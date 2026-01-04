Smart Trend Consensus MT5

Outil d'Analyse de Tendance Multi-Temporelle

Vous voulez suivre les tendances sur plusieurs unités de temps sans changer constamment de graphiques ?

Smart Trend Consensus MT5 est un outil d'analyse technique qui consolide les données de 7 unités de temps simultanément (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1). L'indicateur utilise 7 critères techniques pour évaluer l'état de la tendance sur chaque unité de temps et affiche toutes les informations sur un tableau de bord visuel.

Un outil d'analyse multidimensionnel qui aide les traders à gagner du temps dans la surveillance des marchés.

User Guide | Other languages

Fonctionnalités Principales

Analyse de 7 Unités de Temps en Temps Réel

Surveillez de M1 à D1 sur un seul tableau de bord. Pas besoin de changer de graphiques ou de calculer manuellement pour comparer plusieurs unités de temps.

Système d'Évaluation à 7 Critères

Chaque unité de temps est analysée selon 7 facteurs techniques :

  • Indice Directionnel ADX (+DI vs -DI)
  • Position EMA50 (Prix vs moyenne mobile rapide)
  • Alignement EMA200 (Relation MA rapide vs MA lente)
  • Momentum MACD (Ligne MACD vs Signal)
  • Oscillation RSI (Position relative au niveau 50)
  • Pattern Higher High (Structure de swing plus élevée)
  • Pattern Higher Low (Structure de swing plus élevée)

Chaque critère équivaut à un "vote". Les résultats sont agrégés et classés : Tendance forte, tendance faible ou latérale.

Score de Confluence (0-100%)

Mesure le niveau d'alignement entre les 7 unités de temps. Une confluence élevée montre les unités de temps se déplaçant dans la même direction. Une confluence faible reflète une divergence entre les unités de temps.

Affichage des États sur le Tableau de Bord

Status Titre Description
Strong Uptrend 7/7 TFs bullish Toutes les unités de temps d'accord haussier
Strong Downtrend 7/7 TFs bearish Toutes les unités de temps d'accord baissier
Uptrend 5-6/7 TFs bullish Majorité des unités de temps penchent haussier
Downtrend 5-6/7 TFs bearish Majorité des unités de temps penchent baissier
Pullback Likely Conflict TF actuel en conflit avec tendance globale
Consolidation Waiting Direction du TF actuel pas claire
Sideways Market Choppy Signaux mixtes (≤4/7 TFs d'accord)

Comment Lire le Tableau de Bord

Section Supérieure : Tendance de l'Unité de Temps Actuelle

Affiche l'analyse de tendance sur le graphique que vous regardez :

  • État de tendance (HAUSSE/BAISSE/FAIBLE/RANGE)
  • Pourcentage de confiance (votes / 7)
  • Niveau de force (basé sur la valeur ADX)

Section Centrale : Consensus Global

Agrégat pondéré des 7 unités de temps - fournit la vue "d'ensemble".

Section Inférieure : Classification de l'État

Affiche l'état de confluence et le niveau d'alignement entre les unités de temps.

Bande TF (7 Points)

Scan visuel de toutes les unités de temps de M1 (plus rapide) à D1 (plus lent). Couleurs unifiées reflètent une tendance claire. Couleurs mélangées reflètent un marché sans direction.

Pour Qui Est-Ce

Nouveaux Traders

L'outil aide à suivre visuellement les tendances multi-temporelles sans changer constamment de graphiques.

Traders Expérimentés

Gagnez du temps sur l'analyse multi-temporelle, évaluez rapidement le niveau d'alignement entre les TFs.

Scalpers & Day Traders

Mises à jour du tableau de bord en temps réel (toutes les 500ms) adaptées à la surveillance continue du marché.

Swing Traders

L'analyse de confluence sur les unités de temps D1/H4/H1 soutient l'évaluation des tendances à long terme.

Ce Qui Le Distingue

Smart Trend Consensus MT5 n'affiche pas simplement des moyennes mobiles. L'indicateur utilise un système d'évaluation à 7 critères combinant :

  • Direction de tendance (ADX, EMAs)
  • Momentum (MACD, RSI)
  • Structure de prix (patterns de swing)

Chaque unité de temps est notée objectivement sur la base de critères techniques.

Résumé

Smart Trend Consensus MT5 est un outil d'analyse de tendance multi-temporelle.

L'indicateur consolide les données de 7 unités de temps, applique 7 critères d'évaluation et affiche les résultats sur un tableau de bord visuel.

Une vue complète de l'état de la tendance du marché.

7 Unités de Temps. Une Réponse Claire.


