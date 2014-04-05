Visual Position Sizer Risk Calculator

Schluss mit der manuellen Berechnung von Losgrößen. Hören Sie auf, Ihr Risiko/Gewinn-Verhältnis zu schätzen.

Das Risk Reward Tool bringt den intuitiven, visuellen Handelsstil von TradingView direkt auf Ihre MetaTrader 5 Charts. Es wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit, Präzision und visuelle Klarheit legen.

Egal, ob Sie mit Devisen, Indizes (DAX, US30) oder Rohstoffen (Gold, Öl) handeln, dieses Tool erledigt die mathematischen Aufgaben für Sie. Klicken Sie einfach auf "Long" oder "Short", ziehen Sie die Linien auf Ihre Werte, und das Tool sagt Ihnen sofort, wie viele Lots Sie handeln müssen, um Ihr Risikolimit einzuhalten.





Wichtigste Merkmale

Visualisierung im TradingView-Stil: Ziehen und Ablegen von interaktiven Linien für Einstieg, Ziel und Stop Loss. Das Diagramm erzeugt klare grüne (Gewinn) und rote (Verlust) Zonen.

Automatischer Losgrößen-Rechner: Vergessen Sie Excel-Tabellen. Geben Sie Ihr Risiko ein (z.B. $100), und das Tool zeigt Ihnen in Echtzeit die exakte Lotgröße an, die Sie für dieses spezifische Setup benötigen.

Intelligente Erkennung von Pips und Punkten:

Echtzeit-Daten: Zeigt Risiko/Gewinn-Verhältnis, Abstand (Pips/Punkte) und Geldwert ($ Gewinn / $ Verlust) direkt im Chart an.

Sauber & anpassbar: Schaltflächen für "Long", "Short" und "Clear". Alle Farben, Schriftgrößen und Standard-Risikobeträge sind vollständig anpassbar.

Verwendung

Zum Chart hinzufügen: Ziehen Sie den Indikator auf einen beliebigen Chart. Risiko festlegen: Legen Sie in den Einstellungen Ihren Risikobetrag ($) fest (z. B. 50,0 für ein Risiko von 50 $). Zeichnen: Klicken Sie auf den Long- (Schaltfläche) oder Short-Button (Schaltfläche) auf dem Bildschirm. Anpassen:

Ziehen Sie die mittlere Linie , um Ihren Einstieg festzulegen.

Ziehen Sie die äußeren Linien , um Ihren TP und SL festzulegen.

Lesen Sie die "Lots" -Beschriftung, um Ihre Positionsgröße sofort zu erkennen.

Berechnet automatisch 5-stellige Paare als Pips (z. B. 10,5 Pips).Behandelt 2-stellige Instrumente automatisch als Punkte (z. B. 25,50 pts), perfekt für DAX, NASDAQ oder XAUUSD.









Eingabe-Parameter

Risikobetrag ($): Der Geldbetrag, den Sie bereit sind, für den Handel zu riskieren (wird zur Berechnung der Lotgröße verwendet).

Gewinnfarbe / Verlustfarbe: Passen Sie die Farben der visuellen Zonen an.

Textfarbe/Schriftgröße: Passen Sie den Textstil an den Hintergrund Ihres Charts an.



