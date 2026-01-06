Price Action Range Intelligence
- Indikatoren
- Clemence Benjamin
- Version: 2.40
- Aktivierungen: 20
P A R Intelligence ist ein Multi-Strategie-Handelsindikator, der für professionelle Händler entwickelt wurde, die Präzision, Flexibilität und fortschrittliche Marktanalysen verlangen. Dieses leistungsstarke Tool kombiniert zwei bewährte Handelsmethoden in einer nahtlosen Schnittstelle und bietet eine Erkennung von Unterstützungen und Widerständen in institutioneller Qualität mit intelligenten Ausbruchs- und Mustererkennungssystemen.
✨ Warum dies Ihr ultimativer Handelsvorteil ist
ZWEI-STRATEGIEN-ARCHITEKTUR
Wählen Sie zwischen zwei leistungsstarken Handelsansätzen - oder kombinieren Sie sie:
🎯 MUSTERSTRATEGIE
- Erweiterte Erkennung von Candlestick-Mustern (Pin Bars, Engulfing, Inside Bars)
- Intelligente zonenbasierte Filterung für hochwahrscheinliche Setups
- Professionelle Wingdings-Pfeildarstellung
⚡ AUSBRUCHSSTRATEGIE
- Intelligente Impulsausbruchserkennung
- Automatisierte TP/SL-Berechnung mit Risk:Reward-Management
- Ausbruchswarnungen in Echtzeit mit Retracement-Anleitung
INTELLIGENTE ZONENERKENNUNG
Intelligente Unterstützungs-/Widerstandsniveaus: Identifiziert automatisch wichtige Marktzonen mit Hilfe der Swing-Point-Analyse
Dreistufiges Zonensystem:
BUY RANGE (Unterstützungszone) - Klare Einstiegsniveaus für Haussepositionen
SELL RANGE (Widerstandszone) - Präziser Widerstand für bärische Positionen
PROFIT RANGE - Sicherer Handelsbereich zwischen den Zonen
Professionelle visuelle Anzeige: Kristallklare Zonendarstellung mit umfassender Beschriftung
📊 KEY FEATURES
🏆 Analyse auf professionellem Niveau
Adaptive Zonen-Erkennung: Dynamische Berechnung basierend auf den Marktbedingungen
Intelligente Filterung von Mustern: Zeigt nur Muster innerhalb gültiger Handelszonen an
Multi-Timeframe-fähig: Funktioniert auf allen Zeitrahmen von 1-Minuten- bis zu Monatscharts
Intelligentes Warnsystem: Konfigurierbare Alarme (Popup, E-Mail, Push) mit Deduplizierung
🎨 Visuelles Erlebnis
Professionelle Farbkodierung: Anpassbare Farbschemata für verschiedene Trader
Verbesserte Zonenbeschriftungen: Vollständige Anzeige der Preisebenen mit Zonengrößen
Wingdings-Pfeile: Unterschiedliche Pfeildesigns für verschiedene Mustertypen
Saubere Schnittstelle: Nicht-intrusives Design, das die Chart-Analyse verbessert
⚙️ Vollständige Kontrolle und Anpassung
Modulare Strategieauswahl: Unabhängiges Aktivieren/Deaktivieren von Strategien
Einstellbare Empfindlichkeit: Feinabstimmung der Zonenerkennung und Mustererkennung
Integration des Risikomanagements: Integrierte TP/SL-Berechnung mit R:R-Management
Globale Variablen: Bereit für EA-Integration und automatisierten Handel
🔧 TECHNISCHE DATEN
STRATEGIEKONFIGURATION
- Muster-Strategie: Pin Bars, Engulfing Patterns, Inside Bars
- Ausbruch-Strategie: Impulsausbrüche mit Momentum-Validierung
- Zonenanalyse: 150-Bar-Lookback mit einstellbarer Empfindlichkeit
- Alarmsysteme: Separate Konfiguration für jede Strategie
VISUELLE EINSTELLUNGEN
- Benutzerdefinierte Farben: Kauf-/Verkaufs-/Gewinnzonenfarben, Musterfarben, Ausbruchsfarben
- Transparenz-Steuerung: Einstellbare Zonentransparenz (0-100%)
- Beschriftungsoptionen: Ein-/Ausblenden von Zonenbeschriftungen mit professioneller Formatierung
- Pfeil-Stile: Verschiedene Wingdings-Pfeile zur visuellen Unterscheidung
RISIKO-MANAGEMENT
- Auto TP/SL: Berechnet optimale Take-Profit- und Stop-Loss-Levels
- Risiko:Belohnungs-Verhältnisse: Konfigurierbar von 1:1 bis 5:1+
- Breakout-Validierung: Mindestgrößenanforderungen für gültige Signale
- Impuls-Prüfung: Filtert schwache, nicht-impulsive Ausbrüche heraus
🎯 FÜR WEN IST DAS GEEIGNET?
