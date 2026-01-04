Smart Trend Consensus MT5
- 指标
- Ich Khiem Nguyen
- 版本: 1.0
- 激活: 5
多时间框架趋势分析工具
想要在多个时间框架上追踪趋势，而无需不断切换图表？
Smart Trend Consensus MT5 是一款技术分析工具，可同时整合 7个时间框架 的数据（M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1）。该指标使用 7项技术标准 评估每个时间框架的趋势状态，并在可视化仪表板上显示所有信息。
一款多维分析工具，帮助交易者节省市场监控时间。
核心功能
7时间框架实时分析
在单一仪表板上监控M1到D1。无需切换图表或手动计算来比较多个时间框架。
7项标准评估系统
每个时间框架基于7个技术因素进行分析：
- ADX方向指数（+DI对比-DI）
- EMA50位置（价格相对于快速均线）
- EMA200对齐（快速MA与慢速MA的关系）
- MACD动量（MACD线对比信号线）
- RSI振荡（相对于50水平的位置）
- 更高高点形态（更高的波动结构）
- 更高低点形态（更高的波动结构）
每个标准等于一"票"。结果被汇总并分类：强趋势、弱趋势或横盘。
汇聚分数（0-100%）
衡量7个时间框架之间的对齐程度。高汇聚度表明时间框架朝同一方向移动。低汇聚度反映时间框架之间的分歧。
仪表板状态显示
|Status
|标题
|描述
|Strong Uptrend
|7/7 TFs bullish
|所有时间框架一致看涨
|Strong Downtrend
|7/7 TFs bearish
|所有时间框架一致看跌
|Uptrend
|5-6/7 TFs bullish
|多数时间框架倾向看涨
|Downtrend
|5-6/7 TFs bearish
|多数时间框架倾向看跌
|Pullback Likely
|Conflict
|当前TF与整体趋势冲突
|Consolidation
|Waiting
|当前TF方向不明
|Sideways Market
|Choppy
|混合信号（≤4/7 TFs一致）
如何阅读仪表板
顶部：当前时间框架趋势
显示您正在查看图表的趋势分析：
- 趋势状态（上涨/下跌/弱/区间）
- 置信度百分比（票数 / 7）
- 强度级别（基于ADX值）
中部：整体共识
所有7个时间框架的加权汇总 - 提供"全局"视角。
底部：状态分类
显示汇聚状态和时间框架之间的对齐程度。
TF条带（7个点）
从M1（最快）到D1（最慢）的所有时间框架的视觉扫描。统一的颜色反映明确的趋势。混合的颜色反映无方向的市场。
适用人群
新手交易者
该工具帮助可视化追踪多时间框架趋势，无需不断切换图表。
经验丰富的交易者
节省多时间框架分析时间，快速评估TF之间的对齐程度。
剥头皮和日内交易者
实时仪表板更新（每500毫秒）适合持续市场监控。
波段交易者
D1/H4/H1时间框架的汇聚分析支持长期趋势评估。
独特之处
Smart Trend Consensus MT5 不仅仅显示移动平均线。该指标使用7项标准评估系统，结合：
- 趋势方向（ADX、EMAs）
- 动量（MACD、RSI）
- 价格结构（波动形态）
每个时间框架基于技术标准进行客观评分。
总结
Smart Trend Consensus MT5 是一款多时间框架趋势分析工具。
该指标整合7个时间框架的数据，应用7项评估标准，并在可视化仪表板上显示结果。
市场趋势状态的全面视角。
7个时间框架。一个明确答案。