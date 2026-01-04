Sync Master
- Indicateurs
- Andrej Hermann
- Version: 9.1
- Activations: 20
Sync Master objects synchronization
1. CHOISIR LE MODE :
- SYNC_MASTER : Installez sur UN seul graphique. Il copie les objets vers
TOUS les autres graphiques ayant le MÊME symbole.
- SYNC_PEER : Installez sur CHAQUE graphique à synchroniser (même symbole).
2. FONCTIONNALITÉS :
- Cases à cocher : Sélectionnez les types d'objets à synchroniser.
- État (Actif/Inactif) : Active/désactive la synchronisation.
- Sync Totale : Force la copie immédiate de tous les objets existants.
- Tout Supprimer : Supprime tous les dessins sur les graphiques cibles.