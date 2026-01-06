Price Action Range Intelligence

P A R Intelligence ist ein Multi-Strategie-Handelsindikator, der für professionelle Händler entwickelt wurde, die Präzision, Flexibilität und fortschrittliche Marktanalysen verlangen. Dieses leistungsstarke Tool kombiniert zwei bewährte Handelsmethoden in einer nahtlosen Schnittstelle und bietet eine Erkennung von Unterstützungen und Widerständen in institutioneller Qualität mit intelligenten Ausbruchs- und Mustererkennungssystemen.





✨ Warum dies Ihr ultimativer Handelsvorteil ist

ZWEI-STRATEGIEN-ARCHITEKTUR

Wählen Sie zwischen zwei leistungsstarken Handelsansätzen - oder kombinieren Sie sie:





🎯 MUSTERSTRATEGIE

Erweiterte Erkennung von Candlestick-Mustern (Pin Bars, Engulfing, Inside Bars)

Intelligente zonenbasierte Filterung für hochwahrscheinliche Setups

Professionelle Wingdings-Pfeildarstellung

⚡ AUSBRUCHSSTRATEGIE

Intelligente Impulsausbruchserkennung

Automatisierte TP/SL-Berechnung mit Risk:Reward-Management

Ausbruchswarnungen in Echtzeit mit Retracement-Anleitung





INTELLIGENTE ZONENERKENNUNG

Intelligente Unterstützungs-/Widerstandsniveaus: Identifiziert automatisch wichtige Marktzonen mit Hilfe der Swing-Point-Analyse





Dreistufiges Zonensystem:

BUY RANGE (Unterstützungszone) - Klare Einstiegsniveaus für Haussepositionen

SELL RANGE (Widerstandszone) - Präziser Widerstand für bärische Positionen

PROFIT RANGE - Sicherer Handelsbereich zwischen den Zonen

Professionelle visuelle Anzeige: Kristallklare Zonendarstellung mit umfassender Beschriftung





📊 KEY FEATURES

🏆 Analyse auf professionellem Niveau

Adaptive Zonen-Erkennung: Dynamische Berechnung basierend auf den Marktbedingungen

Intelligente Filterung von Mustern: Zeigt nur Muster innerhalb gültiger Handelszonen an

Multi-Timeframe-fähig: Funktioniert auf allen Zeitrahmen von 1-Minuten- bis zu Monatscharts

Intelligentes Warnsystem: Konfigurierbare Alarme (Popup, E-Mail, Push) mit Deduplizierung





🎨 Visuelles Erlebnis

Professionelle Farbkodierung: Anpassbare Farbschemata für verschiedene Trader

Verbesserte Zonenbeschriftungen: Vollständige Anzeige der Preisebenen mit Zonengrößen

Wingdings-Pfeile: Unterschiedliche Pfeildesigns für verschiedene Mustertypen

Saubere Schnittstelle: Nicht-intrusives Design, das die Chart-Analyse verbessert





⚙️ Vollständige Kontrolle und Anpassung

Modulare Strategieauswahl: Unabhängiges Aktivieren/Deaktivieren von Strategien

Einstellbare Empfindlichkeit: Feinabstimmung der Zonenerkennung und Mustererkennung

Integration des Risikomanagements: Integrierte TP/SL-Berechnung mit R:R-Management

Globale Variablen: Bereit für EA-Integration und automatisierten Handel





🔧 TECHNISCHE DATEN

STRATEGIEKONFIGURATION

Muster-Strategie: Pin Bars, Engulfing Patterns, Inside Bars

Ausbruch-Strategie: Impulsausbrüche mit Momentum-Validierung

Zonenanalyse: 150-Bar-Lookback mit einstellbarer Empfindlichkeit

Alarmsysteme: Separate Konfiguration für jede Strategie

VISUELLE EINSTELLUNGEN

Benutzerdefinierte Farben: Kauf-/Verkaufs-/Gewinnzonenfarben, Musterfarben, Ausbruchsfarben

Transparenz-Steuerung: Einstellbare Zonentransparenz (0-100%)

Beschriftungsoptionen: Ein-/Ausblenden von Zonenbeschriftungen mit professioneller Formatierung

Pfeil-Stile: Verschiedene Wingdings-Pfeile zur visuellen Unterscheidung





RISIKO-MANAGEMENT

Auto TP/SL: Berechnet optimale Take-Profit- und Stop-Loss-Levels

Risiko:Belohnungs-Verhältnisse: Konfigurierbar von 1:1 bis 5:1+

Breakout-Validierung: Mindestgrößenanforderungen für gültige Signale

Impuls-Prüfung: Filtert schwache, nicht-impulsive Ausbrüche heraus

🎯 FÜR WEN IST DAS GEEIGNET?

