Sync Master
- Indikatoren
- Andrej Hermann
- Version: 9.1
- Aktivierungen: 20
Sync Master objects synchronization
1. MODUS WÄHLEN:
- SYNC_MASTER: Dieser Indikator muss nur auf EINEM Chart laufen.
Er kopiert alle Objekte auf alle anderen Charts mit dem GLEICHEN Symbol.
- SYNC_PEER: Der Indikator muss auf ALLEN Charts installiert sein,
die synchronisiert werden sollen (gleiches Symbol).
2. FUNKTIONEN:
- Checkboxen: Wähle aus, welche Objekttypen synchronisiert werden sollen.
- Status (Aktiv/Inaktiv): Schaltet die Synchronisation ein oder aus,
ohne den Indikator zu entfernen.
- Voll-Sync: Erzwingt sofortiges Kopieren aller bestehenden Objekte.
- Alles löschen: Löscht alle gezeichneten Objekte auf den Ziel-Charts
(das Panel selbst bleibt erhalten).