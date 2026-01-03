ChartStyler MT5
- Utilitys
- Ich Khiem Nguyen
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
ChartStyler wendet Farbschemata auf Ihre MetaTrader 5-Charts an. Wählen Sie aus vordefinierten Themen oder erstellen Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Farbpalette.
=== FUNKTIONEN ===
Vordefinierte Themen:
-
Dark: Modernes dunkles Design mit grün/roten Kerzen auf dunklem Hintergrund
-
Dark Muted: Gedämpfte Kerzenfarben für Kompatibilität mit Muster-Indikatoren
-
Light: Sauberer weißer Hintergrund mit klarer Sichtbarkeit der Kerzen
Benutzerdefinierter Themenmodus:
-
Hintergrundfarbe
-
Vordergrundfarbe (Text, Beschriftungen)
-
Gitterlinienfarbe
-
Körperfarbe der Bullenkerze
-
Körperfarbe der Bärenkerze
-
Dochtfarbe der Kerze
-
Farbe der Bid-Preislinie
-
Farbe der Ask-Preislinie
Anzeigeoptionen:
-
Gitterlinien ein- oder ausblenden
-
Bid/Ask-Preislinien ein- oder ausblenden
=== ANWENDUNG ===
-
ChartStyler an einen beliebigen Chart anhängen
-
Thema aus dem Dropdown-Menü auswählen (Dark, Dark Muted, Light, Custom)
-
Wenn "Custom" ausgewählt ist, passen Sie die einzelnen Farben im Abschnitt "Custom Theme Colors" an
-
Gitter und Bid/Ask-Linien nach Bedarf umschalten
=== KOMPATIBILITÄT ===
-
Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen
-
Kompatibel mit anderen Indikatoren
-
Dark Muted-Thema speziell für die Verwendung mit Mustererkennungs-Indikatoren entwickelt
-
Minimaler Ressourcenverbrauch
=== EINGABEPARAMETER ===
-
Theme: Auswahl von voreingestelltem oder benutzerdefiniertem Modus
-
Background: Chart-Hintergrundfarbe (Custom-Modus)
-
Foreground: Text- und Beschriftungsfarbe (Custom-Modus)
-
Grid: Gitterlinienfarbe (Custom-Modus)
-
Bull Candle: Körperfarbe der bullischen Kerze (Custom-Modus)
-
Bear Candle: Körperfarbe der bärischen Kerze (Custom-Modus)
-
Wick: Kerzendocht-/Schattenfarbe (Custom-Modus)
-
Bid Line: Farbe der Bid-Preislinie (Custom-Modus)
-
Ask Line: Farbe der Ask-Preislinie (Custom-Modus)
-
Show Grid: Gitterlinien aktivieren oder deaktivieren
-
Show Bid/Ask: Preislinien aktivieren oder deaktivieren
=== HINWEISE ===
-
Das Thema wird sofort angewendet, wenn der Indikator angehängt wird
-
Änderungen werden nach dem Ändern der Eingabeparameter wirksam
-
Der Indikator verwendet null Buffer für minimalen Speicherverbrauch