Sync Master

Trade Simulator Данная торговая панель предназначена для работы как на реальном счёте, так и для симуляции торговли в тестере стратегий. Хотелось реализовать возможность достаточно интуитивного пользования данным помощником на реальном счёте и максимально приблизить торговлю в тестере стратегий к реальной. Настройки Magic_Number - Если в настройках "MagicNumber" стоит ноль, то панель будет сопровождать все ордера с неустановленным "MagicNumber". Если же будет установлено какое то число бол

FREE