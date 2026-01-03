Clonify PRO MT5

Clonify PRO - Lokaler Trade-Kopierer für MT5 und MT4

Professionelles Tool zum Kopieren von Trades zwischen MT5- und MT4-Konten (über den gemeinsamen Ordner "Common").

FUNKTIONEN:

1. SENDER:

  • Exportiert Trades in Echtzeit
  • Sendet alles (ohne Filter)
  • Benötigt keine zusätzlichen Einstellungen

2. EMPFÄNGER (Receiver): Kopiert Trades.

  • Magic Number: Verwendet die Konto-ID des Senders (Standard) oder eine eigene Nummer.
  • Lot-Modi:
    • Analogous: Exakt dasselbe Volumen wie beim Sender. Der Lot Multiplier ermöglicht eine Verringerung oder Erhöhung des übertragenen Lots.
    • Proportional: Proportional zum Risikoprozentsatz vom Equity.
    • Fixed: Festes Lot.
  • Max Deviation (Points): Maximale Abweichung vom Preis zur Eröffnung eines Trades.
  • Wiederholungssystem: Wiederholt Orderöffnungsversuche bei Fehlern bis zu 'Max Retries' und blockiert problematische Tickets.
  • Symbol-Mapping: Automatische Suffix-Suche (EURUSD -> EURUSD.m). Manuelles Mapping (S1=R1, S2=R2).
  • Benachrichtigungen: Für die Funktion der Benachrichtigungen müssen zwei Dinge im MetaTrader 5-Terminal konfiguriert werden:
    • Für Push-Benachrichtigungen: Gehen Sie zu Extras -> Optionen -> Benachrichtigungen. Aktivieren Sie „Push-Benachrichtigungen" und geben Sie Ihre MetaQuotes-ID ein (diese finden Sie in der mobilen MT5-App unter Einstellungen -> Chat und Nachrichten).
    • Für Telegram: Gehen Sie zu Extras -> Optionen -> Expert Advisors. Aktivieren Sie „WebRequest für folgende URL erlauben" und fügen Sie https://api.telegram.org hinzu.
    • MT5 Push: Verwendet die integrierte SendNotification-Funktion. Beachten Sie das Limit von 10 Nachrichten pro Minute.
    • Telegram: Benötigt einen Bot (erstellt über @BotFather). Sie senden Daten über WebRequest als POST-Anfrage an die Telegram-API-Endpunkte.
  • SYNC-Button: Sendet eine einmalige Anfrage zum Kopieren aller Orders, auch blockierter.

