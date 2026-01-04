Smart Trend Consensus MT5
Strumento di Analisi Trend Multi-Timeframe
Vuoi seguire i trend su più timeframe senza cambiare costantemente i grafici?
Smart Trend Consensus MT5 è uno strumento di analisi tecnica che consolida i dati da 7 timeframe simultaneamente (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1). L'indicatore utilizza 7 criteri tecnici per valutare lo stato del trend su ogni timeframe e visualizza tutte le informazioni su una dashboard visiva.
Uno strumento di analisi multidimensionale che aiuta i trader a risparmiare tempo nel monitoraggio dei mercati.
Caratteristiche Principali
Analisi di 7 Timeframe in Tempo Reale
Monitora da M1 a D1 su un'unica dashboard. Non è necessario cambiare grafici o calcolare manualmente per confrontare più timeframe.
Sistema di Valutazione a 7 Criteri
Ogni timeframe viene analizzato in base a 7 fattori tecnici:
- Indice Direzionale ADX (+DI vs -DI)
- Posizione EMA50 (Prezzo vs media mobile veloce)
- Allineamento EMA200 (Relazione MA veloce vs MA lenta)
- Momentum MACD (Linea MACD vs Signal)
- Oscillazione RSI (Posizione relativa al livello 50)
- Pattern Higher High (Struttura swing più alta)
- Pattern Higher Low (Struttura swing più alta)
Ogni criterio equivale a un "voto". I risultati vengono aggregati e classificati: Trend forte, trend debole o laterale.
Punteggio di Confluenza (0-100%)
Misura il livello di allineamento tra i 7 timeframe. Alta confluenza mostra i timeframe che si muovono nella stessa direzione. Bassa confluenza riflette divergenza tra i timeframe.
Visualizzazione Stati sulla Dashboard
|Status
|Titolo
|Descrizione
|Strong Uptrend
|7/7 TFs bullish
|Tutti i timeframe concordano rialzista
|Strong Downtrend
|7/7 TFs bearish
|Tutti i timeframe concordano ribassista
|Uptrend
|5-6/7 TFs bullish
|Maggioranza dei timeframe inclina rialzista
|Downtrend
|5-6/7 TFs bearish
|Maggioranza dei timeframe inclina ribassista
|Pullback Likely
|Conflict
|TF attuale in conflitto con trend generale
|Consolidation
|Waiting
|Direzione del TF attuale non chiara
|Sideways Market
|Choppy
|Segnali misti (≤4/7 TFs concordano)
Come Leggere la Dashboard
Sezione Superiore: Trend del Timeframe Attuale
Mostra l'analisi del trend sul grafico che stai visualizzando:
- Stato del trend (SU/GIÙ/DEBOLE/RANGE)
- Percentuale di confidenza (voti / 7)
- Livello di forza (basato sul valore ADX)
Sezione Centrale: Consenso Generale
Aggregato ponderato di tutti i 7 timeframe - fornisce la vista del "quadro generale".
Sezione Inferiore: Classificazione dello Stato
Mostra lo stato di confluenza e il livello di allineamento tra i timeframe.
Striscia TF (7 Punti)
Scansione visiva di tutti i timeframe da M1 (più veloce) a D1 (più lento). Colori unificati riflettono un trend chiaro. Colori misti riflettono un mercato senza direzione.
Per Chi È
Nuovi Trader
Lo strumento aiuta a seguire visivamente i trend multi-timeframe senza cambiare costantemente i grafici.
Trader Esperti
Risparmia tempo sull'analisi multi-timeframe, valuta rapidamente il livello di allineamento tra i TF.
Scalper e Day Trader
Aggiornamenti della dashboard in tempo reale (ogni 500ms) adatti al monitoraggio continuo del mercato.
Swing Trader
L'analisi di confluenza sui timeframe D1/H4/H1 supporta la valutazione del trend a lungo termine.
Cosa Lo Rende Diverso
Smart Trend Consensus MT5 non visualizza semplicemente le medie mobili. L'indicatore utilizza un sistema di valutazione a 7 criteri che combina:
- Direzione del trend (ADX, EMAs)
- Momentum (MACD, RSI)
- Struttura del prezzo (pattern swing)
Ogni timeframe viene valutato oggettivamente in base a criteri tecnici.
Riepilogo
Smart Trend Consensus MT5 è uno strumento di analisi trend multi-timeframe.
L'indicatore consolida i dati da 7 timeframe, applica 7 criteri di valutazione e visualizza i risultati su una dashboard visiva.
Una visione completa dello stato del trend di mercato.
7 Timeframe. Una Risposta Chiara.