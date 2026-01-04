多时间框架趋势分析工具

想要在多个时间框架上追踪趋势，而无需不断切换图表？

Smart Trend Consensus MT5 是一款技术分析工具，可同时整合 7个时间框架 的数据（M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1）。该指标使用 7项技术标准 评估每个时间框架的趋势状态，并在可视化仪表板上显示所有信息。

一款多维分析工具，帮助交易者节省市场监控时间。

核心功能

7时间框架实时分析

在单一仪表板上监控M1到D1。无需切换图表或手动计算来比较多个时间框架。

7项标准评估系统

每个时间框架基于7个技术因素进行分析：

ADX方向指数（+DI对比-DI）

EMA50位置（价格相对于快速均线）

EMA200对齐（快速MA与慢速MA的关系）

MACD动量（MACD线对比信号线）

RSI振荡（相对于50水平的位置）

更高高点形态（更高的波动结构）

更高低点形态（更高的波动结构）

每个标准等于一"票"。结果被汇总并分类：强趋势、弱趋势或横盘。

汇聚分数（0-100%）

衡量7个时间框架之间的对齐程度。高汇聚度表明时间框架朝同一方向移动。低汇聚度反映时间框架之间的分歧。

仪表板状态显示

Status 标题 描述 Strong Uptrend 7/7 TFs bullish 所有时间框架一致看涨 Strong Downtrend 7/7 TFs bearish 所有时间框架一致看跌 Uptrend 5-6/7 TFs bullish 多数时间框架倾向看涨 Downtrend 5-6/7 TFs bearish 多数时间框架倾向看跌 Pullback Likely Conflict 当前TF与整体趋势冲突 Consolidation Waiting 当前TF方向不明 Sideways Market Choppy 混合信号（≤4/7 TFs一致）

如何阅读仪表板

顶部：当前时间框架趋势

显示您正在查看图表的趋势分析：

趋势状态（上涨/下跌/弱/区间）

置信度百分比（票数 / 7）

强度级别（基于ADX值）

中部：整体共识

所有7个时间框架的加权汇总 - 提供"全局"视角。

底部：状态分类

显示汇聚状态和时间框架之间的对齐程度。

TF条带（7个点）

从M1（最快）到D1（最慢）的所有时间框架的视觉扫描。统一的颜色反映明确的趋势。混合的颜色反映无方向的市场。

适用人群

新手交易者

该工具帮助可视化追踪多时间框架趋势，无需不断切换图表。

经验丰富的交易者

节省多时间框架分析时间，快速评估TF之间的对齐程度。

剥头皮和日内交易者

实时仪表板更新（每500毫秒）适合持续市场监控。

波段交易者

D1/H4/H1时间框架的汇聚分析支持长期趋势评估。

独特之处

Smart Trend Consensus MT5 不仅仅显示移动平均线。该指标使用7项标准评估系统，结合：

趋势方向（ADX、EMAs）

动量（MACD、RSI）

价格结构（波动形态）

每个时间框架基于技术标准进行客观评分。

总结

Smart Trend Consensus MT5 是一款多时间框架趋势分析工具。

该指标整合7个时间框架的数据，应用7项评估标准，并在可视化仪表板上显示结果。

市场趋势状态的全面视角。

7个时间框架。一个明确答案。



