Sync Master

Sync Master  objects synchronization


1. MOD SEÇİMİ:
   - SYNC_MASTER: Sadece BİR grafiğe yükleyin. AYNI sembole sahip DİĞER
     tüm grafiklere nesneleri kopyalar.
   - SYNC_PEER: Senkronize etmek istediğiniz HER grafiğe yükleyin (aynı sembol olmalı).

2. ÖZELLİKLER:
   - Onay Kutuları: Hangi nesne türlerinin senkronize edileceğini seçin.
   - Durum (Aktif/Pasif): İndikatörü kaldırmadan senkronizasyonu açar/kapatır.
   - Tam Senk: Mevcut tüm nesnelerin anında kopyalanmasını zorlar.
   - Hepsini Sil: Hedef grafiklerdeki tüm çizimleri siler (paneli korur).
