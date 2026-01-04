Sync Master
- Indicatori
- Andrej Hermann
- Versione: 9.1
- Attivazioni: 20
Sync Master objects synchronization
1. SCEGLI LA MODALITÀ:
- SYNC_MASTER: Installa su UN solo grafico. Copia gli oggetti su TUTTI
gli altri grafici che condividono lo STESSO simbolo.
- SYNC_PEER: Installa su TUTTI i grafici che desideri sincronizzare (devono avere lo stesso simbolo).
2. FUNZIONI:
- Caselle di controllo: Seleziona i tipi di oggetti da sincronizzare.
- Stato (Attivo/Inattivo): Attiva/disattiva la sincronizzazione senza
rimuovere l'indicatore.
- Sincronizzazione completa: Forza la copia immediata di tutti gli oggetti esistenti.
- Elimina tutto: Elimina tutti gli oggetti disegnati sui grafici di destinazione (mantiene il pannello).