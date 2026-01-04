Sync Master
- Indicadores
- Andrej Hermann
- Versão: 9.1
- Ativações: 20
Sync Master objects synchronization
1. ESCOLHER MODO:
- SYNC_MASTER: Instalar apenas em UM gráfico. Copia objetos para TODOS
os outros gráficos com o MESMO símbolo.
- SYNC_PEER: Instalar em CADA gráfico que deseja sincronizar (mesmo símbolo).
2. FUNÇÕES:
- Caixas de seleção: Escolha quais tipos de objetos sincronizar.
- Estado (Ativo/Inativo): Liga/desliga a sincronização sem remover o indicador.
- Sinc Total: Força a cópia imediata de todos os objetos existentes.
- Apagar Tudo: Apaga todos os desenhos nos gráficos de destino (mantém o painel).