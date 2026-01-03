ChartStyler MT5

ChartStyler wendet Farbschemata auf Ihre MetaTrader 5-Charts an. Wählen Sie aus vordefinierten Themen oder erstellen Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Farbpalette.

=== FUNKTIONEN ===

Vordefinierte Themen:

  • Dark: Modernes dunkles Design mit grün/roten Kerzen auf dunklem Hintergrund

  • Dark Muted: Gedämpfte Kerzenfarben für Kompatibilität mit Muster-Indikatoren

  • Light: Sauberer weißer Hintergrund mit klarer Sichtbarkeit der Kerzen

Benutzerdefinierter Themenmodus:

  • Hintergrundfarbe

  • Vordergrundfarbe (Text, Beschriftungen)

  • Gitterlinienfarbe

  • Körperfarbe der Bullenkerze

  • Körperfarbe der Bärenkerze

  • Dochtfarbe der Kerze

  • Farbe der Bid-Preislinie

  • Farbe der Ask-Preislinie

Anzeigeoptionen:

  • Gitterlinien ein- oder ausblenden

  • Bid/Ask-Preislinien ein- oder ausblenden

=== ANWENDUNG ===

  1. ChartStyler an einen beliebigen Chart anhängen

  2. Thema aus dem Dropdown-Menü auswählen (Dark, Dark Muted, Light, Custom)

  3. Wenn "Custom" ausgewählt ist, passen Sie die einzelnen Farben im Abschnitt "Custom Theme Colors" an

  4. Gitter und Bid/Ask-Linien nach Bedarf umschalten

=== KOMPATIBILITÄT ===

  • Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen

  • Kompatibel mit anderen Indikatoren

  • Dark Muted-Thema speziell für die Verwendung mit Mustererkennungs-Indikatoren entwickelt

  • Minimaler Ressourcenverbrauch

=== EINGABEPARAMETER ===

  • Theme: Auswahl von voreingestelltem oder benutzerdefiniertem Modus

  • Background: Chart-Hintergrundfarbe (Custom-Modus)

  • Foreground: Text- und Beschriftungsfarbe (Custom-Modus)

  • Grid: Gitterlinienfarbe (Custom-Modus)

  • Bull Candle: Körperfarbe der bullischen Kerze (Custom-Modus)

  • Bear Candle: Körperfarbe der bärischen Kerze (Custom-Modus)

  • Wick: Kerzendocht-/Schattenfarbe (Custom-Modus)

  • Bid Line: Farbe der Bid-Preislinie (Custom-Modus)

  • Ask Line: Farbe der Ask-Preislinie (Custom-Modus)

  • Show Grid: Gitterlinien aktivieren oder deaktivieren

  • Show Bid/Ask: Preislinien aktivieren oder deaktivieren

=== HINWEISE ===

  • Das Thema wird sofort angewendet, wenn der Indikator angehängt wird

  • Änderungen werden nach dem Ändern der Eingabeparameter wirksam

  • Der Indikator verwendet null Buffer für minimalen Speicherverbrauch


Weitere Produkte dieses Autors
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Visual ATR Candlestick Scanner Pro
Ich Khiem Nguyen
Indikatoren
VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO - Erweiterte Mustererkennung Der Visual ATR Candlestick Scanner Pro ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um gängige Kerzenmuster automatisch zu identifizieren und zu filtern, wodurch eine klarere Sicht auf potenzielle Marktumkehrungen oder -fortsetzungen geboten wird. I. Hauptmerkmale und Funktionalität 1. Automatisierte Kerzenmustererkennung Der Indikator erkennt automatisch über 25 professionelle Kerzenmuster, die in klare Gruppen eingeteilt sind: Starke
Price Volume Distribution MT5
Ich Khiem Nguyen
Indikatoren
Price Volume Distribution - Professionelle Volumenverteilungsanalyse Hochleistungs-Volume-Profile-Analysetool für MetaTrader 5 mit visueller Anzeige und Unterstützung für EA-Integration. Einführung Price Volume Distribution ist ein Indikator, der die Handelsvolumenverteilung nach Preisniveau analysiert und dabei hilft, Zonen mit hoher Liquidität, den POC (Point of Control) und die Value Area zu identifizieren. Der Indikator verwendet M1-Daten für präzise Berechnungen und zeigt ein visuelles Hist
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension