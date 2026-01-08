Grid Ultimate VIP
- エキスパート
- Fredrick Chege Muiruri
- バージョン: 1.8
- アクティベーション: 5
Grid Ultimate VIP EA｜高度なリスク管理を備えたスマート・グリッドトレーディング
Grid Ultimate VIP は、グリッドトレーディングの利点を活かしながら、厳格なリスク管理と長期的な口座安定性を重視するトレーダーのために設計された、高性能で知的なForexエキスパートアドバイザー（EA）です。
この高度なグリッドトレーディングEAは、実証済みのグリッド戦略と最新の安全機構を組み合わせており、資金保護、適応力、そして安定したパフォーマンスを重視するトレーダーに最適です。
Grid Ultimate VIP は主要なForex通貨ペア向けに最適化されており、レンジ相場や平均回帰型の市場環境で最も効果を発揮します。
（ご購入後、設定用のSETファイルをお渡ししますのでご連絡ください。EAがすべての取引を自動で管理します。）
なぜ Grid Ultimate VIP を選ぶのか？
多くのグリッドトレーディングシステムはエントリーのみに焦点を当てています。
Grid Ultimate VIP は「生き残り」「リスク管理」「持続性」を最優先に設計されています。
このForexグリッドEAは、グリッドトレーディングでよくある問題を解決するため、以下の機能を統合しています：
- ボラティリティに応じて調整されるグリッド間隔
- 厳格なドローダウンおよび資金保護
- バスケット（複数ポジション）単位の利益管理
- エクスポージャーを抑える部分決済機能
その結果、実際の市場環境に対応した、規律あるリスク重視のグリッドトレーディングシステムが実現しました。
Grid Ultimate VIP EA の主な機能
インテリジェント・グリッドトレーディング戦略
- 単一方向（BUY または SELL）のみで取引
- 価格が不利な方向へ動いた際に構造化されたグリッドを構築
- ブレイクアウトを追わず、市場の戻りを狙う設計
ATR に基づくボラティリティ適応型グリッド
- ATR を使用したオプションのグリッド間隔設定
- 高ボラティリティ時にグリッド距離を自動調整
- 急変動市場での過剰エクスポージャーを軽減
高度なリスクおよびドローダウン保護
- 最大ドローダウン制限と自動ポジション決済
- 各取引にオプションのストップロス設定
- 不利な市場環境下で資金を保護する設計
バスケット利益管理システム
- すべての保有ポジションの合計含み損益を監視
- バスケット単位の利確およびトレーリング機能
- 相場の戻り局面で利益を確保
部分決済テクノロジー
- グリッド全体のリスクを段階的に軽減
- 利益ポジションと損失ポジションを同時に決済
- グリッド全体を閉じずにエクイティを安定化
スマート・トレーディングフィルター
スプレッドフィルター
- スプレッドが高い状況での取引を回避
- ロールオーバー時間や重要指標発表時に最適
時間帯フィルター
- 指定された取引時間内のみ新しいグリッドを作成
- 流動性の低い時間帯を回避
実際のForex取引環境向けに最適化
ブローカー対応
- ECN および Standard 口座に完全対応
- 低スプレッド環境向けに最適化
- ロットサイズや価格ルールを自動遵守
Grid Ultimate VIP に最適な通貨ペア
このグリッドEAは、以下の主要Forex通貨ペアに最適化されています：
- EURUSD — 推奨
- USDCHF — 推奨
- AUDUSD — 保守的
- GBPUSD — 保守的
- USDJPY — 非常に保守的
柔軟な資金管理オプション
- 固定ロットまたは段階的ロット設定
- 小規模・中規模・大規模口座に対応
- 口座サイズ別のプリセット設定を用意
- 管理されたスケーラブルな成長を実現
完全自動化されたForex EA
- 手動での取引管理は不要
- 分かりやすく整理された設定で簡単に導入可能
- 保守的な設定で初心者にも適応
- 経験豊富なトレーダー向けの高度な機能
ご購入後、SETファイルについてご連絡ください。Grid Ultimate VIP がすべての取引を自動で実行します。