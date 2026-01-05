ADR Active

Adaptiver ADR 

Der Adaptive ADR ist ein professioneller Indikator zur Berechnung und Darstellung des durchschnittlichen Tagesbereichs (ADR).

Berechnung & Methoden

  • Vier Glättungsarten: SMA, EMA, SMMA (Wilder), LWMA

  • Anpassbar an verschiedene Handelsstile und Volatilitätsmodelle

Dynamische Tageslogik

  • Startet automatisch mit Beginn der Handelssitzung

  • Setzt zwei symmetrische Levels um den Tages‑Open‑Preis

  • Levels verengen sich adaptiv bis zum ersten Erreichen des ADR

  • Nach Erreichen des ADR bleiben die Levels bis Tagesende fixiert

Visuelle Orientierung

  • Optionale Tageseröffnungslinie

  • Anpassbare Farben, Linienstile und Sichtbarkeit

Einsatznutzen

  • Klare Struktur für Intraday‑Entscheidungen

  • Präzise Einschätzung der täglichen Volatilität

  • Ideal für Breakout‑, Mean‑Reversion‑ und Volatilitätsstrategien


