Smart Trend Consensus MT5
- インディケータ
- Ich Khiem Nguyen
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
マルチタイムフレーム・トレンド分析ツール
チャートを常に切り替えることなく、複数のタイムフレームでトレンドを追跡したいですか？
Smart Trend Consensus MT5 は、7つのタイムフレームを同時に（M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1）データを統合するテクニカル分析ツールです。このインジケーターは 7つの技術的基準 を使用して各タイムフレームのトレンド状態を評価し、すべての情報をビジュアルダッシュボードに表示します。
トレーダーが市場監視の時間を節約するのに役立つ多次元分析ツールです。
主な機能
7タイムフレームのリアルタイム分析
単一のダッシュボードでM1からD1まで監視。複数のタイムフレームを比較するためにチャートを切り替えたり、手動で計算したりする必要はありません。
7基準評価システム
各タイムフレームは7つの技術的要因に基づいて分析されます：
- ADX方向性指数（+DI対-DI）
- EMA50ポジション（価格対高速移動平均）
- EMA200アライメント（高速MA対低速MAの関係）
- MACDモメンタム（MACDライン対シグナル）
- RSIオシレーション（50レベルに対する位置）
- ハイヤーハイパターン（より高いスイング構造）
- ハイヤーローパターン（より高いスイング構造）
各基準は1「票」に相当します。結果は集計され分類されます：強いトレンド、弱いトレンド、またはレンジ。
コンフルエンススコア（0-100%）
7つのタイムフレーム間のアライメントレベルを測定します。高いコンフルエンスはタイムフレームが同じ方向に動いていることを示します。低いコンフルエンスはタイムフレーム間の乖離を反映します。
ダッシュボードステータス表示
|Status
|タイトル
|説明
|Strong Uptrend
|7/7 TFs bullish
|すべてのタイムフレームが強気で一致
|Strong Downtrend
|7/7 TFs bearish
|すべてのタイムフレームが弱気で一致
|Uptrend
|5-6/7 TFs bullish
|大半のタイムフレームが強気寄り
|Downtrend
|5-6/7 TFs bearish
|大半のタイムフレームが弱気寄り
|Pullback Likely
|Conflict
|現在のTFが全体トレンドと矛盾
|Consolidation
|Waiting
|現在のTF方向が不明確
|Sideways Market
|Choppy
|混合シグナル（≤4/7 TFsが一致）
ダッシュボードの読み方
上部セクション：現在のタイムフレームトレンド
表示しているチャートのトレンド分析を表示：
- トレンドステータス（上昇/下降/弱い/レンジ）
- 信頼度パーセンテージ（票数 / 7）
- 強度レベル（ADX値に基づく）
中央セクション：全体コンセンサス
7つのタイムフレームすべての加重集計 - 「全体像」を提供。
下部セクション：ステータス分類
コンフルエンスステータスとタイムフレーム間のアライメントレベルを表示。
TFストリップ（7つのドット）
M1（最速）からD1（最遅）までのすべてのタイムフレームのビジュアルスキャン。統一された色は明確なトレンドを反映。混合色は方向性のない市場を反映。
対象ユーザー
初心者トレーダー
ツールはチャートを常に切り替えることなく、マルチタイムフレームトレンドを視覚的に追跡するのに役立ちます。
経験豊富なトレーダー
マルチタイムフレーム分析の時間を節約し、TF間のアライメントレベルを素早く評価。
スキャルパー＆デイトレーダー
リアルタイムダッシュボード更新（500ms毎）は継続的な市場監視に適しています。
スイングトレーダー
D1/H4/H1タイムフレームでのコンフルエンス分析は長期トレンド評価をサポート。
何が違うのか
Smart Trend Consensus MT5は単に移動平均を表示するだけではありません。このインジケーターは以下を組み合わせた7基準評価システムを使用します：
- トレンド方向（ADX、EMAs）
- モメンタム（MACD、RSI）
- 価格構造（スイングパターン）
各タイムフレームは技術的基準に基づいて客観的にスコア付けされます。
まとめ
Smart Trend Consensus MT5 はマルチタイムフレーム・トレンド分析ツールです。
このインジケーターは7つのタイムフレームからデータを統合し、7つの評価基準を適用し、ビジュアルダッシュボードに結果を表示します。
市場トレンド状態の包括的なビュー。
7つのタイムフレーム。1つの明確な答え。