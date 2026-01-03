Clonify PRO
- Utilitys
- Andrej Hermann
- Version: 2.63
- Aktivierungen: 20
Clonify PRO - Lokaler Trade-Kopierer für MT5 und MT4
Professionelles Tool zum Kopieren von Trades zwischen MT5- und MT4-Konten (über den gemeinsamen Ordner "Common").
FUNKTIONEN:
1. SENDER:
- Exportiert Trades in Echtzeit
- Sendet alles (ohne Filter)
- Benötigt keine zusätzlichen Einstellungen
2. EMPFÄNGER (Receiver): Kopiert Trades.
- Magic Number: Verwendet die Konto-ID des Senders (Standard) oder eine eigene Nummer.
- Lot-Modi:
- Analogous: Exakt dasselbe Volumen wie beim Sender. Der Lot Multiplier ermöglicht eine Verringerung oder Erhöhung des übertragenen Lots.
- Proportional: Proportional zum Risikoprozentsatz vom Equity.
- Fixed: Festes Lot.
- Max Deviation (Points): Maximale Abweichung vom Preis zur Eröffnung eines Trades.
- Wiederholungssystem: Wiederholt Orderöffnungsversuche bei Fehlern bis zu 'Max Retries' und blockiert problematische Tickets.
- Symbol-Mapping: Automatische Suffix-Suche (EURUSD -> EURUSD.m). Manuelles Mapping (S1=R1, S2=R2).
- Benachrichtigungen: Für die Funktion der Benachrichtigungen müssen zwei Dinge im MetaTrader 5-Terminal konfiguriert werden:
- Für Push-Benachrichtigungen: Gehen Sie zu Extras -> Optionen -> Benachrichtigungen. Aktivieren Sie „Push-Benachrichtigungen" und geben Sie Ihre MetaQuotes-ID ein (diese finden Sie in der mobilen MT5-App unter Einstellungen -> Chat und Nachrichten).
- Für Telegram: Gehen Sie zu Extras -> Optionen -> Expert Advisors. Aktivieren Sie „WebRequest für folgende URL erlauben" und fügen Sie https://api.telegram.org hinzu.
- MT5 Push: Verwendet die integrierte SendNotification-Funktion. Beachten Sie das Limit von 10 Nachrichten pro Minute.
- Telegram: Benötigt einen Bot (erstellt über @BotFather). Sie senden Daten über WebRequest als POST-Anfrage an die Telegram-API-Endpunkte.
- SYNC-Button: Sendet eine einmalige Anfrage zum Kopieren aller Orders, auch blockierter.