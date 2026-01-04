Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine

Cette stratégie repose sur un concept de trading intelligent et équilibré, conçu pour s’adapter à différentes conditions de marché.

Elle vise à exploiter des opportunités aussi bien en marché en range qu’en tendance, avec une exécution disciplinée.

Le système fonctionne avec une gestion structurée des ordres et des cycles de trading entièrement contrôlés.

L’exposition au risque est strictement maîtrisée grâce à des limites prédéfinies et des règles de gestion des profits.

Elle convient aux traders recherchant une approche de trading systématique et cohérente.