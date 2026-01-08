Grid Ultimate VIP EA｜高度なリスク管理を備えたスマート・グリッドトレーディング

Grid Ultimate VIP は、グリッドトレーディングの利点を活かしながら、厳格なリスク管理と長期的な口座安定性を重視するトレーダーのために設計された、高性能で知的なForexエキスパートアドバイザー（EA）です。

この高度なグリッドトレーディングEAは、実証済みのグリッド戦略と最新の安全機構を組み合わせており、資金保護、適応力、そして安定したパフォーマンスを重視するトレーダーに最適です。

Grid Ultimate VIP は主要なForex通貨ペア向けに最適化されており、レンジ相場や平均回帰型の市場環境で最も効果を発揮します。

（ご購入後、設定用のSETファイルをお渡ししますのでご連絡ください。EAがすべての取引を自動で管理します。）

なぜ Grid Ultimate VIP を選ぶのか？

多くのグリッドトレーディングシステムはエントリーのみに焦点を当てています。

Grid Ultimate VIP は「生き残り」「リスク管理」「持続性」を最優先に設計されています。

このForexグリッドEAは、グリッドトレーディングでよくある問題を解決するため、以下の機能を統合しています：

ボラティリティに応じて調整されるグリッド間隔

厳格なドローダウンおよび資金保護

バスケット（複数ポジション）単位の利益管理

エクスポージャーを抑える部分決済機能

その結果、実際の市場環境に対応した、規律あるリスク重視のグリッドトレーディングシステムが実現しました。

Grid Ultimate VIP EA の主な機能

インテリジェント・グリッドトレーディング戦略

単一方向（BUY または SELL）のみで取引

価格が不利な方向へ動いた際に構造化されたグリッドを構築

ブレイクアウトを追わず、市場の戻りを狙う設計

ATR に基づくボラティリティ適応型グリッド

ATR を使用したオプションのグリッド間隔設定

高ボラティリティ時にグリッド距離を自動調整

急変動市場での過剰エクスポージャーを軽減

高度なリスクおよびドローダウン保護

最大ドローダウン制限と自動ポジション決済

各取引にオプションのストップロス設定

不利な市場環境下で資金を保護する設計

バスケット利益管理システム

すべての保有ポジションの合計含み損益を監視

バスケット単位の利確およびトレーリング機能

相場の戻り局面で利益を確保

部分決済テクノロジー

グリッド全体のリスクを段階的に軽減

利益ポジションと損失ポジションを同時に決済

グリッド全体を閉じずにエクイティを安定化

スマート・トレーディングフィルター

スプレッドフィルター

スプレッドが高い状況での取引を回避

ロールオーバー時間や重要指標発表時に最適

時間帯フィルター

指定された取引時間内のみ新しいグリッドを作成

流動性の低い時間帯を回避

実際のForex取引環境向けに最適化

ブローカー対応

ECN および Standard 口座に完全対応

低スプレッド環境向けに最適化

ロットサイズや価格ルールを自動遵守

Grid Ultimate VIP に最適な通貨ペア

このグリッドEAは、以下の主要Forex通貨ペアに最適化されています：

EURUSD — 推奨

USDCHF — 推奨

AUDUSD — 保守的

GBPUSD — 保守的

USDJPY — 非常に保守的

柔軟な資金管理オプション

固定ロットまたは段階的ロット設定

小規模・中規模・大規模口座に対応

口座サイズ別のプリセット設定を用意

管理されたスケーラブルな成長を実現

完全自動化されたForex EA

手動での取引管理は不要

分かりやすく整理された設定で簡単に導入可能

保守的な設定で初心者にも適応

経験豊富なトレーダー向けの高度な機能

ご購入後、SETファイルについてご連絡ください。Grid Ultimate VIP がすべての取引を自動で実行します。