l’équité sans fermer l’ensemble de la grille
Filtres de Trading Intelligents
Filtre de Contrôle du Spread
- Empêche le trading lors de spreads élevés
- Idéal pour les périodes de rollover et les événements économiques importants
Filtre de Trading Basé sur le Temps
- Autorise la création de nouvelles grilles uniquement pendant les heures de trading sélectionnées
- Évite les sessions de marché à faible liquidité
Optimisé pour les Conditions Réelles de Trading Forex
Compatibilité avec les Brokers
- Entièrement compatible avec les comptes ECN et Standard
- Optimisé pour les brokers à faible spread
- Respect automatique des volumes et règles de prix du broker
Meilleures Paires de Devises pour Grid Ultimate VIP
Cet EA de trading en grille est optimisé pour les principales paires Forex :
- EURUSD — Préféré
- USDCHF — Préféré
- AUDUSD — Conservateur
- GBPUSD — Conservateur
- USDJPY — Très conservateur
Options de Gestion de Capital Flexibles
- Taille de lot fixe ou progressive
- Convient aux comptes petits, moyens et grands
- Préréglages spécifiques selon la taille du compte disponibles
- Conçu pour une croissance contrôlée et évolutive
EA Forex Entièrement Automatisé
- Aucune gestion manuelle des trades nécessaire
- Installation simple avec des paramètres clairement organisés
- Convient aux débutants lorsqu’il est utilisé de manière conservatrice
- Fonctionnalités avancées pour les traders Forex expérimentés
