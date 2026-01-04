Multi-Zeitrahmen Trendanalyse-Tool

Möchten Sie Trends über mehrere Zeitrahmen verfolgen, ohne ständig Charts zu wechseln?

Smart Trend Consensus MT5 ist ein technisches Analysewerkzeug, das Daten aus 7 Zeitrahmen gleichzeitig konsolidiert (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1). Der Indikator verwendet 7 technische Kriterien zur Bewertung des Trendstatus auf jedem Zeitrahmen und zeigt alle Informationen auf einem visuellen Dashboard an.

Ein mehrdimensionales Analysewerkzeug, das Händlern hilft, Zeit bei der Marktüberwachung zu sparen.

Hauptfunktionen

Echtzeit-Analyse von 7 Zeitrahmen

Überwachen Sie von M1 bis D1 auf einem einzigen Dashboard. Kein Wechseln von Charts oder manuelle Berechnungen zum Vergleichen mehrerer Zeitrahmen erforderlich.

7-Kriterien Bewertungssystem

Jeder Zeitrahmen wird anhand von 7 technischen Faktoren analysiert:

ADX Richtungsindex (+DI vs -DI)

(+DI vs -DI) EMA50 Position (Preis vs schneller gleitender Durchschnitt)

(Preis vs schneller gleitender Durchschnitt) EMA200 Ausrichtung (Schneller MA vs langsamer MA Beziehung)

(Schneller MA vs langsamer MA Beziehung) MACD Momentum (MACD-Linie vs Signal)

(MACD-Linie vs Signal) RSI Oszillation (Position relativ zur 50er-Marke)

(Position relativ zur 50er-Marke) Higher High Muster (Höhere Swing-Struktur)

(Höhere Swing-Struktur) Higher Low Muster (Höhere Swing-Struktur)

Jedes Kriterium entspricht einer "Stimme". Ergebnisse werden aggregiert und klassifiziert: Starker Trend, schwacher Trend oder Seitwärts.

Konfluenz-Score (0-100%)

Misst das Ausrichtungsniveau zwischen 7 Zeitrahmen. Hohe Konfluenz zeigt Zeitrahmen, die sich in dieselbe Richtung bewegen. Niedrige Konfluenz spiegelt Divergenz zwischen Zeitrahmen wider.

Dashboard Status-Anzeige

Status Titel Beschreibung Strong Uptrend 7/7 TFs bullish Alle Zeitrahmen stimmen bullisch überein Strong Downtrend 7/7 TFs bearish Alle Zeitrahmen stimmen bärisch überein Uptrend 5-6/7 TFs bullish Mehrheit der Zeitrahmen tendiert bullisch Downtrend 5-6/7 TFs bearish Mehrheit der Zeitrahmen tendiert bärisch Pullback Likely Conflict Aktueller TF widerspricht dem Gesamttrend Consolidation Waiting Richtung des aktuellen TF unklar Sideways Market Choppy Gemischte Signale (≤4/7 TFs übereinstimmend)

Wie man das Dashboard liest

Oberer Bereich: Trend des aktuellen Zeitrahmens

Zeigt Trendanalyse auf dem betrachteten Chart:

Trendstatus (AUFWÄRTS/ABWÄRTS/SCHWACH/RANGE)

Konfidenz-Prozentsatz (Stimmen / 7)

Stärke-Level (basierend auf ADX-Wert)

Mittlerer Bereich: Gesamt-Konsens

Gewichtete Aggregation aller 7 Zeitrahmen - liefert die "Gesamtbild"-Ansicht.

Unterer Bereich: Status-Klassifizierung

Zeigt Konfluenz-Status und Ausrichtungsniveau zwischen Zeitrahmen.

TF-Streifen (7 Punkte)

Visueller Scan aller Zeitrahmen von M1 (schnellster) bis D1 (langsamster). Einheitliche Farben spiegeln klaren Trend wider. Gemischte Farben spiegeln richtungslosen Markt wider.

Für wen ist es gedacht

Neue Händler

Das Tool hilft, Multi-Zeitrahmen-Trends visuell zu verfolgen, ohne ständig Charts zu wechseln.

Erfahrene Händler

Sparen Sie Zeit bei der Multi-Zeitrahmen-Analyse, bewerten Sie schnell das Ausrichtungsniveau zwischen TFs.

Scalper & Day Trader

Echtzeit-Dashboard-Updates (alle 500ms) geeignet für kontinuierliche Marktüberwachung.

Swing Trader

Konfluenz-Analyse auf D1/H4/H1 Zeitrahmen unterstützt langfristige Trendbewertung.

Was ihn unterscheidet

Smart Trend Consensus MT5 zeigt nicht einfach nur gleitende Durchschnitte an. Der Indikator verwendet ein 7-Kriterien-Bewertungssystem, das kombiniert:

Trendrichtung (ADX, EMAs)

Momentum (MACD, RSI)

Preisstruktur (Swing-Muster)

Jeder Zeitrahmen wird objektiv basierend auf technischen Kriterien bewertet.

Zusammenfassung

Smart Trend Consensus MT5 ist ein Multi-Zeitrahmen Trendanalyse-Tool.

Der Indikator konsolidiert Daten aus 7 Zeitrahmen, wendet 7 Bewertungskriterien an und zeigt Ergebnisse auf einem visuellen Dashboard.

Eine umfassende Sicht auf den Markttrend-Status.

7 Zeitrahmen. Eine klare Antwort.