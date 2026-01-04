Sync Master
- Indicadores
- Andrej Hermann
- Versión: 9.1
- Activaciones: 20
Sync Master objects synchronization
1. ELEGIR MODO:
- SYNC_MASTER: Instalar en UN solo gráfico. Copia objetos a TODOS
los demás gráficos con el MISMO símbolo.
- SYNC_PEER: Instalar en CADA gráfico que desee sincronizar (mismo símbolo).
2. FUNCIONES:
- Casillas: Seleccione qué tipos de objetos sincronizar.
- Estado (Activo/Inactivo): Activa/desactiva la sincronización.
- Sincro Total: Fuerza la copia inmediata de todos los objetos.
- Borrar todo: Elimina todos los dibujos en los gráficos de destino.