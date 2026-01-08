Grid Ultimate VIP

Grid Ultimate VIP EA | Trading a Griglia Intelligente con Controllo Avanzato del Rischio

Grid Ultimate VIP è un potente e intelligente Expert Advisor Forex progettato per i trader che vogliono beneficiare del trading a griglia mantenendo un rigoroso controllo del rischio e una stabilità a lungo termine del conto.

Questo EA di trading a griglia avanzato combina una strategia di griglia collaudata con meccanismi di sicurezza moderni, rendendolo ideale per i trader che danno priorità alla protezione del capitale, all’adattabilità e a prestazioni costanti.

Grid Ultimate VIP è ottimizzato per le principali coppie di valute Forex e offre le migliori prestazioni in condizioni di mercato laterali o mean-reverting.

(Dopo l’acquisto, contattaci per i file SET per la configurazione. L’EA gestisce automaticamente tutte le operazioni di trading.)

Perché Scegliere Grid Ultimate VIP?

Molti sistemi di trading a griglia si concentrano solo sui punti di ingresso.
Grid Ultimate VIP si concentra sulla sopravvivenza, gestione del rischio e sostenibilità.

Questo EA Forex a griglia è stato sviluppato per risolvere i rischi più comuni del trading a griglia integrando:

  • Spaziatura della griglia adattiva alla volatilità
  • Protezione rigorosa contro drawdown e capitale
  • Gestione dei profitti a livello di basket
  • Chiusura parziale delle posizioni per ridurre l’esposizione

Il risultato è un sistema di trading a griglia disciplinato e consapevole del rischio, progettato per condizioni di mercato reali.

Funzionalità Chiave di Grid Ultimate VIP EA

Strategia di Trading a Griglia Intelligente

  • Trading in una sola direzione di mercato (BUY o SELL)
  • Costruisce una griglia strutturata quando il prezzo si muove contro la posizione
  • Si concentra sui ritracciamenti del mercato invece di inseguire i breakout

Griglia Adattiva alla Volatilità con ATR

  • Spaziatura della griglia opzionale basata su ATR
  • Adattamento automatico della distanza della griglia in alta volatilità
  • Riduce l’eccessiva esposizione nei mercati veloci

Protezione Avanzata del Rischio e Drawdown

  • Limite massimo di drawdown con chiusura automatica delle operazioni
  • Stop loss opzionale per trade
  • Progettato per proteggere il capitale in condizioni avverse

Sistema di Gestione dei Profitti a Livello di Basket

  • Monitora il profitto flottante totale di tutte le posizioni aperte
  • Obiettivo di profitto a livello di basket con funzionalità trailing
  • Blocca i guadagni durante i ritracciamenti di mercato

Tecnologia di Chiusura Parziale

  • Riduce gradualmente l’esposizione della griglia
  • Chiude contemporaneamente alcune posizioni vincenti e perdenti
  • Stabilizza l’equity senza chiudere l’intera griglia

Filtri di Trading Intelligenti

Filtro di Controllo dello Spread

  • Evita il trading in condizioni di spread elevato
  • Ideale per periodi di rollover e eventi di notizie ad alto impatto

Filtro di Trading Basato sul Tempo

  • Limita la creazione di nuove griglie solo alle ore di trading selezionate
  • Evita sessioni di mercato a bassa liquidità

Ottimizzato per Condizioni Reali di Trading Forex

Compatibilità con Broker

  • Completamente compatibile con conti ECN e Standard
  • Ottimizzato per broker a basso spread
  • Rispetta automaticamente i volumi e le regole di prezzo del broker

Migliori Coppie di Valute per Grid Ultimate VIP

Questo EA di trading a griglia è ottimizzato per le principali coppie Forex:

  • EURUSD — Preferita
  • USDCHF — Preferita
  • AUDUSD — Conservativa
  • GBPUSD — Conservativa
  • USDJPY — Molto conservativa

Opzioni Flessibili di Gestione del Capitale

  • Lotti fissi o progressivi
  • Adatto a conti piccoli, medi e grandi
  • Preset specifici per dimensione del conto disponibili
  • Progettato per una crescita controllata e scalabile del conto

EA Forex Completamente Automatizzato

  • Nessuna gestione manuale dei trade richiesta
  • Installazione semplice con impostazioni chiaramente organizzate
  • Adatto ai principianti se usato in modo conservativo
  • Funzionalità avanzate per trader Forex esperti

Dopo l’acquisto, contattaci per i file SET. Grid Ultimate VIP gestisce automaticamente tutte le operazioni di trading.

