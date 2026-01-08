Grid Ultimate VIP
- Experts
- Fredrick Chege Muiruri
- 버전: 1.8
- 활성화: 5
Grid Ultimate VIP EA | 고급 리스크 관리 기능을 갖춘 스마트 그리드 트레이딩
Grid Ultimate VIP는 그리드 트레이딩의 이점을 활용하면서 엄격한 리스크 관리와 장기적인 계좌 안정성을 유지하고자 하는 트레이더를 위해 설계된 강력하고 지능적인 Forex 전문가 어드바이저(EA)입니다.
이 고급 그리드 트레이딩 EA는 검증된 그리드 전략과 현대적인 안전 장치를 결합하여, 자본 보호, 적응력, 안정적인 성과를 중시하는 트레이더에게 이상적입니다.
Grid Ultimate VIP는 주요 Forex 통화쌍에 최적화되어 있으며, 범위 내 시장과 평균 회귀형 시장 조건에서 최상의 성능을 발휘합니다.
(구매 후 SET 파일 구성을 위해 저희에게 연락해 주세요. EA가 모든 거래를 자동으로 처리합니다.)
왜 Grid Ultimate VIP를 선택해야 하나요?
많은 그리드 트레이딩 시스템은 진입점에만 집중합니다.
Grid Ultimate VIP는 생존, 리스크 관리 및 지속 가능성에 중점을 둡니다.
이 Forex 그리드 EA는 그리드 트레이딩에서 가장 흔한 위험을 해결하기 위해 다음 기능을 통합했습니다:
- 변동성 적응형 그리드 간격
- 엄격한 드로우다운 및 자본 보호
- 바스켓 단위 이익 관리
- 노출 감소를 위한 부분 포지션 청산
결과적으로, 실제 시장 환경에 맞게 설계된 규율 있는 리스크 인식형 그리드 트레이딩 시스템이 완성됩니다.
Grid Ultimate VIP EA 주요 기능
지능형 그리드 트레이딩 전략
- 단일 시장 방향(BUY 또는 SELL)으로 거래
- 가격이 불리하게 움직일 때 구조화된 그리드 구축
- 돌파를 쫓지 않고 시장 되돌림을 목표로 함
ATR 기반 변동성 적응형 그리드
- 선택적 ATR 기반 그리드 간격
- 고변동성 시 자동으로 그리드 거리 조정
- 급격한 시장 움직임에서 과도한 노출 방지
고급 리스크 및 드로우다운 보호
- 자동 거래 종료와 최대 드로우다운 제한
- 거래별 선택적 손절매 설정
- 불리한 시장 조건에서 자본 보호 설계
바스켓 이익 관리 시스템
- 모든 오픈 포지션의 총 미실현 손익 모니터링
- 바스켓 단위 이익 목표 및 트레일링 기능
- 시장 되돌림 시 이익 확보
부분 청산 기술
- 그리드 노출을 점진적으로 감소
- 선택된 승리 및 손실 포지션을 동시에 청산
- 그리드를 완전히 닫지 않고 계좌 균형 안정화
스마트 트레이딩 필터
스프레드 제어 필터
- 높은 스프레드 조건에서 거래 방지
- 롤오버 기간 및 주요 뉴스 이벤트에 최적
시간 기반 트레이딩 필터
- 선택된 거래 시간에만 신규 그리드 생성 허용
- 유동성이 낮은 세션 회피
실제 Forex 거래 환경에 최적화
브로커 호환성
- ECN 및 Standard 계좌와 완전 호환
- 낮은 스프레드 환경에 최적화
- 브로커의 거래량 및 가격 규칙 자동 준수
Grid Ultimate VIP 최적 통화쌍
이 그리드 EA는 주요 Forex 통화쌍에 최적화되어 있습니다:
- EURUSD — 추천
- USDCHF — 추천
- AUDUSD — 보수적
- GBPUSD — 보수적
- USDJPY — 매우 보수적
유연한 자금 관리 옵션
- 고정 또는 점진적 로트 사이즈
- 소규모, 중규모, 대규모 계좌에 적합
- 계좌 규모별 사전 설정 가능
- 관리 가능하고 확장 가능한 계좌 성장 설계
완전 자동화된 Forex EA
- 수동 거래 관리 불필요
- 명확하게 구성된 설정으로 간단 설치
- 보수적 사용 시 초보자 친화적
- 경험 있는 트레이더를 위한 고급 기능
구매 후 SET 파일 구성에 대해 문의해 주세요. Grid Ultimate VIP가 모든 거래를 자동으로 처리합니다.