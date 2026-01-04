Herramienta de Análisis de Tendencia Multi-Temporal

¿Quieres seguir tendencias en múltiples marcos temporales sin cambiar constantemente de gráficos?

Smart Trend Consensus MT5 es una herramienta de análisis técnico que consolida datos de 7 marcos temporales simultáneamente (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1). El indicador utiliza 7 criterios técnicos para evaluar el estado de la tendencia en cada marco temporal y muestra toda la información en un panel visual.

Una herramienta de análisis multidimensional que ayuda a los traders a ahorrar tiempo monitoreando mercados.

Características Principales

Análisis de 7 Marcos Temporales en Tiempo Real

Monitorea desde M1 hasta D1 en un solo panel. No necesitas cambiar gráficos ni calcular manualmente para comparar múltiples marcos temporales.

Sistema de Evaluación de 7 Criterios

Cada marco temporal se analiza según 7 factores técnicos:

Índice Direccional ADX (+DI vs -DI)

Posición EMA50 (Precio vs media móvil rápida)

Alineación EMA200 (Relación MA rápida vs MA lenta)

Momentum MACD (Línea MACD vs Signal)

Oscilación RSI (Posición relativa al nivel 50)

Patrón Higher High (Estructura de máximos más altos)

Patrón Higher Low (Estructura de mínimos más altos)

Cada criterio equivale a un "voto". Los resultados se agregan y clasifican: Tendencia fuerte, tendencia débil o lateral.

Puntuación de Confluencia (0-100%)

Mide el nivel de alineación entre 7 marcos temporales. Alta confluencia muestra marcos temporales moviéndose en la misma dirección. Baja confluencia refleja divergencia entre marcos temporales.

Visualización de Estados en el Panel

Status Título Descripción Strong Uptrend 7/7 TFs bullish Todos los marcos temporales coinciden alcistas Strong Downtrend 7/7 TFs bearish Todos los marcos temporales coinciden bajistas Uptrend 5-6/7 TFs bullish Mayoría de marcos temporales inclinan alcista Downtrend 5-6/7 TFs bearish Mayoría de marcos temporales inclinan bajista Pullback Likely Conflict TF actual conflicta con tendencia general Consolidation Waiting Dirección del TF actual no clara Sideways Market Choppy Señales mixtas (≤4/7 TFs coinciden)

Cómo Leer el Panel

Sección Superior: Tendencia del Marco Temporal Actual

Muestra análisis de tendencia en el gráfico que estás viendo:

Estado de tendencia (ARRIBA/ABAJO/DÉBIL/RANGO)

Porcentaje de confianza (votos / 7)

Nivel de fuerza (basado en valor ADX)

Sección Media: Consenso General

Agregado ponderado de los 7 marcos temporales - proporciona la visión del "panorama general".

Sección Inferior: Clasificación de Estado

Muestra estado de confluencia y nivel de alineación entre marcos temporales.

Barra TF (7 Puntos)

Escaneo visual de todos los marcos temporales desde M1 (más rápido) hasta D1 (más lento). Colores unificados reflejan tendencia clara. Colores mezclados reflejan mercado sin dirección.

Para Quién Es

Traders Nuevos

La herramienta ayuda a seguir tendencias multi-temporales visualmente sin cambiar gráficos constantemente.

Traders Experimentados

Ahorra tiempo en análisis multi-temporal, evalúa rápidamente el nivel de alineación entre TFs.

Scalpers y Day Traders

Actualizaciones del panel en tiempo real (cada 500ms) adecuadas para monitoreo continuo del mercado.

Swing Traders

Análisis de confluencia en marcos temporales D1/H4/H1 apoya la evaluación de tendencia a largo plazo.

Qué Lo Hace Diferente

Smart Trend Consensus MT5 no simplemente muestra medias móviles. El indicador utiliza un sistema de evaluación de 7 criterios combinando:

Dirección de tendencia (ADX, EMAs)

Momentum (MACD, RSI)

Estructura de precio (patrones de swing)

Cada marco temporal se puntúa objetivamente basándose en criterios técnicos.

Resumen

Smart Trend Consensus MT5 es una herramienta de análisis de tendencia multi-temporal.

El indicador consolida datos de 7 marcos temporales, aplica 7 criterios de evaluación y muestra resultados en un panel visual.

Una visión completa del estado de tendencia del mercado.

7 Marcos Temporales. Una Respuesta Clara.



