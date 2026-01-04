Çoklu Zaman Dilimi Trend Analizi Aracı

Sürekli grafik değiştirmeden birden fazla zaman diliminde trendleri takip etmek ister misiniz?

Smart Trend Consensus MT5, 7 zaman diliminden eş zamanlı olarak (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) verileri birleştiren bir teknik analiz aracıdır. Gösterge, her zaman diliminde trend durumunu değerlendirmek için 7 teknik kriter kullanır ve tüm bilgileri görsel bir panoda gösterir.

Tüccarların piyasa izleme süresinden tasarruf etmesine yardımcı olan çok boyutlu bir analiz aracı.

Ana Özellikler

7 Zaman Dilimi Gerçek Zamanlı Analizi

Tek bir panoda M1'den D1'e kadar izleyin. Birden fazla zaman dilimini karşılaştırmak için grafik değiştirmeye veya manuel hesaplamaya gerek yok.

7 Kriterli Değerlendirme Sistemi

Her zaman dilimi 7 teknik faktöre göre analiz edilir:

ADX Yön Endeksi (+DI vs -DI)

(+DI vs -DI) EMA50 Pozisyonu (Fiyat vs hızlı hareketli ortalama)

(Fiyat vs hızlı hareketli ortalama) EMA200 Hizalaması (Hızlı MA vs yavaş MA ilişkisi)

(Hızlı MA vs yavaş MA ilişkisi) MACD Momentum (MACD çizgisi vs Sinyal)

(MACD çizgisi vs Sinyal) RSI Salınımı (50 seviyesine göre konum)

(50 seviyesine göre konum) Higher High Formasyonu (Daha yüksek swing yapısı)

(Daha yüksek swing yapısı) Higher Low Formasyonu (Daha yüksek swing yapısı)

Her kriter bir "oy"a eşittir. Sonuçlar toplanır ve sınıflandırılır: Güçlü trend, zayıf trend veya yatay.

Birleşim Puanı (0-100%)

7 zaman dilimi arasındaki hizalama seviyesini ölçer. Yüksek birleşim, zaman dilimlerinin aynı yönde hareket ettiğini gösterir. Düşük birleşim, zaman dilimleri arasındaki ayrışmayı yansıtır.

Pano Durum Gösterimi

Status Başlık Açıklama Strong Uptrend 7/7 TFs bullish Tüm zaman dilimleri yükseliş konusunda hemfikir Strong Downtrend 7/7 TFs bearish Tüm zaman dilimleri düşüş konusunda hemfikir Uptrend 5-6/7 TFs bullish Çoğunluk zaman dilimleri yükselişe eğilimli Downtrend 5-6/7 TFs bearish Çoğunluk zaman dilimleri düşüşe eğilimli Pullback Likely Conflict Mevcut TF genel trendle çakışıyor Consolidation Waiting Mevcut TF yönü belirsiz Sideways Market Choppy Karışık sinyaller (≤4/7 TFs hemfikir)

Panoyu Nasıl Okuyorsunuz

Üst Bölüm: Mevcut Zaman Dilimi Trendi

Baktığınız grafikteki trend analizini gösterir:

Trend durumu (YUKARI/AŞAĞI/ZAYIF/ARALIK)

Güven yüzdesi (oylar / 7)

Güç seviyesi (ADX değerine göre)

Orta Bölüm: Genel Uzlaşı

Tüm 7 zaman diliminin ağırlıklı toplamı - "büyük resim" görünümünü sağlar.

Alt Bölüm: Durum Sınıflandırması

Birleşim durumunu ve zaman dilimleri arasındaki hizalama seviyesini gösterir.

TF Şeridi (7 Nokta)

M1'den (en hızlı) D1'e (en yavaş) tüm zaman dilimlerinin görsel taraması. Birleşik renkler net trendi yansıtır. Karışık renkler yönsüz piyasayı yansıtır.

Kimler İçin

Yeni Tüccarlar

Araç, sürekli grafik değiştirmeden çoklu zaman dilimi trendlerini görsel olarak takip etmeye yardımcı olur.

Deneyimli Tüccarlar

Çoklu zaman dilimi analizinde zaman kazanın, TF'ler arasındaki hizalama seviyesini hızlıca değerlendirin.

Scalper'lar ve Günlük Tüccarlar

Gerçek zamanlı pano güncellemeleri (her 500ms'de bir) sürekli piyasa izlemeye uygundur.

Swing Tüccarları

D1/H4/H1 zaman dilimlerinde birleşim analizi uzun vadeli trend değerlendirmesini destekler.

Farkı Ne

Smart Trend Consensus MT5 sadece hareketli ortalamaları göstermez. Gösterge, şunları birleştiren 7 kriterli bir değerlendirme sistemi kullanır:

Trend yönü (ADX, EMA'lar)

Momentum (MACD, RSI)

Fiyat yapısı (swing formasyonları)

Her zaman dilimi teknik kriterlere göre objektif olarak puanlanır.

Özet

Smart Trend Consensus MT5 çoklu zaman dilimi trend analizi aracıdır.

Gösterge, 7 zaman diliminden verileri birleştirir, 7 değerlendirme kriteri uygular ve sonuçları görsel bir panoda gösterir.

Piyasa trend durumunun kapsamlı bir görünümü.

7 Zaman Dilimi. Tek Net Cevap.