Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine
- エキスパート
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- バージョン: 1.2
- アクティベーション: 5
この戦略は、さまざまな市場環境に柔軟に対応できるよう設計された、スマートで安定性を重視した取引コンセプトに基づいています。
市場の方向性が明確な場合だけでなく、価格が一定範囲内で推移する状況や変動が混在する局面においても、機会を捉えることを目的としています。
すべての取引は事前に定義されたルールに従って実行され、感情的な判断や衝動的なエントリーを排除する構造となっています。
さらに、取引サイクル全体は明確な管理基準と統制されたフローのもとで運用され、安定した取引環境を維持するよう設計されています。
システムは自動化されたロジックと一貫した運用方針に基づいて動作し、市場条件に左右されにくい取引品質を提供します。
過度な手動介入を必要とせず、長期的な視点で再現性のある取引プロセスを構築することを重視しています。
本戦略は、規律ある運用と継続的な安定性を求めるトレーダーにとって有効なソリューションです。