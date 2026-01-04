Sync Master

1. ESCOLHER MODO:
   - SYNC_MASTER: Instalar apenas em UM gráfico. Copia objetos para TODOS
     os outros gráficos com o MESMO símbolo.
   - SYNC_PEER: Instalar em CADA gráfico que deseja sincronizar (mesmo símbolo).

2. FUNÇÕES:
   - Caixas de seleção: Escolha quais tipos de objetos sincronizar.
   - Estado (Ativo/Inativo): Liga/desliga a sincronização sem remover o indicador.
   - Sinc Total: Força a cópia imediata de todos os objetos existentes.
   - Apagar Tudo: Apaga todos os desenhos nos gráficos de destino (mantém o painel).
