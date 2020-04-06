Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine

Elite Ranger Amirhossein Heydarijokani Experts

Sem Martingale Sem Anti-Martingale Sem grade Sem HFT Sem duplicação Cada posição tem seu stoploss Recomendações para este EA Eu recomendo EURCHF , mas também os pares de moedas EURJPY e EURCAD teriam bons resultados. Para EURCHF é recomendado usar M30, mas M5, M15, H1 também são bons prazos. O EA deve ser executado em uma boa conta ECN . A média poupada não deve ser superior a 10 pontos . Zero Stop-Level funcionará melhor. Evite usar este EA em corretores que têm alta perigos