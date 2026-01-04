Smart Trend Consensus MT5

Strumento di Analisi Trend Multi-Timeframe

Vuoi seguire i trend su più timeframe senza cambiare costantemente i grafici?

Smart Trend Consensus MT5 è uno strumento di analisi tecnica che consolida i dati da 7 timeframe simultaneamente (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1). L'indicatore utilizza 7 criteri tecnici per valutare lo stato del trend su ogni timeframe e visualizza tutte le informazioni su una dashboard visiva.

Uno strumento di analisi multidimensionale che aiuta i trader a risparmiare tempo nel monitoraggio dei mercati.

User Guide | Other languages

Caratteristiche Principali

Analisi di 7 Timeframe in Tempo Reale

Monitora da M1 a D1 su un'unica dashboard. Non è necessario cambiare grafici o calcolare manualmente per confrontare più timeframe.

Sistema di Valutazione a 7 Criteri

Ogni timeframe viene analizzato in base a 7 fattori tecnici:

  • Indice Direzionale ADX (+DI vs -DI)
  • Posizione EMA50 (Prezzo vs media mobile veloce)
  • Allineamento EMA200 (Relazione MA veloce vs MA lenta)
  • Momentum MACD (Linea MACD vs Signal)
  • Oscillazione RSI (Posizione relativa al livello 50)
  • Pattern Higher High (Struttura swing più alta)
  • Pattern Higher Low (Struttura swing più alta)

Ogni criterio equivale a un "voto". I risultati vengono aggregati e classificati: Trend forte, trend debole o laterale.

Punteggio di Confluenza (0-100%)

Misura il livello di allineamento tra i 7 timeframe. Alta confluenza mostra i timeframe che si muovono nella stessa direzione. Bassa confluenza riflette divergenza tra i timeframe.

Visualizzazione Stati sulla Dashboard

Status Titolo Descrizione
Strong Uptrend 7/7 TFs bullish Tutti i timeframe concordano rialzista
Strong Downtrend 7/7 TFs bearish Tutti i timeframe concordano ribassista
Uptrend 5-6/7 TFs bullish Maggioranza dei timeframe inclina rialzista
Downtrend 5-6/7 TFs bearish Maggioranza dei timeframe inclina ribassista
Pullback Likely Conflict TF attuale in conflitto con trend generale
Consolidation Waiting Direzione del TF attuale non chiara
Sideways Market Choppy Segnali misti (≤4/7 TFs concordano)

Come Leggere la Dashboard

Sezione Superiore: Trend del Timeframe Attuale

Mostra l'analisi del trend sul grafico che stai visualizzando:

  • Stato del trend (SU/GIÙ/DEBOLE/RANGE)
  • Percentuale di confidenza (voti / 7)
  • Livello di forza (basato sul valore ADX)

Sezione Centrale: Consenso Generale

Aggregato ponderato di tutti i 7 timeframe - fornisce la vista del "quadro generale".

Sezione Inferiore: Classificazione dello Stato

Mostra lo stato di confluenza e il livello di allineamento tra i timeframe.

Striscia TF (7 Punti)

Scansione visiva di tutti i timeframe da M1 (più veloce) a D1 (più lento). Colori unificati riflettono un trend chiaro. Colori misti riflettono un mercato senza direzione.

Per Chi È

Nuovi Trader

Lo strumento aiuta a seguire visivamente i trend multi-timeframe senza cambiare costantemente i grafici.

Trader Esperti

Risparmia tempo sull'analisi multi-timeframe, valuta rapidamente il livello di allineamento tra i TF.

Scalper e Day Trader

Aggiornamenti della dashboard in tempo reale (ogni 500ms) adatti al monitoraggio continuo del mercato.

Swing Trader

L'analisi di confluenza sui timeframe D1/H4/H1 supporta la valutazione del trend a lungo termine.

Cosa Lo Rende Diverso

Smart Trend Consensus MT5 non visualizza semplicemente le medie mobili. L'indicatore utilizza un sistema di valutazione a 7 criteri che combina:

  • Direzione del trend (ADX, EMAs)
  • Momentum (MACD, RSI)
  • Struttura del prezzo (pattern swing)

Ogni timeframe viene valutato oggettivamente in base a criteri tecnici.

Riepilogo

Smart Trend Consensus MT5 è uno strumento di analisi trend multi-timeframe.

L'indicatore consolida i dati da 7 timeframe, applica 7 criteri di valutazione e visualizza i risultati su una dashboard visiva.

Una visione completa dello stato del trend di mercato.

7 Timeframe. Una Risposta Chiara.


