Grid Ultimate VIP EA | 고급 리스크 관리 기능을 갖춘 스마트 그리드 트레이딩

Grid Ultimate VIP는 그리드 트레이딩의 이점을 활용하면서 엄격한 리스크 관리와 장기적인 계좌 안정성을 유지하고자 하는 트레이더를 위해 설계된 강력하고 지능적인 Forex 전문가 어드바이저(EA)입니다.

이 고급 그리드 트레이딩 EA는 검증된 그리드 전략과 현대적인 안전 장치를 결합하여, 자본 보호, 적응력, 안정적인 성과를 중시하는 트레이더에게 이상적입니다.

Grid Ultimate VIP는 주요 Forex 통화쌍에 최적화되어 있으며, 범위 내 시장과 평균 회귀형 시장 조건에서 최상의 성능을 발휘합니다.

왜 Grid Ultimate VIP를 선택해야 하나요?

많은 그리드 트레이딩 시스템은 진입점에만 집중합니다.

Grid Ultimate VIP는 생존, 리스크 관리 및 지속 가능성에 중점을 둡니다.

이 Forex 그리드 EA는 그리드 트레이딩에서 가장 흔한 위험을 해결하기 위해 다음 기능을 통합했습니다:

변동성 적응형 그리드 간격

엄격한 드로우다운 및 자본 보호

바스켓 단위 이익 관리

노출 감소를 위한 부분 포지션 청산

결과적으로, 실제 시장 환경에 맞게 설계된 규율 있는 리스크 인식형 그리드 트레이딩 시스템이 완성됩니다.

Grid Ultimate VIP EA 주요 기능

지능형 그리드 트레이딩 전략

단일 시장 방향(BUY 또는 SELL)으로 거래

가격이 불리하게 움직일 때 구조화된 그리드 구축

돌파를 쫓지 않고 시장 되돌림을 목표로 함

ATR 기반 변동성 적응형 그리드

선택적 ATR 기반 그리드 간격

고변동성 시 자동으로 그리드 거리 조정

급격한 시장 움직임에서 과도한 노출 방지

고급 리스크 및 드로우다운 보호

자동 거래 종료와 최대 드로우다운 제한

거래별 선택적 손절매 설정

불리한 시장 조건에서 자본 보호 설계

바스켓 이익 관리 시스템

모든 오픈 포지션의 총 미실현 손익 모니터링

바스켓 단위 이익 목표 및 트레일링 기능

시장 되돌림 시 이익 확보

부분 청산 기술

그리드 노출을 점진적으로 감소

선택된 승리 및 손실 포지션을 동시에 청산

그리드를 완전히 닫지 않고 계좌 균형 안정화

스마트 트레이딩 필터

스프레드 제어 필터

높은 스프레드 조건에서 거래 방지

롤오버 기간 및 주요 뉴스 이벤트에 최적

시간 기반 트레이딩 필터

선택된 거래 시간에만 신규 그리드 생성 허용

유동성이 낮은 세션 회피

실제 Forex 거래 환경에 최적화

브로커 호환성

ECN 및 Standard 계좌와 완전 호환

낮은 스프레드 환경에 최적화

브로커의 거래량 및 가격 규칙 자동 준수

Grid Ultimate VIP 최적 통화쌍

이 그리드 EA는 주요 Forex 통화쌍에 최적화되어 있습니다:

EURUSD — 추천

USDCHF — 추천

AUDUSD — 보수적

GBPUSD — 보수적

USDJPY — 매우 보수적

유연한 자금 관리 옵션

고정 또는 점진적 로트 사이즈

소규모, 중규모, 대규모 계좌에 적합

계좌 규모별 사전 설정 가능

관리 가능하고 확장 가능한 계좌 성장 설계

완전 자동화된 Forex EA

수동 거래 관리 불필요

명확하게 구성된 설정으로 간단 설치

보수적 사용 시 초보자 친화적

경험 있는 트레이더를 위한 고급 기능

구매 후 SET 파일 구성에 대해 문의해 주세요. Grid Ultimate VIP가 모든 거래를 자동으로 처리합니다.