Sync Master
- Göstergeler
- Andrej Hermann
- Sürüm: 9.1
- Etkinleştirmeler: 20
Sync Master objects synchronization
1. MOD SEÇİMİ:
- SYNC_MASTER: Sadece BİR grafiğe yükleyin. AYNI sembole sahip DİĞER
tüm grafiklere nesneleri kopyalar.
- SYNC_PEER: Senkronize etmek istediğiniz HER grafiğe yükleyin (aynı sembol olmalı).
2. ÖZELLİKLER:
- Onay Kutuları: Hangi nesne türlerinin senkronize edileceğini seçin.
- Durum (Aktif/Pasif): İndikatörü kaldırmadan senkronizasyonu açar/kapatır.
- Tam Senk: Mevcut tüm nesnelerin anında kopyalanmasını zorlar.
- Hepsini Sil: Hedef grafiklerdeki tüm çizimleri siler (paneli korur).