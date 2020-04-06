Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine
- Experts
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- Versão: 1.2
- Ativações: 5
Esta estratégia é baseada em um conceito de trading inteligente e equilibrado, projetado para se adaptar a diferentes condições de mercado.
Ela busca capturar oportunidades tanto em mercados laterais quanto em tendências, com execução disciplinada.
O sistema opera com gerenciamento estruturado de ordens e ciclos de negociação totalmente controlados.
A exposição ao risco é mantida sob controle rigoroso por meio de limites predefinidos e regras de gestão de lucros.
É adequada para traders que procuram uma abordagem de trading sistemática e consistente.