Perfekt für:

Professionelle Trader, die Tools auf institutionellem Niveau suchen

Price Action Puristen, die mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus handeln

Swing Trader, die nach hochwahrscheinlichen Einstiegsmöglichkeiten suchen

Day Trader, die klare Intraday-Levels benötigen

Algorithmische Trader, die zuverlässige EA-Inputs benötigen

Trading-Ausbilder, die Schlüsselkonzepte demonstrieren möchten



Unterstützte Handelsstile:

Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen

Day Trading, Swing Trading, Positionshandel

Manueller Handel, halbautomatischer Handel, EA-Integration





📈 WAS SIE ERREICHEN WERDEN

✅ Handelsvorteile:

Klare Marktstruktur: Verstehen Sie, wo institutionelle Akteure positioniert sind

Hochwahrscheinliche Einstiege: Gehen Sie bei optimalen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus in den Handel ein

Professionelles Risikomanagement: Handeln Sie mit berechneten TP/SL-Levels

Reduziertes Rauschen: Ausfiltern von Marktbewegungen geringer Qualität

Vertrauen in Trades: Unterstützt durch duale Validierungssysteme





✅ Psychologische Vorteile:

Eliminieren Sie das Rätselraten: Handeln Sie mit klaren, objektiven Werten

Reduzieren Sie die Bildschirmzeit: Überlassen Sie dem Indikator die schwere Analyse

Verbessern Sie die Konsistenz: Befolgen Sie bewährte Handelsmethodiken

Verbessern Sie die Disziplin: Handeln Sie nur, wenn die Bedingungen optimal sind





🛠 EINRICHTUNG & VERWENDUNG

Schnellstart:

An den Chart anhängen: Auf jeden Zeitrahmen oder jedes Instrument laden

Strategien konfigurieren: Aktivieren Sie Ihren bevorzugten Handelsansatz

Alarme einstellen: Konfigurieren Sie Benachrichtigungen für Ihren Handelsstil

Handel beginnen: Folgen Sie den klaren visuellen Signalen





Erweiterte Nutzung:

Kombinieren Sie Strategien: Verwenden Sie Musterbestätigungen mit Ausbruchssignalen

EA-Integration: Zugriff auf Zonen über globale Variablen für den automatisierten Handel

Multi-Timeframe-Analyse: Vergleichen Sie Zonen über verschiedene Zeitrahmen hinweg

Benutzerdefinierte Optimierung: Feinabstimmung der Parameter für Ihren spezifischen Handelsstil





💼 PROFESSIONELLE ANWENDUNG

Institutionelle Funktionen:

Globaler variabler Zugang: Perfekt für Hedgefonds und Eigenhandelsfirmen

Multi-Asset-Unterstützung: Getestet auf Forex, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen

Backtest-kompatibel: Funktioniert mit MT5 Strategie-Tester

Geringer Ressourcenverbrauch: Optimiert für Leistung





Pädagogischer Wert:

Lernen Sie Price Action: Sehen Sie, wie professionelle Händler die Märkte analysieren

Verstehen Sie die Marktstruktur: Visualisieren Sie Unterstützungs-/Widerstandskonzepte

Trading-Pläne entwickeln: Strategien auf klaren Marktniveaus aufbauen

Risikomanagement-Schulung: Üben Sie die richtige Positionsgröße und Stop-Platzierung





📞 UNTERSTÜTZUNG & UPDATES

Kommunizieren Sie über private Nachrichten und erhalten Sie Updates direkt auf dem Markt.

Kontinuierliche Verbesserung:

Regelmäßige Updates: Basierend auf Benutzer-Feedback und Marktveränderungen

Funktionserweiterungen: Neue Trading-Tools und Erweiterungen

Kompatibilitäts-Updates: Unterstützung für neue MT5-Builds und -Funktionen

Optimierung der Leistung: Laufende Code-Verbesserungen





💰 RECHTFERTIGUNG DER INVESTITION

Wert-Angebot:

Einmaliger Kauf: Keine Abonnements, keine wiederkehrenden Gebühren

Mehrere Strategien: Zwei professionelle Systeme in einem Produkt

Zeitersparnis: Reduziert die Analysezeit um mehr als 80

Trading Edge: Bietet Analysen auf institutionellem Niveau zu Einzelhandelspreisen

Risikoreduzierung: Eingebaute Risikomanagement-Funktionen





ROI-Potenzial:

Lebenslanger Wert: Kontinuierliche Updates und Verbesserungen ohne zusätzliche Kosten





🎁 SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT