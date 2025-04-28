Xauron

XAURON EA - Smart Gold Breakout Expert Advisor


XAURON ist ein Premium Gold Expert Advisor, der entwickelt wurde, um explosive Ausbrüche auf XAU/USD mit Hilfe von hochpräzisen Algorithmen, dynamischem Schutz und Echtzeit-Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen zu erfassen.


LINK ZUM MYFXBOOK LIVE-SIGNAL


Die Handelsleistung kann in Abhängigkeit von mehreren Faktoren erheblich variieren, darunter:


  • Bedingungen des Brokers
  • Ausführungsgeschwindigkeit und Slippage
  • Latenzzeit
  • VPS-Qualität
  • Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Nutzung


Darüber hinaus ist es üblich, eine deutliche Diskrepanz zwischen der Leistung vieler EAs auf ihren öffentlichen Signalen und den Ergebnissen zu beobachten, die die Benutzer in realen Konten erzielen. Der MQL5-Markt ist voll von EAs, die auf Signalkonten gut aussehen, aber keine vergleichbaren Ergebnisse in tatsächlichen Handelsumgebungen liefern.


XAURON EA ist als professionelle, anpassungsfähige Lösung konzipiert. Wir empfehlen jedem Händler, seine eigenen Backtests und Vorwärtstests durchzuführen, die auf seinen Broker und seine Bedingungen zugeschnitten sind, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.

Hauptmerkmale:

  • Kein Grid, kein Martingale, keine Arbitrage, keine neuronalen Netzwerke
  • Vollständig optimiert für XAUUSD M5/M15 - nur 1 Chart-Setup
  • Intelligente Breakout-Erkennung mit fortschrittlicher Volumenfilterung
  • Integrierter Filter für wichtige Nachrichten (NFP, FOMC, PMI, etc.)
  • Fester SL/TP + Intelligenter Trailing Stop & Money Management
  • Integrierter Zeitfilter: Handelt nur zu den optimalen Marktzeiten
  • Adaptives System: passt sich an Spread, Slippage und Latenz an
  • Voller Zugang zu den Einstellungen - offene und anpassbare Strategie
  • Echtzeit-Statistiken auf dem Dashboard im Chart
  • Unterstützt alle Broker - am besten mit ECN/RAW Gold-Spreads
  • Sicherer, transparenter & vollständig geführter EA für Anfänger und Profis



Begrenztes Einführungsangebot:

Alle für 100 € erhältlichen Exemplare sind bereits verkauft!

Der Preis wird in wenigen Tagen auf 500 € steigen, nutzen Sie das Angebot!


KLICKEN SIE HIER, UM DIE DATEI HERUNTERZULADEN

Sie werden erhalten:

  • XAURON EA + Benutzerhandbuch
  • Kostenlose Updates auf Lebenszeit
  • Premium-Unterstützung
  • Zugang zur privaten Community


Empfehlungen:

  • Verwenden Sie jede Art von Konto
  • Mindesteinlage $500 empfohlen für M1/M5/M15
  • Führen Sie auf einem VPS für 24/7 stabile Ausführung
  • Testen Sie 1-2 Wochen lang mit einer Demo, bevor Sie live gehen
  • Ich biete eine personalisierte Einrichtung und Brokerberatung, falls erforderlich


Testen Sie XAURON noch heute - einfach, leistungsstark und für echte Performance gebaut.

Kontaktieren Sie mich jederzeit - ich bin hier, um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen!


Auswahl:
Ariston Carvalho
285
Ariston Carvalho 2025.09.08 10:27 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Roberto Liguoro
641
Antwort vom Entwickler Roberto Liguoro 2025.09.08 15:31
Thank you very much!! I'm glad to hear that you're doing well, let's keep working until XAURON can always improve over time, and this thanks to your support!
GABBO69
19
GABBO69 2025.07.11 12:54 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Roberto Liguoro
641
Antwort vom Entwickler Roberto Liguoro 2025.07.11 12:57
Grazie mille davvero! La soddisfazione più grande è vedere che il software sia utile per voi, quindi possiamo proseguire sempre di più per la nostra strada!!
Yoichiro Taki
110
Yoichiro Taki 2025.06.11 12:51 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Roberto Liguoro
641
Antwort vom Entwickler Roberto Liguoro 2025.06.11 13:12
Thank you so much for your detailed and honest review.
It truly means a lot to hear that XAURON aligns with your personal trading strategy and delivers results in both backtests and live performance.
We’re proud to provide real, reliable tools in a market full of overpromises — and your experience confirms we’re on the right path. We’ll keep working hard to improve XAURON and support traders like you.
Let’s keep growing together!
Antwort auf eine Rezension