Sync Master objects synchronization





1. CHOISIR LE MODE :- SYNC_MASTER : Installez sur UN seul graphique. Il copie les objets versTOUS les autres graphiques ayant le MÊME symbole.- SYNC_PEER : Installez sur CHAQUE graphique à synchroniser (même symbole).2. FONCTIONNALITÉS :- Cases à cocher : Sélectionnez les types d'objets à synchroniser.- État (Actif/Inactif) : Active/désactive la synchronisation.- Sync Totale : Force la copie immédiate de tous les objets existants.- Tout Supprimer : Supprime tous les dessins sur les graphiques cibles.