Perfekt für:
Professionelle Trader, die Tools auf institutionellem Niveau suchen
Price Action Puristen, die mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus handeln
Swing Trader, die nach hochwahrscheinlichen Einstiegsmöglichkeiten suchen
Day Trader, die klare Intraday-Levels benötigen
Algorithmische Trader, die zuverlässige EA-Inputs benötigen
Trading-Ausbilder, die Schlüsselkonzepte demonstrieren möchten
Unterstützte Handelsstile:
Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen
Day Trading, Swing Trading, Positionshandel
Manueller Handel, halbautomatischer Handel, EA-Integration
📈 WAS SIE ERREICHEN WERDEN
✅ Handelsvorteile:
Klare Marktstruktur: Verstehen Sie, wo institutionelle Akteure positioniert sind
Hochwahrscheinliche Einstiege: Gehen Sie bei optimalen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus in den Handel ein
Professionelles Risikomanagement: Handeln Sie mit berechneten TP/SL-Levels
Reduziertes Rauschen: Ausfiltern von Marktbewegungen geringer Qualität
Vertrauen in Trades: Unterstützt durch duale Validierungssysteme
✅ Psychologische Vorteile:
Eliminieren Sie das Rätselraten: Handeln Sie mit klaren, objektiven Werten
Reduzieren Sie die Bildschirmzeit: Überlassen Sie dem Indikator die schwere Analyse
Verbessern Sie die Konsistenz: Befolgen Sie bewährte Handelsmethodiken
Verbessern Sie die Disziplin: Handeln Sie nur, wenn die Bedingungen optimal sind
🛠 EINRICHTUNG & VERWENDUNG
Schnellstart:
An den Chart anhängen: Auf jeden Zeitrahmen oder jedes Instrument laden
Strategien konfigurieren: Aktivieren Sie Ihren bevorzugten Handelsansatz
Alarme einstellen: Konfigurieren Sie Benachrichtigungen für Ihren Handelsstil
Handel beginnen: Folgen Sie den klaren visuellen Signalen
Erweiterte Nutzung:
Kombinieren Sie Strategien: Verwenden Sie Musterbestätigungen mit Ausbruchssignalen
EA-Integration: Zugriff auf Zonen über globale Variablen für den automatisierten Handel
Multi-Timeframe-Analyse: Vergleichen Sie Zonen über verschiedene Zeitrahmen hinweg
Benutzerdefinierte Optimierung: Feinabstimmung der Parameter für Ihren spezifischen Handelsstil
💼 PROFESSIONELLE ANWENDUNG
Institutionelle Funktionen:
Globaler variabler Zugang: Perfekt für Hedgefonds und Eigenhandelsfirmen
Multi-Asset-Unterstützung: Getestet auf Forex, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen
Backtest-kompatibel: Funktioniert mit MT5 Strategie-Tester
Geringer Ressourcenverbrauch: Optimiert für Leistung
Pädagogischer Wert:
Lernen Sie Price Action: Sehen Sie, wie professionelle Händler die Märkte analysieren
Verstehen Sie die Marktstruktur: Visualisieren Sie Unterstützungs-/Widerstandskonzepte
Trading-Pläne entwickeln: Strategien auf klaren Marktniveaus aufbauen
Risikomanagement-Schulung: Üben Sie die richtige Positionsgröße und Stop-Platzierung
📞 UNTERSTÜTZUNG & UPDATES
Kommunizieren Sie über private Nachrichten und erhalten Sie Updates direkt auf dem Markt.
Kontinuierliche Verbesserung:
Regelmäßige Updates: Basierend auf Benutzer-Feedback und Marktveränderungen
Funktionserweiterungen: Neue Trading-Tools und Erweiterungen
Kompatibilitäts-Updates: Unterstützung für neue MT5-Builds und -Funktionen
Optimierung der Leistung: Laufende Code-Verbesserungen
💰 RECHTFERTIGUNG DER INVESTITION
Wert-Angebot:
Einmaliger Kauf: Keine Abonnements, keine wiederkehrenden Gebühren
Mehrere Strategien: Zwei professionelle Systeme in einem Produkt
Zeitersparnis: Reduziert die Analysezeit um mehr als 80
Trading Edge: Bietet Analysen auf institutionellem Niveau zu Einzelhandelspreisen
Risikoreduzierung: Eingebaute Risikomanagement-Funktionen
ROI-Potenzial:
Lebenslanger Wert: Kontinuierliche Updates und Verbesserungen ohne zusätzliche Kosten
🎁 SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT