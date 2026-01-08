Grid Ultimate VIP
- Эксперты
- Fredrick Chege Muiruri
- Версия: 1.8
- Активации: 5
Grid Ultimate VIP EA | Умная сеточная торговля с расширенным контролем рисков
Grid Ultimate VIP — это мощный и интеллектуальный Forex Expert Advisor, разработанный для трейдеров, которые хотят использовать преимущества сеточной торговли, сохраняя строгий контроль рисков и долгосрочную стабильность счета.
Этот продвинутый сеточный торговый робот сочетает проверенную стратегию grid-трейдинга с современными защитными механизмами, что делает его идеальным выбором для трейдеров, ориентированных на защиту капитала, адаптивность и стабильные результаты.
Grid Ultimate VIP оптимизирован для основных валютных пар Forex и показывает наилучшие результаты в боковых и возвратных (mean-reverting) рыночных условиях.
(После покупки свяжитесь с нами для получения SET-файлов для настройки. Советник полностью автоматизирует все торговые операции.)
Почему стоит выбрать Grid Ultimate VIP?
Многие сеточные торговые системы сосредоточены только на входах в рынок.
Grid Ultimate VIP ориентирован на выживание, управление рисками и устойчивость.
Этот Forex grid EA был разработан для решения наиболее распространённых проблем сеточной торговли за счёт интеграции следующих функций:
- Адаптивное расстояние между ордерами в зависимости от волатильности
- Строгая защита от просадок и контроль капитала
- Управление прибылью на уровне всей корзины сделок
- Частичное закрытие позиций для снижения общей нагрузки
Результат — дисциплинированная и ориентированная на риск система сеточной торговли, созданная для реальных рыночных условий.
Ключевые функции Grid Ultimate VIP EA
Интеллектуальная стратегия сеточной торговли
- Торговля в одном направлении (BUY или SELL)
- Построение структурированной сетки при движении цены против позиции
- Ориентация на коррекции рынка, а не на погоню за пробоями
Адаптивная сетка на основе ATR
- Опциональное использование ATR для расчёта расстояния между ордерами
- Автоматическая адаптация сетки при повышенной волатильности
- Снижение риска чрезмерной нагрузки в быстрых рынках
Расширенная защита рисков и просадок
- Максимально допустимая просадка с автоматическим закрытием сделок
- Опциональный стоп-лосс для каждой сделки
- Защита торгового капитала в неблагоприятных рыночных условиях
Система управления прибылью корзины
- Мониторинг общей плавающей прибыли по всем открытым позициям
- Общий тейк-профит корзины с трейлинг-механизмом
- Фиксация прибыли при рыночных откатах
Технология частичного закрытия
- Постепенное снижение общей торговой нагрузки сетки
- Одновременное закрытие прибыльных и убыточных сделок
- Стабилизация эквити без полного закрытия сетки
Умные торговые фильтры
Фильтр спреда
- Предотвращает торговлю при высоких значениях спреда
- Идеально подходит для периодов ролловера и важных новостей
Временной торговый фильтр
- Ограничивает создание новых сеток выбранными торговыми часами
- Помогает избегать низколиквидных рыночных сессий
Оптимизировано для реальных условий торговли на Forex
Совместимость с брокерами
- Полная совместимость с ECN и Standard счетами
- Оптимизация для брокеров с низким спредом
- Автоматическое соблюдение требований брокера к объёму и цене
Лучшие валютные пары для Grid Ultimate VIP
Этот сеточный торговый советник оптимизирован для основных валютных пар:
- EURUSD — Рекомендуется
- USDCHF — Рекомендуется
- AUDUSD — Консервативный режим
- GBPUSD — Консервативный режим
- USDJPY — Очень консервативный режим
Гибкие варианты управления капиталом
- Фиксированный или прогрессивный размер лота
- Подходит для малых, средних и крупных торговых счетов
- Доступны пресеты под размер счета
- Разработан для контролируемого и масштабируемого роста
Полностью автоматизированный Forex Expert Advisor
- Не требует ручного управления сделками
- Простая установка и логично организованные настройки
- Подходит для начинающих при консервативном использовании
- Мощный инструмент для опытных трейдеров
