Ferramenta de Análise de Tendência Multi-Temporal

Quer acompanhar tendências em múltiplos timeframes sem trocar de gráficos constantemente?

Smart Trend Consensus MT5 é uma ferramenta de análise técnica que consolida dados de 7 timeframes simultaneamente (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1). O indicador usa 7 critérios técnicos para avaliar o estado da tendência em cada timeframe e exibe todas as informações em um painel visual.

Uma ferramenta de análise multidimensional que ajuda traders a economizar tempo monitorando mercados.

Recursos Principais

Análise de 7 Timeframes em Tempo Real

Monitore de M1 a D1 em um único painel. Não precisa trocar gráficos ou calcular manualmente para comparar múltiplos timeframes.

Sistema de Avaliação de 7 Critérios

Cada timeframe é analisado com base em 7 fatores técnicos:

Índice Direcional ADX (+DI vs -DI)

(+DI vs -DI) Posição EMA50 (Preço vs média móvel rápida)

(Preço vs média móvel rápida) Alinhamento EMA200 (Relação MA rápida vs MA lenta)

(Relação MA rápida vs MA lenta) Momentum MACD (Linha MACD vs Signal)

(Linha MACD vs Signal) Oscilação RSI (Posição relativa ao nível 50)

(Posição relativa ao nível 50) Padrão Higher High (Estrutura de topos mais altos)

(Estrutura de topos mais altos) Padrão Higher Low (Estrutura de fundos mais altos)

Cada critério equivale a um "voto". Os resultados são agregados e classificados: Tendência forte, tendência fraca ou lateral.

Pontuação de Confluência (0-100%)

Mede o nível de alinhamento entre 7 timeframes. Alta confluência mostra timeframes movendo na mesma direção. Baixa confluência reflete divergência entre timeframes.

Exibição de Status no Painel

Status Título Descrição Strong Uptrend 7/7 TFs bullish Todos timeframes concordam alta Strong Downtrend 7/7 TFs bearish Todos timeframes concordam baixa Uptrend 5-6/7 TFs bullish Maioria dos timeframes inclinam alta Downtrend 5-6/7 TFs bearish Maioria dos timeframes inclinam baixa Pullback Likely Conflict TF atual conflita com tendência geral Consolidation Waiting Direção do TF atual não clara Sideways Market Choppy Sinais mistos (≤4/7 TFs concordam)

Como Ler o Painel

Seção Superior: Tendência do Timeframe Atual

Mostra análise de tendência no gráfico que você está vendo:

Status da tendência (CIMA/BAIXO/FRACO/RANGE)

Porcentagem de confiança (votos / 7)

Nível de força (baseado no valor ADX)

Seção Central: Consenso Geral

Agregado ponderado de todos os 7 timeframes - fornece a visão do "quadro geral".

Seção Inferior: Classificação de Status

Mostra status de confluência e nível de alinhamento entre timeframes.

Barra TF (7 Pontos)

Varredura visual de todos os timeframes de M1 (mais rápido) a D1 (mais lento). Cores unificadas refletem tendência clara. Cores misturadas refletem mercado sem direção.

Para Quem É

Traders Iniciantes

A ferramenta ajuda a acompanhar tendências multi-temporais visualmente sem trocar gráficos constantemente.

Traders Experientes

Economize tempo em análise multi-temporal, avalie rapidamente o nível de alinhamento entre TFs.

Scalpers e Day Traders

Atualizações do painel em tempo real (a cada 500ms) adequadas para monitoramento contínuo do mercado.

Swing Traders

Análise de confluência nos timeframes D1/H4/H1 apoia avaliação de tendência de longo prazo.

O Que o Torna Diferente

Smart Trend Consensus MT5 não simplesmente exibe médias móveis. O indicador usa um sistema de avaliação de 7 critérios combinando:

Direção da tendência (ADX, EMAs)

Momentum (MACD, RSI)

Estrutura de preço (padrões de swing)

Cada timeframe é pontuado objetivamente com base em critérios técnicos.

Resumo

Smart Trend Consensus MT5 é uma ferramenta de análise de tendência multi-temporal.

O indicador consolida dados de 7 timeframes, aplica 7 critérios de avaliação e exibe resultados em um painel visual.

Uma visão abrangente do estado da tendência do mercado.

7 Timeframes. Uma Resposta Clara.