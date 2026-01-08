Grid Ultimate VIP EA | Trading Grid Intelligent avec Contrôle Avancé des Risques

Grid Ultimate VIP est un Expert Advisor Forex puissant et intelligent, conçu pour les traders souhaitant bénéficier du trading en grille tout en maintenant un contrôle strict des risques et une stabilité à long terme du compte.

Cet EA de trading en grille avancé combine une stratégie de grille éprouvée avec des mécanismes de sécurité modernes, idéal pour les traders qui privilégient la protection du capital, l’adaptabilité et une performance constante.

Grid Ultimate VIP est optimisé pour les principales paires de devises Forex et fonctionne au mieux dans des conditions de marché latérales ou à tendance moyenne.

(Après l'achat, contactez-nous pour obtenir les fichiers SET afin de configurer l’EA. Il gère automatiquement toutes les opérations de trading.)

Pourquoi Choisir Grid Ultimate VIP ?

De nombreux systèmes de trading en grille se concentrent uniquement sur les entrées.

Grid Ultimate VIP se concentre sur la survie, la gestion des risques et la durabilité.

Cet EA Forex de trading en grille a été développé pour résoudre les risques les plus courants du trading en grille en intégrant :

Espacement de grille adaptatif à la volatilité

Protection stricte contre le drawdown et pour le capital

Gestion des profits au niveau du panier

Fermeture partielle des positions pour réduire l’exposition

Le résultat est un système de trading en grille discipliné et conscient des risques, conçu pour des conditions de marché réelles.

Fonctionnalités Clés du Grid Ultimate VIP EA

Stratégie de Trading en Grille Intelligente

Opérations dans une seule direction de marché (BUY ou SELL)

Construction d’une grille structurée lorsque le prix évolue contre la position

Cible les retracements du marché plutôt que de suivre les breakouts

Grille Adaptative à la Volatilité avec ATR

Espacement de grille optionnel basé sur l’ATR

Adaptation automatique de la distance de grille lors de forte volatilité

Réduction de l’exposition excessive sur les marchés rapides

Protection Avancée contre le Risque et le Drawdown

Limite maximale de drawdown avec clôture automatique des trades

Stop loss optionnel par transaction

Conçu pour protéger le capital en conditions défavorables

Système de Gestion de Profit par Panier

Surveillance du profit flottant total sur toutes les positions ouvertes

Objectif de profit au niveau du panier avec mécanisme de trailing

Verrouille les gains lors des retracements du marché

Technologie de Fermeture Partielle

Réduit progressivement l’exposition de la grille

Clôture simultanément certaines positions gagnantes et perdantes

Stabilise l’équité sans fermer l’ensemble de la grille

Filtres de Trading Intelligents

Filtre de Contrôle du Spread

Empêche le trading lors de spreads élevés

Idéal pour les périodes de rollover et les événements économiques importants

Filtre de Trading Basé sur le Temps

Autorise la création de nouvelles grilles uniquement pendant les heures de trading sélectionnées

Évite les sessions de marché à faible liquidité

Optimisé pour les Conditions Réelles de Trading Forex

Compatibilité avec les Brokers

Entièrement compatible avec les comptes ECN et Standard

Optimisé pour les brokers à faible spread

Respect automatique des volumes et règles de prix du broker

Meilleures Paires de Devises pour Grid Ultimate VIP

Cet EA de trading en grille est optimisé pour les principales paires Forex :

EURUSD — Préféré

USDCHF — Préféré

AUDUSD — Conservateur

GBPUSD — Conservateur

USDJPY — Très conservateur

Options de Gestion de Capital Flexibles

Taille de lot fixe ou progressive

Convient aux comptes petits, moyens et grands

Préréglages spécifiques selon la taille du compte disponibles

Conçu pour une croissance contrôlée et évolutive

EA Forex Entièrement Automatisé

Aucune gestion manuelle des trades nécessaire

Installation simple avec des paramètres clairement organisés

Convient aux débutants lorsqu’il est utilisé de manière conservatrice

Fonctionnalités avancées pour les traders Forex expérimentés

