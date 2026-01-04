Smart Trend Consensus MT5

マルチタイムフレーム・トレンド分析ツール

チャートを常に切り替えることなく、複数のタイムフレームでトレンドを追跡したいですか？

Smart Trend Consensus MT5 は、7つのタイムフレームを同時に（M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1）データを統合するテクニカル分析ツールです。このインジケーターは 7つの技術的基準 を使用して各タイムフレームのトレンド状態を評価し、すべての情報をビジュアルダッシュボードに表示します。

トレーダーが市場監視の時間を節約するのに役立つ多次元分析ツールです。

User Guide | Other languages

主な機能

7タイムフレームのリアルタイム分析

単一のダッシュボードでM1からD1まで監視。複数のタイムフレームを比較するためにチャートを切り替えたり、手動で計算したりする必要はありません。

7基準評価システム

各タイムフレームは7つの技術的要因に基づいて分析されます：

  • ADX方向性指数（+DI対-DI）
  • EMA50ポジション（価格対高速移動平均）
  • EMA200アライメント（高速MA対低速MAの関係）
  • MACDモメンタム（MACDライン対シグナル）
  • RSIオシレーション（50レベルに対する位置）
  • ハイヤーハイパターン（より高いスイング構造）
  • ハイヤーローパターン（より高いスイング構造）

各基準は1「票」に相当します。結果は集計され分類されます：強いトレンド、弱いトレンド、またはレンジ。

コンフルエンススコア（0-100%）

7つのタイムフレーム間のアライメントレベルを測定します。高いコンフルエンスはタイムフレームが同じ方向に動いていることを示します。低いコンフルエンスはタイムフレーム間の乖離を反映します。

ダッシュボードステータス表示

Status タイトル 説明
Strong Uptrend 7/7 TFs bullish すべてのタイムフレームが強気で一致
Strong Downtrend 7/7 TFs bearish すべてのタイムフレームが弱気で一致
Uptrend 5-6/7 TFs bullish 大半のタイムフレームが強気寄り
Downtrend 5-6/7 TFs bearish 大半のタイムフレームが弱気寄り
Pullback Likely Conflict 現在のTFが全体トレンドと矛盾
Consolidation Waiting 現在のTF方向が不明確
Sideways Market Choppy 混合シグナル（≤4/7 TFsが一致）

ダッシュボードの読み方

上部セクション：現在のタイムフレームトレンド

表示しているチャートのトレンド分析を表示：

  • トレンドステータス（上昇/下降/弱い/レンジ）
  • 信頼度パーセンテージ（票数 / 7）
  • 強度レベル（ADX値に基づく）

中央セクション：全体コンセンサス

7つのタイムフレームすべての加重集計 - 「全体像」を提供。

下部セクション：ステータス分類

コンフルエンスステータスとタイムフレーム間のアライメントレベルを表示。

TFストリップ（7つのドット）

M1（最速）からD1（最遅）までのすべてのタイムフレームのビジュアルスキャン。統一された色は明確なトレンドを反映。混合色は方向性のない市場を反映。

対象ユーザー

初心者トレーダー

ツールはチャートを常に切り替えることなく、マルチタイムフレームトレンドを視覚的に追跡するのに役立ちます。

経験豊富なトレーダー

マルチタイムフレーム分析の時間を節約し、TF間のアライメントレベルを素早く評価。

スキャルパー＆デイトレーダー

リアルタイムダッシュボード更新（500ms毎）は継続的な市場監視に適しています。

スイングトレーダー

D1/H4/H1タイムフレームでのコンフルエンス分析は長期トレンド評価をサポート。

何が違うのか

Smart Trend Consensus MT5は単に移動平均を表示するだけではありません。このインジケーターは以下を組み合わせた7基準評価システムを使用します：

  • トレンド方向（ADX、EMAs）
  • モメンタム（MACD、RSI）
  • 価格構造（スイングパターン）

各タイムフレームは技術的基準に基づいて客観的にスコア付けされます。

まとめ

Smart Trend Consensus MT5 はマルチタイムフレーム・トレンド分析ツールです。

このインジケーターは7つのタイムフレームからデータを統合し、7つの評価基準を適用し、ビジュアルダッシュボードに結果を表示します。

市場トレンド状態の包括的なビュー。

7つのタイムフレーム。1つの明確な答え。


