Smart Trend Consensus MT5

멀티 타임프레임 추세 분석 도구

차트를 계속 전환하지 않고 여러 타임프레임에서 추세를 추적하고 싶으신가요?

Smart Trend Consensus MT5 7개의 타임프레임을 동시에 (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) 데이터를 통합하는 기술적 분석 도구입니다. 이 지표는 7개의 기술적 기준을 사용하여 각 타임프레임의 추세 상태를 평가하고 모든 정보를 시각적 대시보드에 표시합니다.

트레이더가 시장 모니터링 시간을 절약하는 데 도움이 되는 다차원 분석 도구입니다.

주요 기능

7 타임프레임 실시간 분석

단일 대시보드에서 M1부터 D1까지 모니터링. 여러 타임프레임을 비교하기 위해 차트를 전환하거나 수동으로 계산할 필요가 없습니다.

7기준 평가 시스템

각 타임프레임은 7가지 기술적 요소를 기반으로 분석됩니다:

  • ADX 방향 지수 (+DI vs -DI)
  • EMA50 위치 (가격 vs 빠른 이동평균)
  • EMA200 정렬 (빠른 MA vs 느린 MA 관계)
  • MACD 모멘텀 (MACD 라인 vs 시그널)
  • RSI 진동 (50 레벨 대비 위치)
  • Higher High 패턴 (더 높은 스윙 구조)
  • Higher Low 패턴 (더 높은 스윙 구조)

각 기준은 하나의 "투표"에 해당합니다. 결과는 집계되어 분류됩니다: 강한 추세, 약한 추세 또는 횡보.

컨플루언스 점수 (0-100%)

7개 타임프레임 간의 정렬 수준을 측정합니다. 높은 컨플루언스는 타임프레임이 같은 방향으로 움직이고 있음을 보여줍니다. 낮은 컨플루언스는 타임프레임 간의 괴리를 반영합니다.

대시보드 상태 표시

Status 제목 설명
Strong Uptrend 7/7 TFs bullish 모든 타임프레임이 강세에 동의
Strong Downtrend 7/7 TFs bearish 모든 타임프레임이 약세에 동의
Uptrend 5-6/7 TFs bullish 대부분의 타임프레임이 강세 경향
Downtrend 5-6/7 TFs bearish 대부분의 타임프레임이 약세 경향
Pullback Likely Conflict 현재 TF가 전체 추세와 충돌
Consolidation Waiting 현재 TF 방향 불명확
Sideways Market Choppy 혼합 신호 (≤4/7 TFs 동의)

대시보드 읽는 방법

상단 섹션: 현재 타임프레임 추세

보고 있는 차트의 추세 분석을 표시:

  • 추세 상태 (상승/하락/약함/레인지)
  • 신뢰도 백분율 (투표 / 7)
  • 강도 수준 (ADX 값 기준)

중간 섹션: 전체 컨센서스

모든 7개 타임프레임의 가중 집계 - "큰 그림" 뷰를 제공.

하단 섹션: 상태 분류

컨플루언스 상태와 타임프레임 간 정렬 수준을 표시.

TF 스트립 (7개 점)

M1(가장 빠름)에서 D1(가장 느림)까지 모든 타임프레임의 시각적 스캔. 통일된 색상은 명확한 추세를 반영. 혼합된 색상은 방향이 없는 시장을 반영.

대상 사용자

초보 트레이더

도구는 차트를 계속 전환하지 않고 멀티 타임프레임 추세를 시각적으로 추적하는 데 도움이 됩니다.

경험 많은 트레이더

멀티 타임프레임 분석 시간을 절약하고, TF 간 정렬 수준을 빠르게 평가.

스캘퍼 & 데이 트레이더

실시간 대시보드 업데이트 (500ms마다)는 지속적인 시장 모니터링에 적합.

스윙 트레이더

D1/H4/H1 타임프레임의 컨플루언스 분석은 장기 추세 평가를 지원.

무엇이 다른가

Smart Trend Consensus MT5는 단순히 이동평균을 표시하지 않습니다. 이 지표는 다음을 결합한 7기준 평가 시스템을 사용합니다:

  • 추세 방향 (ADX, EMAs)
  • 모멘텀 (MACD, RSI)
  • 가격 구조 (스윙 패턴)

각 타임프레임은 기술적 기준에 따라 객관적으로 점수가 매겨집니다.

요약

Smart Trend Consensus MT5는 멀티 타임프레임 추세 분석 도구입니다.

이 지표는 7개 타임프레임의 데이터를 통합하고, 7개 평가 기준을 적용하며, 시각적 대시보드에 결과를 표시합니다.

시장 추세 상태의 포괄적인 뷰.

7개 타임프레임. 하나의 명확한 답.


