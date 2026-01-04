Sync Master

Sync Master  objects synchronization


1. ELEGIR MODO:
   - SYNC_MASTER: Instalar en UN solo gráfico. Copia objetos a TODOS
     los demás gráficos con el MISMO símbolo.
   - SYNC_PEER: Instalar en CADA gráfico que desee sincronizar (mismo símbolo).

2. FUNCIONES:
   - Casillas: Seleccione qué tipos de objetos sincronizar.
   - Estado (Activo/Inactivo): Activa/desactiva la sincronización.
   - Sincro Total: Fuerza la copia inmediata de todos los objetos.
   - Borrar todo: Elimina todos los dibujos en los gráficos de destino.

