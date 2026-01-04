Sync Master
- Индикаторы
- Andrej Hermann
- Версия: 9.1
- Активации: 20
Sync Master objects synchronization
1. ВЫБОР РЕЖИМА:
- SYNC_MASTER: Установите только на ОДНОМ графике. Копирует объекты
на ВСЕ остальные графики с ТЕМ ЖЕ символом.
- SYNC_PEER: Установите на КАЖДОМ графике для синхронизации (тот же символ).
2. ФУНКЦИИ:
- Чекбоксы: Выберите типы объектов для синхронизации.
- Статус: Включает/выключает синхронизацию.
- Полная синхр.: Принудительное копирование всех объектов.
- Удалить всё: Удаляет все объекты на целевых графиках.