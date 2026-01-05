ADR Active
Der Adaptive ADR ist ein professioneller Indikator zur Berechnung und Darstellung des durchschnittlichen Tagesbereichs (ADR).
Berechnung & Methoden
Vier Glättungsarten: SMA, EMA, SMMA (Wilder), LWMA
Anpassbar an verschiedene Handelsstile und Volatilitätsmodelle
Dynamische Tageslogik
Startet automatisch mit Beginn der Handelssitzung
Setzt zwei symmetrische Levels um den Tages‑Open‑Preis
Levels verengen sich adaptiv bis zum ersten Erreichen des ADR
Nach Erreichen des ADR bleiben die Levels bis Tagesende fixiert
Visuelle Orientierung
Optionale Tageseröffnungslinie
Anpassbare Farben, Linienstile und Sichtbarkeit
Einsatznutzen
Klare Struktur für Intraday‑Entscheidungen
Präzise Einschätzung der täglichen Volatilität
Ideal für Breakout‑, Mean‑Reversion‑ und Volatilitätsstrategien