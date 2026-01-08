Grid Ultimate VIP

Expert Advisor Daily Green (EA) – Gestione quotidiana del trading Il "Daily Green" Expert Advisor (EA) è uno strumento automatizzato progettato per supportare la gestione operativa del trading. È ottimizzato per diversi mercati, tra cui Forex, materie prime come oro e argento, e altri asset principali. Utilizza algoritmi per facilitare decisioni informate, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati alla volatilità del mercato. Perché scegliere Daily Green? L’obiettivo principale del Daily Green