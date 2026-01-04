Sync Master objects synchronization





1. ESCOLHER MODO:- SYNC_MASTER: Instalar apenas em UM gráfico. Copia objetos para TODOSos outros gráficos com o MESMO símbolo.- SYNC_PEER: Instalar em CADA gráfico que deseja sincronizar (mesmo símbolo).2. FUNÇÕES:- Caixas de seleção: Escolha quais tipos de objetos sincronizar.- Estado (Ativo/Inativo): Liga/desliga a sincronização sem remover o indicador.- Sinc Total: Força a cópia imediata de todos os objetos existentes.- Apagar Tudo: Apaga todos os desenhos nos gráficos de destino (mantém o painel).