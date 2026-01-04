Smart Trend Consensus MT5
- Indicadores
- Ich Khiem Nguyen
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Ferramenta de Análise de Tendência Multi-Temporal
Quer acompanhar tendências em múltiplos timeframes sem trocar de gráficos constantemente?
Smart Trend Consensus MT5 é uma ferramenta de análise técnica que consolida dados de 7 timeframes simultaneamente (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1). O indicador usa 7 critérios técnicos para avaliar o estado da tendência em cada timeframe e exibe todas as informações em um painel visual.
Uma ferramenta de análise multidimensional que ajuda traders a economizar tempo monitorando mercados.
Recursos Principais
Análise de 7 Timeframes em Tempo Real
Monitore de M1 a D1 em um único painel. Não precisa trocar gráficos ou calcular manualmente para comparar múltiplos timeframes.
Sistema de Avaliação de 7 Critérios
Cada timeframe é analisado com base em 7 fatores técnicos:
- Índice Direcional ADX (+DI vs -DI)
- Posição EMA50 (Preço vs média móvel rápida)
- Alinhamento EMA200 (Relação MA rápida vs MA lenta)
- Momentum MACD (Linha MACD vs Signal)
- Oscilação RSI (Posição relativa ao nível 50)
- Padrão Higher High (Estrutura de topos mais altos)
- Padrão Higher Low (Estrutura de fundos mais altos)
Cada critério equivale a um "voto". Os resultados são agregados e classificados: Tendência forte, tendência fraca ou lateral.
Pontuação de Confluência (0-100%)
Mede o nível de alinhamento entre 7 timeframes. Alta confluência mostra timeframes movendo na mesma direção. Baixa confluência reflete divergência entre timeframes.
Exibição de Status no Painel
|Status
|Título
|Descrição
|Strong Uptrend
|7/7 TFs bullish
|Todos timeframes concordam alta
|Strong Downtrend
|7/7 TFs bearish
|Todos timeframes concordam baixa
|Uptrend
|5-6/7 TFs bullish
|Maioria dos timeframes inclinam alta
|Downtrend
|5-6/7 TFs bearish
|Maioria dos timeframes inclinam baixa
|Pullback Likely
|Conflict
|TF atual conflita com tendência geral
|Consolidation
|Waiting
|Direção do TF atual não clara
|Sideways Market
|Choppy
|Sinais mistos (≤4/7 TFs concordam)
Como Ler o Painel
Seção Superior: Tendência do Timeframe Atual
Mostra análise de tendência no gráfico que você está vendo:
- Status da tendência (CIMA/BAIXO/FRACO/RANGE)
- Porcentagem de confiança (votos / 7)
- Nível de força (baseado no valor ADX)
Seção Central: Consenso Geral
Agregado ponderado de todos os 7 timeframes - fornece a visão do "quadro geral".
Seção Inferior: Classificação de Status
Mostra status de confluência e nível de alinhamento entre timeframes.
Barra TF (7 Pontos)
Varredura visual de todos os timeframes de M1 (mais rápido) a D1 (mais lento). Cores unificadas refletem tendência clara. Cores misturadas refletem mercado sem direção.
Para Quem É
Traders Iniciantes
A ferramenta ajuda a acompanhar tendências multi-temporais visualmente sem trocar gráficos constantemente.
Traders Experientes
Economize tempo em análise multi-temporal, avalie rapidamente o nível de alinhamento entre TFs.
Scalpers e Day Traders
Atualizações do painel em tempo real (a cada 500ms) adequadas para monitoramento contínuo do mercado.
Swing Traders
Análise de confluência nos timeframes D1/H4/H1 apoia avaliação de tendência de longo prazo.
O Que o Torna Diferente
Smart Trend Consensus MT5 não simplesmente exibe médias móveis. O indicador usa um sistema de avaliação de 7 critérios combinando:
- Direção da tendência (ADX, EMAs)
- Momentum (MACD, RSI)
- Estrutura de preço (padrões de swing)
Cada timeframe é pontuado objetivamente com base em critérios técnicos.
Resumo
Smart Trend Consensus MT5 é uma ferramenta de análise de tendência multi-temporal.
O indicador consolida dados de 7 timeframes, aplica 7 critérios de avaliação e exibe resultados em um painel visual.
Uma visão abrangente do estado da tendência do mercado.
7 Timeframes. Uma Resposta Clara.