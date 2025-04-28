Xauron
- Experten
- Roberto Liguoro
- Version: 3.6
- Aktualisiert: 6 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
XAURON EA - Smart Gold Breakout Expert Advisor
XAURON ist ein Premium Gold Expert Advisor, der entwickelt wurde, um explosive Ausbrüche auf XAU/USD mit Hilfe von hochpräzisen Algorithmen, dynamischem Schutz und Echtzeit-Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen zu erfassen.
LINK ZUM MYFXBOOK LIVE-SIGNAL
Die Handelsleistung kann in Abhängigkeit von mehreren Faktoren erheblich variieren, darunter:
- Bedingungen des Brokers
- Ausführungsgeschwindigkeit und Slippage
- Latenzzeit
- VPS-Qualität
- Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Nutzung
Darüber hinaus ist es üblich, eine deutliche Diskrepanz zwischen der Leistung vieler EAs auf ihren öffentlichen Signalen und den Ergebnissen zu beobachten, die die Benutzer in realen Konten erzielen. Der MQL5-Markt ist voll von EAs, die auf Signalkonten gut aussehen, aber keine vergleichbaren Ergebnisse in tatsächlichen Handelsumgebungen liefern.
XAURON EA ist als professionelle, anpassungsfähige Lösung konzipiert. Wir empfehlen jedem Händler, seine eigenen Backtests und Vorwärtstests durchzuführen, die auf seinen Broker und seine Bedingungen zugeschnitten sind, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
Hauptmerkmale:
- Kein Grid, kein Martingale, keine Arbitrage, keine neuronalen Netzwerke
- Vollständig optimiert für XAUUSD M5/M15 - nur 1 Chart-Setup
- Intelligente Breakout-Erkennung mit fortschrittlicher Volumenfilterung
- Integrierter Filter für wichtige Nachrichten (NFP, FOMC, PMI, etc.)
- Fester SL/TP + Intelligenter Trailing Stop & Money Management
- Integrierter Zeitfilter: Handelt nur zu den optimalen Marktzeiten
- Adaptives System: passt sich an Spread, Slippage und Latenz an
- Voller Zugang zu den Einstellungen - offene und anpassbare Strategie
- Echtzeit-Statistiken auf dem Dashboard im Chart
- Unterstützt alle Broker - am besten mit ECN/RAW Gold-Spreads
- Sicherer, transparenter & vollständig geführter EA für Anfänger und Profis
Begrenztes Einführungsangebot:
Alle für 100 € erhältlichen Exemplare sind bereits verkauft!
Der Preis wird in wenigen Tagen auf 500 € steigen, nutzen Sie das Angebot!
KLICKEN SIE HIER, UM DIE DATEI HERUNTERZULADEN
Sie werden erhalten:
- XAURON EA + Benutzerhandbuch
- Kostenlose Updates auf Lebenszeit
- Premium-Unterstützung
- Zugang zur privaten Community
Empfehlungen:
- Verwenden Sie jede Art von Konto
- Mindesteinlage $500 empfohlen für M1/M5/M15
- Führen Sie auf einem VPS für 24/7 stabile Ausführung
- Testen Sie 1-2 Wochen lang mit einer Demo, bevor Sie live gehen
- Ich biete eine personalisierte Einrichtung und Brokerberatung, falls erforderlich
Testen Sie XAURON noch heute - einfach, leistungsstark und für echte Performance gebaut.
Kontaktieren Sie mich jederzeit - ich bin hier, um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen!
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen