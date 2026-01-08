Grid Ultimate VIP
- Experts
- Fredrick Chege Muiruri
- Versione: 1.8
- Attivazioni: 5
Grid Ultimate VIP EA | Trading a Griglia Intelligente con Controllo Avanzato del Rischio
Grid Ultimate VIP è un potente e intelligente Expert Advisor Forex progettato per i trader che vogliono beneficiare del trading a griglia mantenendo un rigoroso controllo del rischio e una stabilità a lungo termine del conto.
Questo EA di trading a griglia avanzato combina una strategia di griglia collaudata con meccanismi di sicurezza moderni, rendendolo ideale per i trader che danno priorità alla protezione del capitale, all’adattabilità e a prestazioni costanti.
Grid Ultimate VIP è ottimizzato per le principali coppie di valute Forex e offre le migliori prestazioni in condizioni di mercato laterali o mean-reverting.
(Dopo l’acquisto, contattaci per i file SET per la configurazione. L’EA gestisce automaticamente tutte le operazioni di trading.)
Perché Scegliere Grid Ultimate VIP?
Molti sistemi di trading a griglia si concentrano solo sui punti di ingresso.
Grid Ultimate VIP si concentra sulla sopravvivenza, gestione del rischio e sostenibilità.
Questo EA Forex a griglia è stato sviluppato per risolvere i rischi più comuni del trading a griglia integrando:
- Spaziatura della griglia adattiva alla volatilità
- Protezione rigorosa contro drawdown e capitale
- Gestione dei profitti a livello di basket
- Chiusura parziale delle posizioni per ridurre l’esposizione
Il risultato è un sistema di trading a griglia disciplinato e consapevole del rischio, progettato per condizioni di mercato reali.
Funzionalità Chiave di Grid Ultimate VIP EA
Strategia di Trading a Griglia Intelligente
- Trading in una sola direzione di mercato (BUY o SELL)
- Costruisce una griglia strutturata quando il prezzo si muove contro la posizione
- Si concentra sui ritracciamenti del mercato invece di inseguire i breakout
Griglia Adattiva alla Volatilità con ATR
- Spaziatura della griglia opzionale basata su ATR
- Adattamento automatico della distanza della griglia in alta volatilità
- Riduce l’eccessiva esposizione nei mercati veloci
Protezione Avanzata del Rischio e Drawdown
- Limite massimo di drawdown con chiusura automatica delle operazioni
- Stop loss opzionale per trade
- Progettato per proteggere il capitale in condizioni avverse
Sistema di Gestione dei Profitti a Livello di Basket
- Monitora il profitto flottante totale di tutte le posizioni aperte
- Obiettivo di profitto a livello di basket con funzionalità trailing
- Blocca i guadagni durante i ritracciamenti di mercato
Tecnologia di Chiusura Parziale
- Riduce gradualmente l’esposizione della griglia
- Chiude contemporaneamente alcune posizioni vincenti e perdenti
- Stabilizza l’equity senza chiudere l’intera griglia
Filtri di Trading Intelligenti
Filtro di Controllo dello Spread
- Evita il trading in condizioni di spread elevato
- Ideale per periodi di rollover e eventi di notizie ad alto impatto
Filtro di Trading Basato sul Tempo
- Limita la creazione di nuove griglie solo alle ore di trading selezionate
- Evita sessioni di mercato a bassa liquidità
Ottimizzato per Condizioni Reali di Trading Forex
Compatibilità con Broker
- Completamente compatibile con conti ECN e Standard
- Ottimizzato per broker a basso spread
- Rispetta automaticamente i volumi e le regole di prezzo del broker
Migliori Coppie di Valute per Grid Ultimate VIP
Questo EA di trading a griglia è ottimizzato per le principali coppie Forex:
- EURUSD — Preferita
- USDCHF — Preferita
- AUDUSD — Conservativa
- GBPUSD — Conservativa
- USDJPY — Molto conservativa
Opzioni Flessibili di Gestione del Capitale
- Lotti fissi o progressivi
- Adatto a conti piccoli, medi e grandi
- Preset specifici per dimensione del conto disponibili
- Progettato per una crescita controllata e scalabile del conto
EA Forex Completamente Automatizzato
- Nessuna gestione manuale dei trade richiesta
- Installazione semplice con impostazioni chiaramente organizzate
- Adatto ai principianti se usato in modo conservativo
- Funzionalità avanzate per trader Forex esperti
